Più parti uguale più sicurezza per mamme e bambini. Si basa su questo assunto la 'classifica' dei 15 migliori reparti di maternità per volume di nascite, secondo i dati del Piano nazionale esiti 2018 (riferito al 2017) elaborati da www.doveecomemicuro.it

‘Top 15’ dei reparti di maternità

Gli ospedali italiani più performanti si concentrano in 6 regioni, tutte al centro-nord

E sul podio si piazza il Sant'Anna-Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio che da anni conduce questa classifica

presidio che da anni conduce questa classifica Ad aggiudicarsi il secondo posto, invece, come nell'edizione precedente, è l'ospedale Maggiore Policlinico - Clinica Mangiagalli di Milano .

. In terza, quarta e quinta posizione si riconfermano rispettivamente l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma.

Differenze significative rispetto all'edizione passata si riscontrano nelle successive posizioni:

il Policlinico Casilino di Roma entra in classifica e si aggiudica il sesto posto

seguito, al settimo, dall'Aou Careggi di Firenze

all'ottavo, dall'ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli di Roma.

Difendono il nono e il decimo posto, rispettivamente il Presidio ospedaliero Spedali Civili di Brescia e l'ospedale dei Bambini Vittore Buzzi - Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, mentre l'ospedale Maggiore Pizzardi di Bologna guadagna due posizioni aggiudicandosi l'11esimo posto.

Seguono, al 12esimo, l'Azienda ospedaliera di Padova

al 13esimo il Policlinico Sant'Orsola - Malpighi di Bologna

al 14esimo l'ospedale Borgo Trento - Aou Integrata di Verona

al 15esimo, il Policlinico di Modena.

Volumi e giusta proporzione di parti cesarei sono due fattori importanti da guardare perché indicativi dell’esperienza e dell’adeguatezza delle cure prestate, ma ci sono anche altri aspetti da non sottovalutare. Le donne, in genere, hanno aspettative precise riguardo al momento della nascita del loro bambino: c’è chi ci tiene a partorire nel modo più naturale possibile, chi vuole assolutamente contenere il dolore, chi desidera il neonato con sé 24 ore su 24 e chi chiede di conservare il sangue del cordone ombelicale. Non si può prescindere, poi, dall’andamento della gravidanza: se insorgono patologie a carico della donna o del nascituro durante l’attesa bisogna necessariamente puntare su un centro hub di II livello che disponga di strumentazione adeguata e di una Terapia Intensiva Neonatale.

"Invece, se la gravidanza è fisiologica, la futura mamma può scegliere di farsi seguire presso i consultori e di partorire negli ospedali spoke di primo livello - ben collegati ai centri hub di secondo livello - purché vantino adeguati volumi di attività", spiega Grace Rabacchi, direttore sanitario dell'ospedale Sant'Anna di Torino.

È fondamentale, quindi, informarsi per tempo per capire se la struttura prescelta risponde alle proprie esigenze: se dispone cioè di un servizio di analgesia epidurale gratuita h24 7 giorni su 7, di una vasca per il parto in acqua e di un servizio di rooming-in 24 ore su 24. E ancora: se è un centro di raccolta del sangue del cordone ombelicale o se è presente una Terapia Intensiva Neonatale. Tutte queste informazioni sono disponibili su www.doveecomemicuro.it, che dispone di un database di oltre 2.300 strutture: tra ospedali pubblici, strutture ospedaliere territoriali, case di cura accreditate, poliambulatori, centri diagnostici e centri specialistici.

