Nome per bambino: Sean. Origini, significato e curiosità

Se amate i nomi maschili stranieri e volete eccedere nella scelta puntando ad un nome decisamente originale, Sean è quello giusto: si tratta di una forma irlandese del classico John che si pronuncia "SHAWN" o "SHAAN" (nella pronuncia irlandese). Oggi scopriamo in questa guida l'origine, il significato, le curiosità di questo nome per bambino.

Onomastico

Dal momento che Sean è una variante di John, l'onomastico si festeggia in uno dei giorni in cui vengono commemorati i tanti santi che si chiamano Giovanni. I principali sono:

il 24 giugno per ricordare Giovanni Battista

per ricordare Giovanni Battista il 27 dicembre per commemorare Giovanni apostolo ed evangelista

Varianti italiane

Maschile: Giovanni

Giovanni Femminile: Giovanna

Varianti straniere

Inglese: Shane, Shayne, Shaine, Shon, Shaun, Shawn

Origini ed etimologia del nome Sean

Il nome Sean è, come abbiamo detto, di origine irlandese ed è una variante del più tradizionale e comune John, un nome teoforico che deriva dall'ebraico Yôḥānān. La forma ebraica è composta da Yehō- o Yah, abbreviazione di Yahweh, (il nome di Dio) e da chānān (o hanan, che significa "ebbe misericordia").

Ma perché e come John si è trasformato in Sean? Nel 1066, il duca normanno Guglielmo il Conquistatore conquistò l'Inghilterra, e con lui arrivò anche il nome normanno Johan. Dopo la conquista la nobiltà irlandese in queste aree fu sostituita da nobili normanni, alcuni dei quali portavano il nome normanno francese Johan o il nome anglicizzato John. Gli irlandesi adattarono il nome alla propria pronuncia e ortografia, producendo il nome Seán. Sean è comunemente pronunciato "Shawn" (Seán), ma nelle parti settentrionali dell'Irlanda è pronunciato "Shan", "Shen" o "Shayn", portando così alla variante Shane. In altre zone il nome divenne Ian.

Significato del nome Sean

Il significato di Sean è lo stesso di Giovanni e di John: misericordioso, gentile oppure “ebbe misericordia”.

Diffusione del nome Sean

Diverse persone nell'Antico Testamento si chiamavano Yôḥānān, e a un certo punto fu il quinto nome maschile più popolare tra gli ebrei in Giudea ed era portato da numerosi rabbini importanti e Giovanni, nelle sue tante forme e varianti, è il nome più comune al mondo.

In Italia tuttavia non è per niente comune: secondo i dati ISTAT relativi ai nomi più diffusi, nel 1999 vennero chiamati Sean solo 21 bambini e nel 2018 sono stati 13. Naturalmente è molto più popolare la forma tradizionale Giovanni, con un valore assoluto nel 1999 di 4.036 e nel 2018 di 2655, mentre sembra essere in crescita la variante Ian con un valore assoluto nel 2018 di 83, in netta ascesa rispetto al 1999 quando vennero chiamati Ian solo 15 bambini.

Personalità di un bambino di nome Sean

Sean è un uomo gioviale, aperto, ospitale, amichevole, generalmente entusiasta, persino esuberante. È una persona brillante che impressiona per la sua forte personalità, la sua intelligenza raffinata e vivace, le sue capacità di comunicazione e la sua rapidità di comprensione e azione. Sean può essere un po' opportunista: riesce sempre a sedurre e ad adattarsi a tutte le situazioni.

Gli piace essere il centro di attrazione e spesso tende a esagerare, sia per divertire che per impressionare il suo pubblico.

Sensibile alle adulazioni, Sean è un po' narcisista: è attraente, iperattivo, interessato a tutto e non smette mai di utilizzare la sua curiosità per andare in fondo alle cose e rispondere ai suoi interrogativi.

Sean vuole piacere, sedurre, incantare e avere uno scambio con gli altri. È sensibile alle cose belle, al conforto ed è fortemente legato dalla sua famiglia. In amore è terribilmente esigente: cerca la perfezione e quindi non sarà facile trovare la sua persona ideale.

Che professione farà Sean? Sean sarà attratto da professioni legate al commercio, alla comunicazione, all'espressione orale o scritta anche in campo artistico.

Segno zodiacale

Il segno zodiacale che meglio rappresenta l'appassionata ed esplosiva personalità di Sean è il Leone: un leader nato, capace di coinvolgere gli altri, sicuro di sé che ama stare al centro dell'attenzione.

Colore

Il giallo è il colore di Sean: simbolo di energia, ottimismo e allegria, ma anche di conoscenza e fervente immaginazione.

Pietra preziosa

La pietra portafortuna di Sean è il topazio, chiamato sin dall'antichità il cristallo della potenza per le sue capacità di aumentare energia e salute.

Numero fortunato

Il numero di Sean è il 5, indicativo di una persona estroversa e attiva. Il 5 rappresenta la mutevolezza, l'energia e il cambiamento.

Personaggi famosi che si chiamano Sean

Seán Baptist Brady, cardinale e arcivescovo cattolico irlandese

Seán MacBride, politico irlandese

Seán T. O'Kelly, politico irlandese

Sean Astin, attore e regista statunitense

Sean Bean, attore britannico

Sean Connery, attore e regista britannico

Sean Maher, attore statunitense

Sean O'Casey, scrittore irlandese

Sean O'Pry, modello statunitense

Sean Paul, cantante giamaicano

Sean Penn, attore e regista statunitense

Canzone dedicata a Sean

Per celebrare l'energica ed esplosiva personalità di Sean abbiamo scelto una canzone famosissima del rapper giamaicano Sean Paul. Parliamo di No Lie che in Italia nel 2016 ha raggiunto 4 dischi di platino.

