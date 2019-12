Shutterstock

gpt native-top-foglia-famiglia

L'ISTAT rende nota la classifica dei nomi più diffusi in Italia nel 2019: ecco le novità

Nomi più diffusi in Italia nel 2019

Quali sono i nomi più diffusi in Italia nel 2019? L'ISTAT rende nota la classifica che vede innanzitutto un grande cambiamento sul podio dei nomi maschili: Francesco, infatti, perde la prima posizione – che occupava addirittura dal 2001 - e dopo quasi vent'anni scende al secondo posto spodestato da Leonardo. Invariata, invece, la top 3 dei nomi femminili che vede come sempre Sofia, Giulia e Aurora ai primi gradini del podio. ll dato curioso, rilevano gli esperti, è che nonostante esistano nell'onomastica italiana quasi 29 mila nomi diversi per i maschi e più di 27 mila per le femmine, i primi 30 nomi della classifica coprono quasi il 45% di tutti i nomi attribuiti ai bambini e oltre il 38% di quelli delle bambine. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i nomi maschili e femminili più usati quest'anno.

Nomi maschili più usati nel 2019

L'ISTAT elabora ogni un Rapporto sulla natalità che comprende anche le statistiche dei nomi più scelti dai genitori italiani, nelle scorse settimane, quindi, è stata pubblicata la classifica relativa al 2018. Questa la top 10 dei nomi maschili

Più nel dettaglio:

Leonardo è al primo posto in ben 14 regioni: tutte quelle del Centro-nord (tranne che nella provincia autonoma di Bolzano dove il nome maschile più diffuso è Elias) e anche in Abruzzo e in Sardegna.

Francesco resta al primo posto solo in 4 regioni, tutte del Mezzogiorno (Molise, Puglia, Basilicata e Calabria).

Alessandro, invece, non è primo in alcuna regione.

Giuseppe continua a primeggiare in Sicilia e Antonio in Campania.

gpt native-middle-foglia-famiglia

fotogallery zoom 130 Nomi per bambini | FOTO (130 immagini) Nomi per bambini | Le origini e i significati dei nomi per bambini

Nomi femminili più usati nel 2019

Diamo uno sguardo alla top 10 dei nomi più scelti per le nuove nate di sesso femminile:

Qualche curiosità a livello regionale:

In tutte le regioni i primi 3 nomi della classifica nazionale si trovano ai primi 3 posti, tranne che nella Provincia Autonoma di Bolzano, dove primeggia il nome Emma.

Sofia si conferma al primo posto in dieci regioni del Centro-nord, in Basilicata (a pari merito con Giulia) e in Calabria.

Aurora resta al terzo posto ma primeggia nelle Marche e in quattro regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna).

Dati sulla natalità 2018

Secondo il rapporto ISTAT continuano a diminuire i nati: nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno rispetto all’anno precedente e quasi 140 mila in meno nel confronto con il 2008.

I primi figli si riducono a 204.883, 79 mila in meno rispetto al 2008. Il numero medio di figli per donna scende ancora attestandosi a 1,29. L’età media arriva a 32 anni, quella alla nascita del primo figlio raggiunge i 31,2 anni nel 2018, quasi un anno in più rispetto al 2010.

Quasi un figlio su tre è nato fuori dal matrimonio con un aumento di oltre 29mila unità rispetto al 2008, raggiungendo quota 141.979.

Contanomi ISTAT

Se siete in attesa di un bebè e state scegliendo il nome da dargli, potete dare uno sguardo allo strumento interattivo messo a disposizione dall'ISTAT: sul Contanomi trovate sia la classifica dei 50 nomi maschili e femminili più usati nel nostro paese, con relativi valori assoluti, ma potete anche fare un confronto tra la popolarità attuale del vostro nome preferito e fino al 1999.

gpt inread-famiglia-0