Vacanze con i bambini! Dove andare l'estate con i figli?

fotogallery zoom Shutterstock

gpt native-top-foglia-ros-0

Vacanze con bambini: quando una famiglia cresce, crescono anche le esigenze da prendere in considerazione. Dove andare questa estate e cosa si può fare in sicurezza

Vacanze con bambini

Sarà un'estate particolare questa del 2020, in epoca di Coronavirus salgono le richieste di case vacanza e residence dove è possibile mantenere il distanziamento sociale. Per le più decise che già conoscono la loro futura meta e sono già con la cartina stradale in mano non ci sono problemi di scelta, ma per le altre che ancora non hanno ben chiaro il tipo di vacanza che vogliono fare, urgono dei validi consigli su come organizzare le vacanze con i bambini e quali solo le mete migliori per godersi le vacanze estive.

Estate con bambini

Dove andare in vacanza con i bambini? Quando una famiglia cresce, crescono anche le esigenze da prendere in considerazione. Una famiglia con dei bambini ha bisogno di mete adatte alle loro necessità, delle vere e proprie destinazioni baby friendly. Una necessità dei bambini è quella di divertirsi e di giocare e naturalmente, quando i piccoli si divertono anche gli adulti lo fanno, specie se continuano a coltivare dentro i bambini che erano in passato.

gpt native-middle-foglia-ros-0

fotogallery zoom 15 Idee per vacanze con bambini (15 immagini) Villaggio vacanze, mare, montagna e altre destinazioni da raggiungere per le vacanze insieme ai bambini

Per chi non vuole allontanarsi dall’Italia, il nostro bel Paese offre molte scelte di divertimento, a partire dai parchi divertimento dell’Emilia Romagna o della Lombardia, fino ai parchi naturalistici delle Marche e dell’Abruzzo famosi nel mondo per la conservazione della natura e dell’ambiente. Per chi ama l’arte, le bellezze monumentali della Toscana e del Lazio sono indubbiamente da visitare.

Invece quando l’afa estiva e la voglia di natura diventano forti, la montagna e le Alpi hanno un forte richiamo. Se invece la meta da ambire è il mare, la Sardegna e la Sicilia possiedono tutte le carte in regola per far felici tutti i componenti della famiglia con le loro spiagge e la loro natura marittima.

Cosa vedere in Italia con i bambini

L'Italia offre indubbiamente moltissime occasioni di soggiorni vacanze e località meravigliose da visitare: pensate solo al flusso di turisti che ogni anno arriva da tutto il mondo per conoscere le bellezze della Penisola. In Italia abbiamo mare, montagna, natura e arte come nessun altro luogo e, soprattutto se abbiamo bambini piccoli, un viaggio in Italia resta sempre l'idea migliore.

Viaggi all'estero con i bambini

Ma se, invece, avete l'animo dei viaggiatori e non volete rinunciare ad un viaggio all'estero potete scegliere la Spagna, la Francia e l’Inghilterra, che sono a due passi dall’Italia e in pochissimo tempo raggiungibili con l’aereo. Naturalmente è importante scegliere una destinazione "sicura" e quanto più possibile "Covid-free".

Se siete temerarie e volete fare dei viaggi lunghi verso mete esotiche dovete solo organizzarvi con un po’ di anticipo per informarvi sui vaccini e i documenti necessari da portare con sé, ma tutto è possibile e le avventure sono il sale della vita. Allora l’India, l’Australia, l’Africa, l’America sono senz'altro luoghi che stimolano il desiderio di conoscenza e contribuiscono a migliorare il livello culturale vostra e dei vostri figli.

Vacanze al mare con i bambini

Dove andare al mare con i bambini in estate? Se restiamo in Italia vi consigliamo le località balneari più belle:

Sardegna : perfetta la costa meridionale, con tanti alberghi a misura di bambino, spiagge meravigliose e poco affollate

: perfetta la costa meridionale, con tanti alberghi a misura di bambino, spiagge meravigliose e poco affollate Puglia : litorali sabbiosi liberi, borghi e paesini suggestivi e tanti agriturismi e masserie dove soggiornare

: litorali sabbiosi liberi, borghi e paesini suggestivi e tanti agriturismi e masserie dove soggiornare Campania: dalle isole del golfo di Napoli fino al Cilento, che detiene alcune delle località premiate con la Bandiera Blu, la costa campana merita senz'altro una visita, soprattutto quest'anno perché la Regione al momento è a tasso di contagi da Coronavirus pari a 0.

Se non avete idea di quale luogo scegliere potete dare un'occhiata all'elenco delle Bandiere Verdi, un riconoscimento conferito dai pediatri italiani alle località balneari a misura di bambino.

