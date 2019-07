Nome per bambina: Sabrina. Origini, significato e curiosità

fotogallery zoom Shutterstock

Sabrina, nome per bambina: significato, origine, segno zodiacale, pietra porta fortuna, colore, canzone e personalità delle bimbe che portano questo nome

Sabrina, nome per bambina

Tra i nomi femminili più amati e in voga qualche decennio fa, Sabrina è oggi meno popolare ma forse proprio per questo può essere la scelta giusta se siete in attesa di una bimba. Scopriamo in questa guida l'origine, il significato, le curiosità di questo nome per bambina.

Onomastico

Sabrina festeggia l'onomastico il 29 gennaio quando viene ricordata santa Sabina, chiamata anche Sabrina, vergine di Troyes, sorella di san Sabiniano.

Varianti italiane

Maschile: Sabro

Varianti straniere

Spagnolo: Sabrina

Francese: Sabrina, Sabrine

Inglese: Sabrina

Origini ed etimologia del nome Sabrina

Il nome Sabrina con molte probabilità deriva dalla forma latinizzata di Habren (Hafren), l'originale nome gallese del fiume Severn. Etimologia e significato sono tuttavia incerti. Possiamo supporre che il nome sia composto dalle radici samo (estate) e renwo (veloce).

Significato del nome Sabrina

Come dicevamo il significato del nome Sabrina è incerto. Dando per buona la teoria che derivi dalle radici protoceltiche samo e renwo, allora potrebbe significare “rapida estate”, ma alcuni sono certi che Sabrina abbia origini ebraiche e derivi quindi dal termine ebraico Sabra che indica un ebreo originario di Israele, oppure da Sabrae, frutto del cactus.

Diffusione del nome Sabrina

In Italia e nei Paesi anglosassoni hanno contribuito all'ampia diffusione del nome Sabrina soprattutto l'opera teatrale di Samuenl A. Taylor, Sabrina Fair del 1953 nonché il famosissimo film tratto dall'opera Sabrina, con Audrey Hepburn. Fino a qualche anno fa Sabrina era un nome molto popolare e apprezzato in Italia, mentre oggi è decisamente meno usato: secondo i dati ISTAT sui nomi più diffusi nel 1999 vennero chiamate Sabrina 1296 bambine mentre nel 2017 sono state soltanto 269.

Personalità di una bambina di nome Sabrina

Sabrina è una persona determinata, attiva, energica che difficilmente rinuncia a combattere per ciò in cui crede. Ama essere autonoma e indipendente e ha una grande capacità di leadership. Anche se non ha difficoltà a dichiarare apertamente la sua natura indipendente, Sabrina tende comunque ad essere conciliante, a cercare il giusto compromesso e a fare da intermediario in una disputa.

La sua vera forza, comunque, è l'ambizione: è ostinata, determinata, pronta a dare il meglio di sé per raggiungere i suoi obiettivi, Sabrina è anche capace di buoni sentimenti e sa essere generosa, premurosa, sensibile. Si distingue per la forza della sua personalità e a volte nasconde la sua vulnerabilità emotiva dietro una maschera di falsa indifferenza.

Un altro dei tratti peculiari di Sabrina è la sua necessità di compiacere, di essere ammirata: Sabrina attribuisce grande importanza all'immagine e per questo potrebbe sembrare un po' superficiarle.

Insomma Sabrina ha una personalità complessa che rasenta la contraddizione e forse proprio per questo è affascinante e interessante.

Che professione farà Sabrina? Mostra certamente un vivo interesse per la scienza e per ogni forma di conoscenza, è curiosa, ama leggere, imparare anche sperimentare. La sua capacità di leadership la rende perfetta per aziende in cerca di dirigenti o leader carismatici e determinati. Potrà essere attratta anche dal mondo del commerci e degli affari.

Segno zodiacale

L'Ariete è il segno zodiacale che più si avvicina alla personalità di Sabrina: ostinazione, dinamismo ed entusiasmo. Come i nativi dell'Ariete Sabrina è socievole e combattivo.

Colore

Il colore associato alla personalità di Sabrina è il blu. Simbolo di intelligenza e saggezza, legato anche alla serenità e alla tranquillità.

Pietra preziosa

La pietra portafortuna di Sabrina è lo smeraldo simbolo di amore, speranza e realizzazione dei progetti.

Numero fortunato

L'1 è il numero fortunato di Sabrina, simbolo di individui determinati, indipendenti e mossi da una forte volontà di auto affermarsi.

Personaggi famosi che si chiamano Sabrina

Sabrina Bryan, ballerina, attrice e cantante statunitense

Sabrina Carpenter, attrice, cantante e ballerina statunitense

Sabrina Duranti, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana

Sabrina Ferilli, showgirl e attrice italiana

Sabrina Impacciatore, attrice e imitatrice italiana

Sabrina Lloyd, attrice statunitense

Sabrina Marinangeli, cantante e showgirl italiana

Sabrina Paravicini, attrice, regista, scrittrice e sceneggiatrice italiana

Sabrina Salerno, cantante, showgirl e attrice italiana

Sabrina Setlur, cantante tedesca

Sabrina Siani, attrice italiana

Canzone dedicata a Sabrina

Tra le canzoni dedicate a Sabrina abbiamo scelto quella di Cristina D'Avena dedicata alla streghetta Sabrina

