Festa dei nonni 2018: come trascorrere il 2 ottobre in allegria

Shutterstock

gpt native-top-foglia-famiglia

Quando è la Festa dei Nonni 2018? Idee, eventi e suggerimenti per vivere questa giornata in famiglia

Festa dei Nonni 2018

Se negli Stati Uniti la Festa dei Nonni è una ricorrenza storica che cade nel mese di settembre (venne istituita nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga del Virginia Occidentale, madre di 11 figli e nonna di 40 nipoti), in Italia è una festa relativamente recente, istituita solo nel 2005 dal Parlamento Italiano che chiese alle regioni, le province e i comuni di organizzare eventi e progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo dei nonni. La Festa dei Nonni, quindi, è una ricorrenza civile che intende celebrare “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”: secondo la legge, regioni, province e comuni hanno il compito di organizzare iniziative ed eventi che servano alla “valorizzazione del ruolo dei nonni”.

E ogni anno il Presidente della Repubblica assegna a dieci nonni il "Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia", in base a una graduatoria compilata da un'apposita commissione. Ma vediamo insieme quando si festeggia la Festa dei Nonni 2018 e come possiamo vivere questa giornata speciale sia in famiglia che nella società civile.

Quando è la festa dei nonni? La data

Ogni anno la Festa dei Nonni si festeggia il 2 ottobre. Ma perché proprio in questa data? Perché la Chiesa cattolica celebra il 2 ottobre il giorno dedicato agli Angeli Custodi e non a caso, nel 2005, il Parlamento Italiano ha istituito ed ufficializzato la Festa dei Nonni il 2 ottobre. Una giornata speciale, da trascorrere in famiglia per dimostrare il nostro affetto e la nostra gratitudine a queste figure così importanti e anche per riflettere e fotografare la situazione di una società nella quale i nonni rappresentano sempre di più punti di riferimento per i figli e i nipoti.

Quest'anno il 2 ottobre cade di martedì, quindi un giorno feriale che non ci permette probabilmente di organizzare una gita fuori porta o un picnic, ma di certo possiamo rendere felici i nonni per ricordargli quanto li amiamo.

Possiamo acquistare un piccolo regalo in un negozio, che sia un oggetto per la casa o un prodotto cosmetico o un capo di abbigliamento o un accessorio, l'importante non è quanto si spende ma regalare qualcosa di unico ed originale, che esprima un sincero affetto ed interesse per i nonni;

in un negozio, che sia un oggetto per la casa o un prodotto cosmetico o un capo di abbigliamento o un accessorio, l'importante non è quanto si spende ma regalare qualcosa di unico ed originale, che esprima un sincero affetto ed interesse per i nonni; un lavoretto fatto dai bambini è sempre gradito: se i nipotini sono piccoli in fondo basta un disegno che i nonni appenderanno alle pareti della cucina con grande orgoglio, mentre i più grandicelli potranno cimentarsi nella creazione di piccoli oggetti usando colla, legnetti, ma anche qualche ricordo dell'estate appena trascorsa come sassi della spiaggia o conchiglie, o ancora quadretti autunnali con foglie rosse e piccoli rametti;

che i nonni appenderanno alle pareti della cucina con grande orgoglio, mentre i più grandicelli potranno cimentarsi nella creazione di usando colla, legnetti, ma anche qualche ricordo dell'estate appena trascorsa come sassi della spiaggia o conchiglie, o ancora quadretti autunnali con foglie rosse e piccoli rametti; una poesia scritta dai bambini, magari versi di autori famosi che possono personalizzare un biglietto di auguri fatto a mano.

Ma proprio perché il 2 ottobre quest'anno non è una giornata festiva possiamo pensare di invitare i nonni il pomeriggio a casa o andarli a trovare portando loro un dolce fatto in casa con i bambini, una scatola di biscotti decorati oppure invitarli a cena preparando una cenetta speciale per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.