Vacanze in montagna con bambini

Dove andare in montagna con i bambini d'estate? In Italia non abbiamo solo mare ma anche montagne meravigliose. In Italia Centrale vi consigliamo l'Abruzzo, con il suo parco nazionale e le tante località montane ricche di alberghi baby friendly. Naturalmente non c'è montagna più bella delle Dolomiti, delle località del Trentino o della Valle D'Aosta: sono nate numerosissime strutture alberghiere che mettono la famiglia al centro delle loro attenzioni e i bambini si divertiranno un mondo tra passeggiate, trekking, escursioni, parchi divertimento, attività e sport di ogni genere.

Idee vacanze con bambini

Vi proponiamo tre idee per le prossime vacanze estive in famiglia, una più tradizionale ma sicuramente divertente e un'altra più impegnativa.

La Riviera Romagnola è senza dubbio la patria del divertimento vacanziero delle famiglie e dei bambini: lungo tutta la costa sono sparsi tantissimi alberghi per famiglie che propongono pacchetti vacanza davvero accessibili. Lì tutto è a misura di bambino: dal menu alle camere, fino alle tante attività che i bambini possono fare in tutta sicurezza e con la garanzia del distanziamento sociale.

è senza dubbio la patria del divertimento vacanziero delle famiglie e dei bambini: lungo tutta la costa sono sparsi tantissimi alberghi per famiglie che propongono pacchetti vacanza davvero accessibili. Lì tutto è a misura di bambino: dal menu alle camere, fino alle tante attività che i bambini possono fare in tutta sicurezza e con la garanzia del Barcellona: una città ricca di luoghi suggestivi straordinari che certamente affascinerà i bambini. Dalla Barceloneta, il lungomare dove ci si può stendere al sole sulla spiaggia, giocare nei playground e fare il bagno a mare, alle Ramblas, le zone pedonali disseminate di artisti di strada, fino al grande mercato variopinto e al Parc Gruel e la Sagrada Familia. E non dimenticate di programmare un pomeriggio al Tibidabo, il parco divertimenti di Barcellona, uno dei parchi divertimenti più antichi d'Europa, e una visita all'Acquario.

Napoli: città dai mille volti, il capoluogo partenopeo conserva intatto il suo fascino e non può lasciare indifferenti. Prenotate un albergo o una casa vacanze nel centro storico della città e giratela a piedi con la nuovissima metropolitana: ogni stagione è un'opera d'arte ed è celebrata in tutto il mondo. Dal lungomare con il castel Dell'Ovo (entrate nel borgo Marinari e fermatevi lì per un caffè respirando l'aria salmastra) e la Villa Comunale, fino alle stradine del centro, con San Gregorio Armeno dove gli artisti dei presepi espongono tutto l'anno, e le pizzerie più antiche e famose d'Italia, fino a Posillipo, dove c'è il parco virgiliano, un luogo meraviglioso affacciato sul Golfo di Napoli. E da Napoli potete partire per visitare in giornata Pompei o Ercolano e le isole, Procida, Ischia e Capri.

Vacanze con bambini piccoli

Se si stanno programmando le vacanze estive con bambini piccoli è bene fare alcune valutazioni: la vacanza deve essere soprattutto un momento di riposo per tutta la famiglia e i bimbi piccoli non amano veder cambiate le loro abitudini e le loro routine. L'ideale sarebbe affittare una casa o un residence al mare, in una località non lontana da casa, oppure in montagna, dove si potrà respirare aria buona e riposare.

La formula residence consente di avere a disposizione un angolo cucina dove poter preparare le pappe e la possibilità di stare in un piccolo appartamento per far riposare il bambino, godendo della piena autonomia, ma al tempo stesso di avere servizi come la pulizia del residence, la prima colazione e altri benefici che ci aiuteranno a riposare davvero.

Viaggi con bambini piccoli all'estero

Se invece avete l'animo da viaggiatori e volete coinvolgere sin da subito il vostro bimbo in questa passione allora potete organizzare un viaggio all'estero insieme al piccolino. Magari in una città europea, raggiungibile in poche ore di aereo e comunque dotata di ospedali ed altri servizi essenziali: Parigi, ad esempio, è una città bellissima e si può visitare anche con i bimbi piccoli, oppure Amsterdam, non grandissima e divertente con i suoi parchi pubblici e i canali che possono essere percorsi sulle barche a motore.

Strutture per vacanze con bambini

Molti tour operator propongono speciali pacchetti vacanze per le famiglie con bambini che prevedono diversi vantaggi: ad esempio se si prenota prima si può avere uno sconto e fare delle vacanze low cost con i bambini; se pernotta in camera con due adulti il bambino è gratis etc..

