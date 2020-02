Pasqua per bambini 2020: date, eventi, consigli per organizzare le vacanze

iStock

gpt native-top-foglia-ros-0

Quando è Pasqua? Le date del ponte pasquale e del calendario scolastico per le vacanze e come vivere la Pasqua per bambini 2020

Pasqua per bambini 2020

Pasqua fa rima con primavera, cioccolato gite all'aperto e picnic e quel sentore di primavera che avanza. Ma quando è Pasqua 2020? Si festeggia il 12 aprile 2020, ma le vacanze scolastiche quest'anno inizieranno quasi ovunque il 9 aprile 2020. Vediamo nel dettaglio come vivere la Pasqua 2020 per bambini, come organizzarsi con le vacanze scolastiche, il lavoro e magari pianificare un weekend fuori porta insieme ai bambini?

Quando è Pasqua?

Quest'anno Pasqua capita domenica 12 aprile 2020. Pasquetta, quindi sarà lunedì 13 aprile. Come si calcola il giorno di Pasqua e perché la data cambia ogni anno? Si tratta di una festività religiosa che celebra la morte e la Resurrezione di Gesù strettamente legata alla primavera. Vediamo come calcolare il giorno di Pasqua.

Nel 325 d.c. Il primo Concilio di Nicea stabilì che la Pasqua andava celebrata la domenica successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera. Cosa vuol dire in pratica? Che siccome l'equinozio di primavera è fissato il 21 marzo, il giorno in cui si celebra la Pasqua è una domenica compresa tra il 22 marzo e il 25 aprile, dipende da quando avviene il plenilunio in questo mese.

La domenica successiva al plenilunio sarà Pasqua.

Vacanze di Pasqua 2020

Quindi gli studenti italiani avranno ben 6/7 giorni di festa a scuola e se riusciamo ad organizzarci anche noi con qualche giorno di ferie a lavoro potremmo pensare di regalare a tutta la famiglia una breve vacanza. Dove?

Se vogliamo celebrare l'arrivo della primavera potremmo andare in campagna, prenotando in uno dei tanti agriturismi italiani che propongono cibi genuini, escursioni immersi nella natura, attività agresti a contatto con gli animali. Il portale Agriturismi propone centinaia di offerte nei migliori agriturismi italiani e le offerte comprendono anche il pranzo di Pasqua.

italiani che propongono cibi genuini, escursioni immersi nella natura, attività agresti a contatto con gli animali. Il portale Agriturismi propone centinaia di offerte nei migliori agriturismi italiani e le offerte comprendono anche il Ma si può anche prenotare in un albergo con le Terme : una soluzione sempre più apprezzata dalle famiglie italiane tanto che molti alberghi e Resort spa ormai accolgono i bambini con soluzioni pensate appositamente per loro. Un esempio? L'Hotel Miralaghi di Chianciano Terme offre speciali formule per famiglie con bambini.

: una soluzione sempre più apprezzata dalle famiglie italiane tanto che molti alberghi e Resort spa ormai accolgono i bambini con soluzioni pensate appositamente per loro. Un esempio? L'Hotel Miralaghi di Chianciano Terme offre speciali formule per famiglie con bambini. Se vi solletica l'idea di un viaggio più lontano, date uno sguardo alle offerte di Pasqua Alpitour che propone villaggi e vacanze in dievrse destinazioni, dal Mar Rosso alle Canarie.

La data e il giorno di Pasqua 2020

Ma non si celebra solo la Santa Pasqua di domenica, ma anche i giorni precedenti e quelli successivi. In tutto parliamo di un'intera Settimana Santa, durante la quale quale il cristianesimo celebra gli eventi legati agli ultimi giorni di Gesù e che si snodano attraverso la sua passione, morte e resurrezione.

Quand'è la Settimana Santa? Tutto inizia con la Domenica delle Palme, che quest'anno è domenica 5 aprile, nella quale si celebra il trionfale arrivo di Gesù a Gerusalemme, accolto come Messia. Seguono:

Martedì : il giorno dello sdegno. Gesù rovescia i banchi dei commercianti che hanno trasformato il tempio in un luogo dedito al commercio.

