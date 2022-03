Pacco mamma Lazio: come richiedere il pacco mamma regione Lazio. In cosa consiste il voucher e come usarlo

Pacco mamma Lazio

Arriva il pacco mamma regione Lazio: un voucher utile ad acquistare i prodotti base per il neonato. Vediamo in cosa consiste questa misura e come richiederla.

Cos'è il pacco mamma regione Lazio

Si tratta di una misura a sostegno delle donne in gravidanza che è stata approvata dalla maggioranza della Pisana dietro un emendamento realizzato da Fratelli d'Italia, con primi firmatari i consiglieri Giancarlo Righini e Chiara Colosimo. Il pacco mamma non sarà un vero e proprio pacco regalo con prodotti utili, ma un voucher di spesa - il cui importo non è stato ancora quantificato - con il quale si potranno acquistare i primi prodotti base necessari per la cura del bambino appena nato, ma potrà essere usato anche per pagare corsi individuali di accompagnamento al parto che offriranno alle partorienti informazioni, linee guida, ascolto e sostegno.

Il gruppo di Fratelli d'Italia non nasconde il suo entusiasmo per aver visto approvata una proposta utile a sostenere la natalità e le future mamme: "Nel ringraziare i colleghi di maggioranza per la sensibilità dimostrata, vogliamo sottolineare l'estrema importanza di questo provvedimento che permetterà a tante donne di affrontare o portare a termine la gravidanza in maniera più serena. Garantire o incentivare la natalità è un dovere delle Istituzioni e l'emendamento approvato oggi va proprio in questa direzione. Oggi la Regione Lazio ha scritto una bella pagina di civiltà e come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo affinché ciò accadesse" ha dichiarato il gruppo.

Chi può avere il pacco mamma Lazio

Possono fare richiesta del voucher tutte le donne in gravidanza che hanno un Isee non superiore ai 30mila euro.

Come richiederlo

Non si sa ancora nulla circa le modalità di erogazione, come presentare la domanda e anche quanto sarà l'importo del voucher. Ulteriori dettagli verranno presto resi noti.

