Nome per bambina: Vera. Origini, significato e curiosità

Vera, nome per bambina: significato, origine, segno zodiacale, pietra porta fortuna, colore, canzone e personalità delle bimbe che portano questo nome

Vera, nome per bambina

Tra i nomi femminili poco diffusi e dal sapore classico, oggi parliamo di Vera, un nome decisamente un po' datato e dalle origini antiche che ha radici etimologiche tutt'oggi incerte. Scopriamo in questa guida l'origine, il significato, le curiosità del nome Vera per bambina.

Onomastico

Ci sono diverse sante che portano questo nome, quindi l'onomastico può essere festeggiato in numerose occasioni come ad esempio:

24 gennaio, in onore di santa Vera di Clermont-Ferrand,

1º agosto, santa Vera, una delle figlie di santa Sofia, martire con la madre e le due sorelle a Roma sotto Traiano,

17 settembre, santa Vera, venerata dalla chiesa greca

Varianti italiane

Maschile: Vero

Varianti straniere

Inglese : Vera

: Vera Francese : Vèra

: Vèra Russo : Вера (Vera)

: Вера (Vera) Tedesco: Vera; Alterati: Veruschka

Origini ed etimologia del nome Vera

Tre sono le ipotesi più accreditate relative all'origine del nome Vera:

se si dà per buona la pronuncia Véra, va interpretato come una continuazione del cognomen latino Verus (e Vera) che poi diventa un nome personale;

nella seconda ipotesi Vèra deriverebbe dal russo Bepa (Vera) che vuol dire “fede” e si è diffuso soprattutto nel Diciannovesimo secolo grazie al successo dei romanzi Un eroe del nostro tempo di Lermontov e Il burrone di Gončarov;

la terza ipotesi è quella più accreditata per l'origine del nome italiano: parliamo della parola germanica “war” che vuol dire guerra.

C'è da dire anche che nel Sud Italia, il nome Vera è spesso un diminutivo di Venera.

Significato del nome Vera

Il significato del nome dipende, naturalmente, dalle sue origini. Per tutti i nomi non italiani, l'origine può essere latina o russa e quindi può voler dire “vero, autentico”, oppure “fede”.

Per il nome italiano, la maggior parte delle fonti lo riconducono al termine germanico war che significa "difesa, protezione".

Diffusione del nome Vera

Toscana e Lazio sono le regioni italiane in cui la percentuale di persone che portano questo nome è più alta; complessivamente nel nostro Paese ci sono circa 29237 persone che portano questo nome che si colloca al 335° posto nella classifica dei nomi più comuni in Italia. Secondo i dati ISTAT sui nomi più diffusi, nel 1999 vennero chiamate Vera 79 neonate, mentre nel 2018 il valore assoluto è stato di 167.

La diffusione prevalente del nome Vera si concentra nelle regioni del centro Italia, seguite da quelle del Nord Italia mentre è meno diffuso nelle regioni meridionali, dove spesso Vera viene utilizzato come diminutivo del nome Venerata.

Personalità di una bambina di nome Vera

Riservata, assertiva e determinata, Vera padroneggia perfettamente le sue emozioni, detesta la leggerezza e la superficialità e non si lascia intimidire, E' innamorata dalle purezza e della naturalezza ed è una persona elitaria e selettiva nelle amicizie e negli affetti.

E' idealista, ricerca la perfezione, cerca costantemente di crescere e progredire. E' ambiziosa e laboriosa ed è dotata di una straordinaria pazienza che le permette di non avere fretta e di aspettare il momento giusto per coltivare le sue passioni o raggiungere un obiettivo.

E' disciplinata, propositiva, a volte può tendere verso un certo autoritarismo. Si assume sempre le sue responsabilità con compostezza ed efficienza, è molto generoso e protettiva verso i suoi cari.

Vera ricerca la pace e si mostrano spesso diplomatica e conciliante pur di evitare inutili conflitti e vivere in armonia. Sarà una donna attiva, dinamica, originale, una madre amorevole e una perfezionista in casa.

Che professione farà Vera? Potrà impegnarsi nel campo medico o sociale, ma anche nelle attività legate all'estetica, all'arte, alla natura.

Segno zodiacale

La Bilancia è il segno che più si avvicina alla personalità di Vera: amante del bello, dell'arte e alla costante ricerca di armonia ed equilibrio.

Colore

Il rosso è il colore di Vera, simbolo di energia, passione e tenacia: la aiuta ad utilizzare le sue straordinarie energie per raggiungere i suoi obiettivi.

Pietra preziosa

Il rubino, chiamato anche “Pietra dei re”, è il portafortuna di Vera perché la aiuta a far emergere il suo potenziale interiore.

Numero fortunato

Il 7 è il numero di Vera: il simbolo di una profonda ricerca interiore e del percorso per arrivare alla completezza spirituale.

Personaggi famosi che si chiamano Vera

Vera Amerighi Rutili, soprano italiano

Vera Barclay, scrittrice ed educatrice inglese

Vera Carmi, attrice italiana

Vera Ellen, attrice e ballerina statunitense

Vera Farmiga, attrice statunitense

Vera Lynn, cantante britannica

Vera Wang, stilista statunitense

Canzone dedicata a Vera

Abbiamo scelto il brano dei Pink Floyd "Vera, contenuto nell'album "The Wall". La canzone è dedicata alla cantante Vera Lynn, già attiva durante la seconda guerra mondiale, ed in particolare alla sua canzone We'll Meet Again che racconta dell'atteso ritorno in patria dei soldati dal fronte.





