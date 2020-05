Nome per bambino: Michelangelo. Origini, significato e curiosità

fotogallery zoom Shutterstock

Michelangelo, nome per bambino: una guida al significato, segno zodiacale, pietra porta fortuna, colore, canzone e personalità di chi porta questo nome

Michelangelo, nome per bambino

Tra i nome maschili classici, ma di certo non troppo diffusi, troviamo Michelangelo, un nome composto da Michele e Angelo, che preserva un fascino dal sapore rinascimentale. È un nome molto celebre, che è stato portato dai due grandi artisti Michelangelo Buonarroti, passato alla storia come Michelangelo, e Michelangelo Merisi, noto come il Caravaggio. Oggi scopriamo in questa guida l'origine, il significato, le curiosità di questo nome per bambino.

Onomastico

L'onomastico può essere festeggiato il 29 settembre, quando la Chiesa celebra santo arcangelo Michele, insieme con San Gabriele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo.

Esiste anche un beato Michelangelo di San Francesco, morto nel 1800, che viene festeggiato il 10 luglio.

Varianti italiane

Femminile: Michelangela

Varianti straniere

Spagnolo: Miguel Ángel

Origini ed etimologia del nome Michelangelo

Il nome Michelangelo deriva da due nomi: Michele e Angelo. Michele deriva dal nome ebraico Mikha'el, composto dai termini mi ("chi"), kha ("come") ed El ("Dio"), e letteralmente vuol dire "Chi è come Dio".

Angelo, invece, deriva dal termine latino Angelus che a sua volta deriva dal greco ἄγγελος: in termini biblici significa “messaggero”.

Significato del nome Michelangelo

Letteralmente, quindi, vuole dire “Michele Angelo” ed è riferito all'Arcangelo Michele che siede alla destra del trono di Dio.

Il nome Michele ha origini ebraiche e significa: "Chi è come Dio". L'arcangelo Michele fu il primo a portare questo nome: gridando "Michael" (Chi è come Dio"), cacciò dal paradiso tutti gli angeli ribelli guidati da Lucifero. Viene rappresentato solitamente con una spada, mentre trafigge il drago di fuoco, simbolo del demonio e come il più strenuo difensore della fede in Dio contro i ribelli.

Diffusione del nome Michelangelo

In Italia il nome Michelangleo non è molto diffuso: secondo i dati ISTAT relativi ai nomi più diffusi, nel 1999 vennero chiamati Michelangelo 239 bambini, mentre nel 2018 il valore assoluto è sceso a 182. Più popolari, naturalmente, i semplici Michele e Angelo, il cui valore assoluto nel 2018 è stato rispettivamente di 1868 e 881.

In particolare Angelo si colloca attualmente al 31esimo posto della classifica dei nomi più diffusi in Italia, ed è più popolare in alcune regioni come la Lombardia, mentre Michele si trovava nel 2018 al posto 26 della classifica.

Personalità di un bambino di nome Michelangelo

Michelangelo è un uomo aperto, simpatico, socievole, particolarmente attivo e dinamico. La sua costante è che ha bisogno di piacere: per questo ha molta attenzione per il suo aspetto fisico, ma si mostra anche rassicurante, conciliante, attaccato alla famiglia. Il tutto per riuscire a sentirsi amato, rassicurato e per trovare conforto nei suoi affetti stabili.

Michelangelo è molto curioso: spesso diversifica le sue attività perché ama il movimento e il cambiamento. Ha un acuto senso di libertà, non apprezza i vincoli e può sembrare un po' superficiale.

Da bambino è instabile e impulsivo e quindi è necessario instillare dentro di lui scintille di disciplina, ordine e pazienza.

Michelangelo ama il successo, il potere, la libertà: è un uomo ambizioso che mira all'arricchimento e al benessere materiale. E' spesso generoso e ama condividere il denaro e le sue fortune.

Che professione farà Michelangelo? Ovviamente nulla di tradizionale. Potrebbe buttarsi in una sola professione fuori dagli schemi, oppure potrebbe scegliere di fare un lavoro più tradizionale e rassicurante, associato ad altre attività che possano soddisfare il suo bisogno di libertà avventura e novità. Michelangelo ha bisogno di cambiare e di movimento, quindi saranno perfette le professioni nel campo dei viaggi, dello sport, delle vendite.

Segno zodiacale

Il segno zodiacale che meglio rappresenta la personalità di Michelangelo è quello dell'Acquario: intelligente, libero, ambizioso.

Colore

Simbolo di dinamismo e passione, il rosso è il colore di Michelangelo.

Pietra preziosa

L'amuleto di Michelangelo è il rubino, che istilla sicurezza e fiducia in se stessi, ed è considerato la regina delle pietre.

Numero fortunato

Il 5 è il numero fortunato di Michelangelo: legato all'idea di molteplicità, complessità, cambiamento ed esplorazione delle infinite possibilità.

Personaggi famosi che si chiamano Michelangelo

Michelangelo Antonioni, regista, sceneggiatore, montatore, scrittore e pittore italiano

Michelangelo Buonarroti, scultore, pittore, architetto e poeta italiano

Michelangelo Caetani, nobile, politico e letterato italiano

Michelangelo Cambiaso, doge genovese

Michelangelo Merisi da Caravaggio, pittore italiano

Michelangelo Pistoletto, artista, pittore e scultore italiano

Michelangelo Tamburini, gesuita italiano

Canzone dedicata a Michelangelo

Abbiamo scelto il brano "In due a lottare" del cantautore italiano Michelangelo

