Nome per bambino: Luigi. Origini, significato e curiosità

Luigi, nome per bambino: una guida al significato, segno zodiacale, pietra porta fortuna, colore, canzone e personalità di chi porta questo nome

Uno dei nomi maschili più classici e tradizionali, che però non sembra passare mai di moda, Luigi è un nome di origini francone ancora molto diffuso in Italia. Scopriamo in questa guida l'origine, il significato, le curiosità di questo nome per bambino.

Onomastico

Nella maggior parte dei casi Luigi festeggia il suo onomastico il 21 giugno quando viene celebrato san Luigi Gonzaga, protettore degli scolari, degli studenti e della gioventù cattolica, ma ci sono anche molte altre date in cui si può festeggiare, come, ad esempio, il 25 agosto in memoria di san Luigi IX, re di Francia.

Varianti italiane

Femminile: Luigia, Luisa

Varianti straniere

Inglese: Louis, Lewis

Francese: Louis

Spagnolo: Luis

Origini ed etimologia del nome Luigi

Il nome Luigi deriva da un antico nome germanico francone, Chlodowich, Hlodwig o Hlodowig, sviluppatosi prima nella forma Clodovicus, diventata successivamente Ludovicus e quindi Looïs e Luis in francese antico. In questa lunga storia, si sono sviluppati nelle varie epoche e nelle diverse lingue, moltissimi nomi allotropi (derivanti, quindi, dalla stessa matrice), come Alvise, Clodoveo e Ludovico. Etimologicamente il nome germanico originario Hlodwig è composto da due elementi: Hlod (che molte fonti traducono con “fama” anche se resta ancora oggi di difficile interpretazione) e Vig che vuol dire battaglia, guerriero.

Significato del nome Luigi

Tornando, quindi, allo studio del significato delle due parti del nome germanico Hlodwig possiamo dire che Luigi significa “famoso guerriero”, oppure “famoso in guerra”.

Diffusione del nome Luigi

Luigi è uno dei nomi più diffusi in Italia ed è stato il sesto nome maschile più usato in tutto il Ventesimo secolo. Naturalmente a contribuire a tale popolarità sono stati sia i tanti santi che hanno portato questo nome, ma anche diversi sovrani (compresi ben 18 re di Francia). Nel corso degli ultimi decenni la diffusione del nome Luigi nel nostro Paese è gradualmente diminuita: nel 1999 vennero chiamati Luigi 1970 bambini, mentre nel 2017 sono stati 1212. Attualmente Luigi è il 44esimo nome più diffuso nel nostro Paese.

Personalità di un bambino di nome Luigi

Luigi è un uomo di principi, con grandi valori, testardo nella realizzazione dei suoi progetti e con un profondo senso morale. E' suscettibile ai complimenti, agli apprezzamenti e al riconoscimento sociale. E' dotato di un grande senso di giustizia e si appassiona ad abbracciare cause importanti, ama impegnarsi nella difesa della giustizia, rendersi utile ed è molto protettivo.

Luigi è tenace, stoico, va immediatamente ala radice dei problemi e sa come difendere le proprie idee, quando decide di abbracciare una causa o realizzare qualcosa, Luigi mette in gioco tutta la sua fantasia, l'intraprendenza e il suo metodo razionale per avere successo.

Al tempo stesso Luigi sembra avere una doppia personalità: è ostinato e testardo, a volte categorico, ma anche silenzioso, riflessivo, alla perenne ricerca di conoscenza.

Luigi ama la lettura, la ricerca, lo studio e basa spesso le sue argomentazioni su un solido ragionamento scientifico. E' pragmatico, equilibrato, e non sempre si fida degli altri.

Che professione farà Luigi? Ha un'intelligenza fuori dal comune che gli permetterà di eccellere in ogni campo, ma apprezzerà soprattutto le professioni legate al mondo del viaggio, dell'arte, della giustizia, della medicina.

Segno zodiacale

Il segno zodiacale che più si avvicina alla personalità di Luigi è il Toro, noto per la sua profondità intellettuale e la determinazione.

Colore

Il colore di Luigi è il rosso, che esprime la sua personalità entusiasta, dinamica e profonda.

Pietra preziosa

La pietra preziosa collegata a Luigi è lo smeraldo, simbolo di saggezza e amore.

Numero fortunato

Il numero portafortuna di Luigi è il 4: rappresentazione della concretezza, del pragmatismo e della costruttività delle idee.

Personaggi famosi che si chiamano Luigi

Luigi XIV, detto "il Re Sole", re di Francia

Luigi XVI, re di Francia, ghigliottinato durante la rivoluzione francese

Luigi Cadorna, generale e politico italiano

Luigi Calabresi, poliziotto italiano

Luigi Capuana, scrittore, critico letterario e giornalista italiano

Luigi Cherubini, compositore italiano

Luigi Comencini, regista e sceneggiatore italiano

Luigi Dallapiccola, compositore e pianista italiano

Luigi Einaudi, economista, accademico, politico e giornalista italiano

Luigi Carlo Farini, medico, storico e politico italiano

Luigi Galvani, fisiologo, fisico e anatomista italiano

Luigi Federico Menabrea, ingegnere, generale, politico e diplomatico italiano

Luigi Morgari, pittore italiano

Luigi Motta, scrittore, commediografo e giornalista italiano

Luigi Pirandello, drammaturgo, scrittore e poeta italiano

Luigi Pulci, poeta italiano

Luigi Sturzo, presbitero e politico italiano

Luigi Tenco, cantautore e attore italiano

Luigi Vanvitelli, pittore e architetto italiano

Canzone dedicata a Luigi

Abbiamo scelto "Io sono Uno" di Luigi Tenco

Io sono uno che non nasconde le sue idee, questo è vero perché non mi piacciono quelli che vogliono andar d'accordo con tutti e che cambiano ogni volta bandiera per tirare a campare