Un Video di auguri per la Festa dei Nonni

Ecco un video dolcissimo per fare gli auguri ai nonni e dire loro quanto gli vogliamo bene

Eventi in Italia festa dei nonni 2018

In Italia molti gli eventi organizzati dai comuni e da associazioni attive sul territorio per celebrare i nonni e permettere alle famiglie di trascorrere delle giornate insieme. In molti casi gli appuntamenti vengono rimandati al weekend successivo dal momento che quest'anno il 2 ottobre cade di martedì. Tra le occasioni di incontro e riflessione spiccano l’evento in Senato il 2 ottobre, in occasione della giornata ufficiale della Festa dei Nonni, e l’incontro con il Papa in Piazza San Pietro. Ecco una carrellata di eventi in giro per l'Italia:

Una giornata al museo : in numerosi musei italiani il 2 ottobre vengono organizzati ingressi gratuiti per i nonni con i nipoti oppure eventi e laboratori a prezzi speciali. Per conoscere info e programmi è possibile consultare il sito del Ministero dei Beni Culturali

: in numerosi musei italiani il 2 ottobre vengono organizzati ingressi gratuiti per i nonni con i nipoti oppure eventi e laboratori a prezzi speciali. Per conoscere info e programmi è possibile consultare il sito del Ministero dei Beni Culturali Al Cinema : anche numerosi cinema cittadini offrono biglietti di ingresso a prezzo speciale per la festa dei nonni

: anche numerosi cinema cittadini offrono biglietti di ingresso a prezzo speciale per la festa dei nonni “Festa dei Nonni – Millepiazze” : è la campagna di Senior Italia FederAnziani che promuove attraverso l’omonima Fondazione oltre un mese di iniziative a sostegno degli over 65. Progetti e appuntamenti su tutto il territorio nazionale per celebrare il ruolo dei nonni ed evidenziare il loro insostituibile valore all’interno della famiglia e della società. La campagna intende anche offrire un’occasione di riflessione sulle problematiche dei nonni e offrire soluzioni, e per sostenere i Centri Sociali Anziani come essenziali punti di riferimento per i senior. La campagna prevede una capillare opera di sensibilizzazione dei cittadini attraverso un Road Show con un camper che girerà le maggiori piazze d’Italia.

: è la campagna di Senior Italia FederAnziani che promuove attraverso l’omonima Fondazione oltre un mese di iniziative a sostegno degli over 65. Progetti e appuntamenti su tutto il territorio nazionale per celebrare il ruolo dei nonni ed evidenziare il loro insostituibile valore all’interno della famiglia e della società. La campagna intende anche offrire un’occasione di riflessione sulle problematiche dei nonni e offrire soluzioni, e per sostenere i Centri Sociali Anziani come essenziali punti di riferimento per i senior. La campagna prevede una capillare opera di sensibilizzazione dei cittadini attraverso un Road Show con un camper che girerà le maggiori piazze d’Italia. Molti tour operator organizzano pacchetti viaggio per una vacanza nonni e nipoti. Ad esempio Happy Age propone un fantastico Tour della Catalogna tra arte, mare, movida e cucina tipica. Un Tour della Spagna All Inclusive con viaggio in nave con cabina, escursioni, accompagnatore, hotel 4 stelle in Costa Brava.

organizzano pacchetti viaggio per una vacanza nonni e nipoti. Ad esempio Happy Age propone un fantastico Tour della Catalogna tra arte, mare, movida e cucina tipica. Un All Inclusive con viaggio in nave con cabina, escursioni, accompagnatore, hotel 4 stelle in Costa Brava. Alla Reggia di Caserta , fino al 31 ottobre, è in programma Modigliani Opera , vero e proprio viaggio multisensoriale che, grazie all'ausilio dell'alta tecnologia, immerge il visitatore in una narrazione di suggestioni visive e sonore della vita e del contesto storico artistico di Modigliani.

, fino al 31 ottobre, è in programma , vero e proprio viaggio multisensoriale che, grazie all'ausilio dell'alta tecnologia, immerge il visitatore in una narrazione di suggestioni visive e sonore della vita e del contesto storico artistico di Modigliani. A Milano sarà aperta fino al 19 ottobre 2018 la mostra "Leonardo da Vinci Parade" presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Eventi di Milano, una vera e propria "sfilata"di alcuni modelli storici ispirati ai disegni di Leonardo, in un accostamento insolito di arte e scienza.

gpt inread-famiglia-0