: il giorno dello sdegno. Gesù rovescia i banchi dei commercianti che hanno trasformato il tempio in un luogo dedito al commercio. Lunedì : il giorno in cui si celebra l'amicizia, valore così importante per Gesù e per ogni buon cristiano. In questo giorno Gesù si trova a Betania insieme ai suoi amici più cari, Maria, Marta e Lazzaro.

: il giorno in cui si celebra l'amicizia, valore così importante per Gesù e per ogni buon cristiano. In questo giorno Gesù si trova a Betania insieme ai suoi amici più cari, Maria, Marta e Lazzaro. Mercoledì : il giorno del tradimento quello consumato da Giuda per 30 denari.

: il giorno del tradimento quello consumato da Giuda per 30 denari. Giovedì Santo : si entra nel vivo delle celebrazioni con il ricordo dell'Ultima Cena.

: si entra nel vivo delle celebrazioni con il ricordo dell'Ultima Cena. Venerdì Santo : il giorno della Via Crucis e della morte di Gesù

: il giorno della Via Crucis e della morte di Gesù Sabato Santo : un giorno di veglia

: un giorno di veglia Domenica di Pasqua: il giorno della Resurrezione, un momento di gioia nel quale si celebra la pienezza dell'intera Settimana Santa.

il giorno della Resurrezione, un momento di gioia nel quale si celebra la pienezza dell'intera Settimana Santa. Lunedì in albis: chiamato anche Lunedì dell'Angelo, si rievoca l'incontro che alcune donne ebbero con l'Angelo al sepolcro di Gesù. L'Angelo disse loro: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Ora andate ad annunciare questa notizia agli Apostoli".

Pentecoste 2020

La Pentecoste è una festa cristiana che viene celebrata cinquanta giorni dopo la Pasqua, quindi anch'essa è una festa dalla data che cambia ogni anno, e che ricorda l'effusione dello Spirito Santo, dono di Gesù Risorto, e quindi la nascita della Chiesa. Quest'anno la Pentecoste viene celebrata il 31 maggio 2020.

Calendario scolastico

Ma se Pasqua 2020 è domenica 12 aprile, quando inizieranno le vacanze scolastiche? E cosa prevede il calendario scolastico per queste giornate?

Innanzitutto ricordiamo che, oltre ai giorni di chiusura delle scuole e stabiliti dalla singola regione, ciascuna scuola potrà, in maniera autonoma, aggiungere altri uno-due giorni di vacanza durante l'anno, a propria discrezione.

Sono festività nazionali la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, quindi il 12 e 13 aprile, ma le scuole chiuderanno da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020.

Se invece non riuscite ad organizzarvi con le ferie e avete a disposizione solo i giorni del ponte di Pasqua, da sabato a lunedì, potete comunque regalarvi un weekend lungo, magari in una città d'arte come Napoli o Firenze, oppure una breve crociera nel Mediterraneo: 4 giorni per scoprire alcune delle perle del Mare Nostrum.

Pasqua Ortodossa

La Pasqua Ortodossa si celebra la domenica che segue la prima nuova luna dall’equinozio di primavera, spesso cade in una domenica diversa da quella in cui si festeggia la Pasqua Cattolica. Quest'anno la data è la seguente: domenica 19 aprile 2020, a una settimana di distanza dalla Pasqua cattolica.

È, quindi, un'ottima occasione per pianificare un breve viaggio nei paesi europei dove si celebra la Pasqua ortodossa, come la Grecia, oppure la Romania, dove si potrebbe andare a visitare uno dei luoghi più suggestivi dell'Europa Orientale: il castello di Bran, cioè il castello di Dracula, che si trova nel villaggio di Bran sull'antico confine tra la Transilvania e la Valacchia, ed è un monumento nazionale della Romania.

