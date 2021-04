La luna influenza il travaglio?

Innanzitutto, anche chi è lontana dal termine della gravidanza, ad esempio alla fine dell' ottavo mese, può essere influenzata dalla luna piena? E chi aspetta dei gemelli o ha programmato un taglio cesareo ? Sfido chiunque a dire che non si è mai posta queste domande. La risposta è complessa, e non si basa su studi molto grandi o internazionali, ma solamente su osservazioni fatte in alcuni punti nascita. Secondo queste osservazioni ci sarebbe un aumento dei travagli, sia che siano spontanei, che gemellari che tagli cesarei programmati nei giorni di luna piena. Ciò riguarda però le donne che hanno il termine di gravidanza due o tre giorni prima o dopo la luna piena, quindi diciamo nei sei giorni che comprendono questa fase del calendario lunare.

Tutte le donne in gravidanza sanno che esiste la credenza popolare, tramandata da generazioni di donne, secondo cui la luna ed in particolare quella piena aumenterebbe le probabilità di travaglio . Vediamo di fare un pochino di chiarezza tra leggenda e realtà, tra scienza e mito.

Calcolo del parto in base alla luna

Le donne lontano dal termine o fuori dal periodo citato non sarebbero interessate dal fenomeno. Secondo quali teorie, in quale modo allora la luna potrebbe influenzare l'inizio del travaglio ? Su questo punto bisogna dire che le teorie sono svariate. Ne riporto due, le più comuni.

Influenze della luna sul parto

Ma esistono degli studi scientifici che confermino o smentiscano queste teorie? Diversi studi si sono occupati della veridicità o meno dell'influenza lunare sul parto i due principali sono stati condotti negli Stati Uniti e in Belgio. Nel primo caso, gli scienziati hanno semplicemente registrato il numero di parti nelle varie fasi lunari, il tutto osservato per sessantadue cicli.

Il secondo studio invece è stato condotto da un'ostetrica che, dopo aver assistito travagli e parti sia a casa che in ospedale è arrivata a valutare la relazione tra circa 3000 di questi e le fasi lunari. Le conclusioni? Entrambi non hanno evidenziato alcuna relazione tra luna piena e travaglio. Ovvero, non esiste alcuna dimostrazione scientificamente dimostrabile che le fasi lunari ed in particolar modo la luna piena possano influire sulle nascita.