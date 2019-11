Nome per bambina: Diletta. Origini, significato e curiosità

gpt native-top-foglia-famiglia

Diletta, nome per bambina: significato, origine, segno zodiacale, pietra porta fortuna, colore, canzone e personalità delle bimbe che portano questo nome

Diletta, nome per bambina

Tra i nomi femminili dal significativo affettivo e romantico che stanno scalando sempre più la classifica dei nomi più popolari in Italia abbiamo scelto Diletta, un nome di origini latine che negli ultimi tempi sembra aver trovato nuova luce. Scopriamo in questa guida l'origine, il significato, le curiosità di questo nome per bambina.

Onomastico

Non esiste nessuna santa con questo nome, quindi si può festeggiare il 1 novembre, giorno di Ognissanti. tuttavia alcune fonti ci dicono che l'onomastico cade l'8 maggio, quando si ricordano san Bonifacio e anche Diletto.

Varianti italiane

Maschile: Diletto

Origini ed etimologia del nome Diletta

Il nome Diletta ha origini latine e deriva dall'aggettivo Dilecta, che proviene dal verbo diligere "amare per elezione, per scelta".

Significato del nome Diletta

La traduzione letterale del termine latino è, come dicevamo, "amare per elezione", quindi in senso più ampio Diletta vuol dire "preferita", oppure "amata teneramente".

Diffusione del nome Diletta

Il nome non è molto presente in Italia (anche se nel 2017 si collocava al 54esimo posto della classifica dei nomi più diffusi nel nostro Paese). E' più presente nelle regioni dell'Italia centrale e in quella settentrionale soprattutto in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Toscana. Secondo i dati ISTAT sui nomi più diffusi in Italia Diletta sta crescendo in popolarità: nel 1999 vennero chiamate così solo 241 bambine, mentre nel 2017 sono state 770.

Personalità di una bambina di nome Diletta

Diletta ha un carattere calmo, sereno e socievole, ma sa anche essere piena di forza di volontà, intraprendenza ed energica quando deve impegnarsi in un compito o raggiungere un obiettivo.

Diletta ha una forte personalità che sa farsi rispettare e sa come emergere: a lei piace brillare, sedurre, attirare l'attenzione ed è una donna originale e fuori dal comune. Non ama il fallimento e fa di tutto per evitarlo: detesta la mediocrità e non ama ricoprire un ruolo subordinato. E' capace di cogliere sempre le opportunità che le si presentano anche se la sua impazienza può renderla troppo frettolosa e istintiva. E' una bambina orgogliosa e sensibile, non riesce facilmente a condividere ed è attratta dalle cose belle e dal lusso. In amore può essere misteriosa e sfuggente, non riesce sempre ad esprimere appieno i suoi sentimenti e tende ad essere chiusa e riservata. E' molto selettiva nelle amicizie e in amore e ama godere di momenti di solitudine ed introspezione.

Che professione farà Diletta? Sarà probabilmente attratta da professioni nel settore della moda o in quello finanziario.

Segno zodiacale

Il Cancro è il segno zodiacale di Diletta che, come i nati sotto questo segno, sono estremamente sensibili, sognatori e vitali.

Colore

Il viola è il colore di Diletta. Si tratta di un colore originale, proprio come la personalità di Diletta, che favorisce la fantasia e la creatività e rende la persona più attraente e seducente.

Pietra preziosa

L'ametista, l'amuleto portafortuna di Diletta, la aiuta a cercare la spiritualità che c'è dietro alle cose e agli avvenimenti. Inoltre favorisce la serenità e calma l'ansia.

Numero fortunato

Il 5 è il numero portafortuna di Diletta: simbolo di partenza verso la scoperta di nuovi obiettivi e nuove mete.

Personaggi famosi che si chiamano Diletta

Diletta Carli, nuotatrice italiana

Diletta Crespi, calciatrice e giocatrice di calcio a 5 italiana

Diletta D'Andrea, attrice italiana

Diletta Leotta, conduttrice televisiva italiana

Diletta Petronio, giornalista italiana

Canzone dedicata a Diletta

Abbiamo scelto di dedicare a Diletta uno dei brani più famosi dei The Beloved. Parliamo della celebre "Sweet Harmony":

Certamente ora

Potremmo muoverci insieme

E fare un mondo migliore?

No, non può essere sbagliato

Uniamoci

Adesso

Oh si

In dolce armonia