Idee vacanza di Pasqua 2020

Considerando che a cavallo di Pasqua ci saranno tra i 5 e i 7 giorni di festa potremmo pensare di organizzare una breve vacanza insieme ai bambini. Dove andare?

Ad esempio potreste andare a Napoli, città magica dal fascino indiscusso, e dopo aver trascorso un paio di giorni in città potreste spostarvi a Procida, l'isola più piccola del Golfo, con le sue casette dei pescatori colorate e le stradine da percorrere a piedi.

Oppure, se siete in vena di un viaggio all'estero, potreste optare per Atene, se avete bimbi grandicelli non potranno che rimanere esterrefatti di fronte alla meraviglia del Partenone.

Soprattutto quest'anno, le lunghe vacanze di Pasqua ci permettono di organizzare un breve viaggio con i bambini, o semplicemente una scampagnata, una gita fuori porta o un weekend lungo. Ecco qualche idea su dove andare con i bambini:

in Toscana proprio nei giorni di Pasqua e Pasquetta i bambini potranno incontrare i SuperEroi più amati, le Principesse del Regno, le Fate Turchine e tantissimi altri personaggi della fantasia. Tutta la famiglia potrà soggiornare in un agriturismo o un albergo della zona sfruttando uno dei pacchetti all inclusive proposti da Bambini Travel

proprio nei giorni di Pasqua e Pasquetta i bambini potranno incontrare i SuperEroi più amati, le Principesse del Regno, le Fate Turchine e tantissimi altri personaggi della fantasia. Tutta la famiglia potrà soggiornare in un agriturismo o un albergo della zona sfruttando uno dei pacchetti all inclusive proposti da Bambini Travel In Carinzia la Pasqua è davvero speciale: la sera del Sabato santo vengono accessi tantissimi falò, le piazze brulicano di mercatini e bancarelle e sono previsti tanti eventi per bambini, come la caccia ai coniglietti pasquali e giochi tradizionali

la Pasqua è davvero speciale: la sera del Sabato santo vengono accessi tantissimi falò, le piazze brulicano di mercatini e bancarelle e sono previsti tanti eventi per bambini, come la caccia ai coniglietti pasquali e giochi tradizionali In molti giardini d'Italia verranno organizzate, il Lunedì di Pasquetta, delle cacce alle uova. Mentre i piccoli saranno impegnati a divertirsi, i genitori potranno partecipare a visite guidate alla scoperta di piante e alberi davvero unici. Info e prenotazioni sul sito

Cosa fare a Pasqua?

E chi non potrà partire per le prossime vacanze di Pasqua? Se non sapete come passare il weekend di festa ecco qualche consiglio per festeggiare in famiglia:

Partecipare a una delle tantissime feste e riti pasquali organizzati in tante città italiane. Processioni, spettacoli, rituali ancestrali che coinvolgeranno grandi e piccini.

organizzati in tante città italiane. Processioni, spettacoli, rituali ancestrali che coinvolgeranno grandi e piccini. Se preferite passare una giornata all'insegna della cultura, non mancheranno mostre e visite nei musei che per l'occasione organizzeranno eventi a misura di bambino.

che per l'occasione organizzeranno eventi a misura di bambino. E per chi ama la natura, sperando che il meteo riservi bel tempo, quale migliore occasione per riscoprire la bellezza di una giornata in un parco, organizzando pic nic e giochi per tutti.

organizzando pic nic e giochi per tutti. Ma si può anche restare a casa e divertirsi in famiglia, con una bella sfida culinaria, coinvolgendo i bambini. Per i più fantasiosi che amano le attività manuali, vi consigliamo di cimentarvi con i più piccoli nella realizzazione dei lavoretti di Pasqua.

Ogni anno ci chiediamo che tempo farà a Pasqua e soprattutto a Pasquetta se abbiamo programmato una gita all'aperto.

