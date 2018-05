Giornata Internazione della Famiglia 2018

Shutterstock

gpt native-top-foglia-famiglia

Il 15 maggio si festeggia la Giornata Internazionale della Famiglia, organizzata dall'Onu dal 1994. Questa edizione riserva un focus speciale al tema “Famiglie e società inclusive"

Giornata Internazionale della Famiglia

Il 15 maggio in tutto il mondo si festeggia la Giornata Internazionale della Famiglia, organizzata dall'ONU sin dal 1994. La famiglia è "il fondamentale gruppo sociale e l'ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini" ricorda l'Onu che ribadisce “il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia che lo protegga, trasmettendogli quei valori positivi che lo supporteranno per tutta la vita”.

Una giornata per richiamare l'attenzione sulle problematiche relative alla famiglia, ma anche per sottolineare la sua fondamentale importanza. Soprattutto nell'attuale situazione economica che stiamo vivendo la famiglia rappresenta una fonte di solidarietà, un punto di riferimento sicuro, un valore da difendere, e un luogo di conforto e sostegno per le persone più deboli e indifese. Curare la famiglia equivale a curare il benessere di ciascun singolo individuo che ne fa parte.

L’obiettivo di questa iniziativa internazionale è soprattutto quello di mettere a fuoco il ruolo del nucleo familiare nello sviluppo della persona umana, riuscendo a trovare iniziative e spunti di riflessione per elaborare politiche e soluzioni ai problemi legati allo specifico tema della famiglia. E da qualche anno si è optato per il nome al plurale (The international day of families) per includere ogni tipo di famiglia

Il tema 2018 è “Famiglie e società inclusive" e intende esplorare, attraverso workshop, eventi, conferenze, il ruolo delle famiglie e delle politiche familiari nello sviluppo sostenibile.

Gli eventi in programma

A Vienna, il Segretario generale delle Nazioni Unite terrà un discorso programmatico durante il Vertice mondiale austriaco R20, a seguire è in programma una tavola rotonda dal titolo "Famiglie e società inclusive". Ma ci sono, in Italia, numerose occasioni di riflessione e anche di divertimento, per celebrare la Giornata delle Famiglie.

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani, in occasione del 15 maggio, promuove nelle scuole momenti di condivisione, svago e reciprocità tra le generazioni, grazie all'organizzazione di incontri all’interno delle scuole da programmare all’inizio dell’anno scolastico e a ridosso di festività importanti.

Rainbow Magicland: il parco divertimenti vicino Roma propone tanti pacchetti per permettere alle famiglie di trascorrere allegre giornate insieme. Grazie alle nuove offerte l’intera famiglia potrà trascorre una giornata a Rainbow MagicLand tra attrazioni originali, montagne russe e torri di caduta in linea con i più elevati standard internazionali: solo qui potrete provare Shock, uno dei launch coaster più divertenti d'Europa, capace di lanciare chiunque da zero a cento Km in soli 2 secondi; o il salto di 72m dalla torre Mystika. Da non perdere il viaggio vorticoso nel castello del Conte Cagliostro, o sulle rapide dello Yucatan alla ricerca di antichi talismani. Per i più temerari da non perdere l’adrenalina a 360° del Virtual Coaster o un viaggio nel tempo con Huntik, il più grande videogame d’Europa in 5D. E se l’acqua è il vostro elemento, a MagicLand potrete affrontare una vera Battaglia Navale, a bordo di un galeone nelle acque incantate del lago. Per i bambini un’intera area dedicata “Il Regno dei Piccoli”, con tanti giochi e attrazioni tematiche uniche: da Pianeta Winx, alla Ruota Magica, alle Tazze Pazze per un divertimento in tutta sicurezza. Nelle aree show del Parco potrete godere insieme ai vostri bambini di tutti gli spettacoli sempre a disposizione.

Sky Cinema Family: celebra questa ricorrenza con una programmazione dedicata: in prima serata "Una scatenata dozzina", con Steve Martin, che vede protagonista una famiglia composta da mamma, papà e ben 12 figli; e subito dopo "Foster - Un regalo inaspettato", dove il piccolo Foster viene adottato dai genitori che non riescono a concepire.

gpt native-bottom-foglia-famiglia

gpt inread-famiglia-0