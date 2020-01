Nome per bambina: Virginia. Origini, significato e curiosità

fotogallery zoom Shutterstock

Virginia, nome per bambina: significato, origine, segno zodiacale, pietra porta fortuna, colore, canzone e personalità delle bimbe che portano questo nome

Oggi abbiamo scelto di dare un'occhiata ai nomi femminili classici, un po' vintage, che stanno tornando di moda negli ultimi tempi e possono rappresentare un'ottima scelta per chi desidera dare alla propria figlia un nome tradizionale ma poco diffuso. Scopriamo in questa guida l'origine, il significato, le curiosità del nome Virginia per bambina.

Onomastico

L'onomastico può essere festeggiato in diverse date, ad esempio:

il 7 gennaio, in memoria di santa Virginia del Poitou, vergine e martire, patrona di Sainte-Verge

il 24 aprile, quando viene ricorda santa Maria di Sant'Eufrasia, al secolo Marie-Virginie Pelletier, fondatrice delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore

il 5 agosto, per santa Virginia, martire a Roma

il 15 dicembre, quando viene ricordata santa Virginia Centurione Bracelli

Varianti italiane

Femminile : Verginia, Virna

: Verginia, Virna Maschile: Virginio

Varianti straniere

Inglese : Virginia

: Virginia Francese : Virginie (Gigi)

: Virginie (Gigi) Spagnolo: Violet

Origini ed etimologia del nome Virginia

Virginia è un nome che deriva dal termine latino Virginia o Verginia, forma femminile di Virginius o Verginius. Nell'antichità questo nome veniva associato al termine latino virgo ("vergine"), ma ha un'origine etrusca riconducibile al nome Vercna il cui significato è ignoto.

Significato del nome Virginia

Dando per buona l'origine latina, il significato è "Vergine", se invece si da credito all'ipotesi che il nome derivi dall'etrusco Vercna il significato è ancora oggi oscuro.

Diffusione del nome Virginia

Il nome lo troviamo già nella mitologia romana che racconta di una giovane Verginia che venne uccisa da suo padre per sottrarla ad Appio Claudio che la voleva per sé. Questa leggenda latina che è stata poi ripresa nel corso dei secoli da diversi autori e letterati contribuì alla diffusione del nome in tutta Europa.

Discorso diverso va fatto per i Paesi anglossassoni: la regina Elisabetta I veniva chiamata "la regina vergine" e proprio a lei venne dedicata la colonia britannica di Virginia nel Nuovo Mondo. In America, dunque, il nome si è diffuso a macchia d'olio ed è ancora parecchio popolare.

Secondo i dati ISTAT sui nomi più diffusi in Italia, nel 1999 vennero chiamate Virginia 704 bambine, mentre nel 2018 il numero è sceso a 591.

Personalità di una bambina di nome Virginia

Virginia ha una personalità che non lascia indifferenti: è stravagante, sognatrice, intuitiva, fantasiosa e fragile. E' una donna molto sensibile che per difesa tende a sembrare distaccata ed eccessivamente riservata. A volte, quindi appare loquace, appassionata, entusiasta, e altre volte è ripiegata in sé stessa, silenziosa, introversa. Questa dualità sconvolge gli altri e al tempo stesso li affascina. Virginia, quindi, può vivere periodi di grande estroversione alternati a periodi di chiusura di introversione; tende a vivere in costante movimento, in cerca di una stabilità e al tempo stesso di cambiamento. Si isola facilmente dal mondo, staccandosi dalla realtà per sognare, per poi passare ad una fase di entusiasmo ed energia che lascia stupefatti.

Virginia tende ad essere ansiosa e ad innervosirsi facilmente se qualcosa la turba o la preoccupa. La comunicazione ha comunque un posto importante nella sua esistenza, è chiacchierona e loquace e ama comunicare con gli altri, soprattutto con chi le sta a cuore.

E' molto intuitiva, interpreta rapidamente le varie situazioni, ha una straordinaria agilità intellettuale e anche un ottimo senso pratico. Necessita di contini stimoli e di poter coltivare la sua vena artistica per esprimere la sua sensibilità.

E' una donna indipendente che ama vivere con fantasia e libertà. Ricerca l'ignoto, l'avventura, il cambiamento, è impulsiva e poco paziente. Ama viaggiare e scoprire il mondo e ama essere sorpresa.

Che professione farà Virginia? Non sempre avrà le idee chiare e non avrà problemi a cambiare più volte strada nel corso della vita. La sua professione sarà probabilmente legata alle circostanze della vita. Potrebbe trovare gratificazione nel commercio, ne turismo, ma anche nel campo dell'insegnamento o in quello artistico.

Segno zodiacale

Il Capricorno è il segno di Virginia: ambizioso, testardo e inquieto, proprio come lei.

Colore

Il viola è il colore di Virginia e simboleggia la sua costante ricerca di un legame emotivo con chi ama. Inoltre questa pietra rinsalda la capacità di sognare e la fantasia.

Pietra preziosa

L'ametista è la pietra di Virginia e la aiuta a riconoscere e coltivare l'aspetto spirituale che si cela in ogni cosa.

Numero fortunato

L'8 è il numero di Virginia: questo numero aiuta a concretizzare i propri progetti, stimolando l'ambizione e la tenacia.

Personaggi famosi che si chiamano Virginia

Virginia Apgar, pediatra statunitense

Virginia Boccabadati, soprano italiano

Virginia Bruce, attrice statunitense

Virginia Centurione Bracelli, religiosa e santa italiana

Virginia Galante Garrone, scrittrice italiana

Virginia Oldoini, nota come "la Contessa di Castiglione", nobildonna italiana

Virginia Pearson, attrice statunitense

Virginia Raffaele, comica italiana

Virginia Raggi, politica italiana

Virginia Rappe, modella e attrice statunitense

Virginia Woolf, scrittrice, saggista e attivista britannica

Canzone dedicata a Virginia

Abbiamo scelto "La preghiera di Virginia" della cantante italiana Dolcenera