Quest'anno, secondo le proiezioni degli esperti, a causa di un inverno anomalo e particolarmente caldo, potremmo rischiare una primavera burrascosa con sbalzi termici e perturbazioni. I modelli climatici e le proiezioni rese note dagli esperti de Il Meteo.it mostrano la possibilità di forti contrasti tra correnti calde e correnti fredde che potranno dare origine a temporali e grandinate.

La Pasqua è la più importante festa religiosa della religione cristiana perché segna la morte e la Resurrezione di Cristo. Durante la Settimana Santa l'intera comunità rivive passo dopo passo la Passione, dall'Ultima Cena alla Via Crucis sul Golgota, fino alla meraviglia della Domenica di Pasqua quando tutto si illumina grazie alla Resurrezione di Gesù.

Si tratta di una storia narrata nei dettagli dagli apostoli nei Vangeli e che possiamo raccontare e far vivere anche i bambini usando parole semplici e proponendo loro la partecipazione a semplici riti in chiesa e anche a casa. Possiamo parlare ai più piccoli del vero significato della Pasqua (Rinascita, Resurrezione) utilizzando anche i simboli più popolari di questa festa, dalle uova (che ricordano il freddo sepolcro dal quale Gesù uscì) alla colomba, il simbolo di una nuova vita, fino all'ulivo, che rappresenta la pace.

A Pasqua molti bambini imparano brevi poesie a scuola e possono scriverle su biglietti di auguri o recitarle a casa durante le occasioni conviviali con parenti e amici. Vi proponiamo una poesia di Gianni Rodari che inneggia alla pace e ricorda quanto la guerra sia detestabile.

Dall’uovo di Pasqua Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto: “Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio”. E volteggiando di qua e di là attraversando paesi e città ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: “Viva la pace, abbasso la guerra”.

Per le mamme creative, le maestre e i bambini che amano pasticciare e creare con colori, materiali artistici e decorazioni è sempre un buon momento per usare la fantasia e la manualità, ma Pasqua, così come Natale, è un'occasione d'oro per creare degli oggetti originali o per fare lavoretti originali. Vi proponiamo qualche idea per dei lavoretti simpatici e facili da realizzare.

Cestino in gomma crepla: in questo video Camilla Cannas del blog Soffici Morbidezze ci spiega come utilizzare la gomma crepla per realizzare un cestino di Pasqua, dove sistemare piccoli ovetti decorati o regalini per i bambini.

del blog ci spiega come utilizzare la gomma crepla per realizzare un cestino di Pasqua, dove sistemare piccoli ovetti decorati o regalini per i bambini. Uova colorate: la decorazione delle uova è un must della Pasqua. Se non sapete come fare ve lo spiegano le amiche di Casa e Trend, che illustrano come utilizzare dei coloranti naturali (come la buccia di cipolla rossa) per colorare e dipingere le uova sode.

Vogliamo creare insieme ai bambini dei simpatici biglietti sui quali far fare un disegno a mano oppure trascrivere frasi o poesie? Ecco un paio di idee.

Biglietto animato: Maestra Agnese ci aiuta a realizzare un simpatico biglietto diverso dal solito, un bellissimo bigliettino animato pasquale

Biglietti con le sagome: l'idea è della super creativa Mammaacs che ha realizzato dei facilissimi biglietti (perfetti anche per bambini piccoli) e che sono un ottimo modo per riutilizzare scarti di carta, nastri, stoffe e addirittura disegni o scarabocchi dei bambini.

Come fare gli auguri a Pasqua? Possiamo inviare delle frasi su WhatsApp oppure via social, ma possiamo anche far scrivere delle brevi aforismi o frasi di auguri ai bambini su cartoncini colorati o piccoli biglietti.

Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l’ha perso da tempo.

Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua.

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace. (Erri De Luca).

Il regalo preferito dai bambini a Pasqua è l'uovo di cioccolato, ma anche le uova di Pasqua giocattolo tra cui il Super Pasqualone, protagonista indiscusso tra le richieste dei bambini. Quest'anno va per la maggiore l'uovo di Miraculous, ma anche Frozen, Paw Patrol e tanti altri.