Sono tanti i bambini che ci hanno inviato le foto dei loro disegni, cartelloni e striscioni con l'arcobaleno di speranza. Ecco i siti e i giornali che parlano di noi.

Arcobaleno "Andrà tutto bene". Chi parla di noi

"Andrà tutto bene". Un messaggio di speranza per infondare allegria e colore in questi giorni difficili, in cui da nord a sud siamo bloccati dal coronavirus. Striscioni, cartelloni, disegni che hanno illuminato le strade, i balconi e le finestre delle case di tante famiglie che vivono in questo tempo sospeso. I protagonisti di questa onda di colore e amore sono i nostri bambini!

Grazie anche al contributo di altri siti del nostro gruppo, tra cui NostroFiglio, GialloZafferano, Focus Junior e Donna Moderna, nel giro di sole 24 ore sono arrivati da tutta Italia oltre 5.000 disegni. Continuate a mandarceli!

Il nostro video con alcuni dei vostri disegni

I giornali che parlano di "Andrà tutto bene"

Dopo essere stati ripresi dal Tgcom e da Studio Aperto, tanti giornali e siti hanno coperto l'iniziativa dell'Arcobaleno Andrà tutto bene.

Eccoli raccolti per voi:

Un arcobaleno contro il coronavirus. I disegni dei bambini fuori dalle finestre.

Studio Aperto

Corriere della Sera Edizione Milano

La Repubblica

Prima Comunicazione Online

Engage

Gruppo editoriale Media Key

La Nuova Sardegna

Radio Senise Centrale