Club Med: Prenota prima del 30 giugno al mare o in montagna. Grazie all’offerta Estate Italiana in Famiglia i bambini fino a 12 anni viaggiano gratis e i ragazzi pagano la metà

Alpitour: con Alpitour, Francorosso e BravoClub molte strutture offrono la PROMO BIMBO FREE per chi prenota entro il 30 Giugno il pacchetto vacanza. Grazie alla promozione PROMO BIMBO FREE di Alpitour il primo bambino in moltissimi hotel non paga volo + soggiorno la prima settimana.

A Ischia il Park Hotel Terme Michelangelo propone diverse offerte per l'estate destinate alla famiglia. Ad esempio per chi prenota prima, la settimana dal 9 al 16 Agosto 2019 costa 973 euro a persona e i bambini pagano la metà. Si tratta di un Family hotel 4 stelle con centro termale ubicato a Lacco Ameno. Si può pagare anche con il Bonus Vacanze e se si prenota prima si ha diritto ad un'offerta interessante.

costa a persona e i bambini pagano la metà. Si tratta di un Family hotel 4 stelle con centro termale ubicato a Lacco Ameno. Si può pagare anche con il Bonus Vacanze e se si prenota prima si ha diritto ad un'offerta interessante. Nei villaggi a 4 stelle Blu Serena, che si trovano in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Abruzzo, ci sono tantissime promozioni e pe ri bambini super sconti o addirittura soggiorno gratis. Cancellazione gratuita fino a 14 giorni prima. Anche in questo caso si può pagare con il Bonus Vacanze.

Sentiamo spesso parlare di family hotel, ma cosa sono in realtà?

Si tratta di hotel per bambini e famiglie che mettono proprio i più piccoli al centro di ogni servizio offerto. Non si tratta solo di offrire menu per bambini e un servizio di miniclub ma di mettere a disposizione dei genitori e dei piccoli ospiti ogni tipo di agevolazione:

le camere sono spaziose e hanno fasciatoio, bagnetto, culla e sponde per i lettini;

i menu sono fatti per i bambini e ci sono spazi dove la mamma può preparare la pappa autonomamente;

ci sono ovviamente seggioloni, stoviglie per i piccoli, tovagliette da colorare;

lavanderie per i bambini piccoli e farmacia pediatrica;

baby sitter e pediatra su richiesta;

intrattenimento a misura di bambini.

Su Internet c'è il portale Italy Family Hotels che raccoglie tutti i family hotel italiani divisi per località geografiche.

Vacanze e Coronavirus. Cosa si può fare e cosa no?

Le indicazioni dell'organizzazione Mondiale della Sanità e del Governo italiano relative alla fase 3 e alle vacanze sono, in linea di massima:

libera circolazione tra regioni e per gran parte dei Paesi europei;

distanziamento sociale;

uso di mascherine nei luoghi chiusi.

Queste regole, quindi, si applicano di volta in volta in base alle località. Al mare, ad esempio, gli ombrelloni devono essere distanziati, i gruppi familiari devono stare lontani dagli altri, non sono consentiti assembramenti e giochi e attività sportive che possano portare ad un contatto ravvicinato, in molti casi prenotazione obbligatoria online, check up all'arrivo sul lido con misurazione della temperatura corporea e registrazione. Gli alberghi, quindi si sono attrezzati in tal senso per offrire alle famiglie intrattenimento e animazione per bambini ad hoc, con laboratori e attività che permettano il distanziamento sociale, ad esempio, e sanificazione continua dei locali.

Family hotel al mare

Vi proponiamo qualche family hotel nelle località marine della penisola.

Hotel cala Rosa – Stintino (Sardegna): l'hotel si sviluppa all'interno di un ampio giardino e si trova a Stintino di fronte al Parco Nazionale dell'Asinara nei pressi della spiaggia de La Pelosa, dalla sabbia finissima e bianca. Spiaggia finissima, intrattenimento e animazione per bambini, camere spaziose, tantissimi servizi per i piccoli e i genitori. Tutte le camere hanno ingresso indipendente e ognuna ha un giardino o patio privato.

e ognuna ha un giardino o patio privato. Hotel Saline – Palinuro (Cilento): spiaggia privata con sabbia fine, piscina con acqua di mare, intrattenimento e tanti servizi per bambini, per una vacanza di relax e divertimento.

Family hotel in montagna

Familien Hotels è il portale che raccoglie tutti i migliori family hotel del Trentino: eccovi un paio di proposte per dei family hotel in montagna.

Falkesteiner Hotel: un esclusivo family resort in Val Pusteria con mille servizi: Kneipp per famiglie, parco con laghetto balneabile, piscinetta per bebè, giochi acquatici, parco giochi e avventure, 2.000 m² di zona wellness con SPA per famiglie e piscine.

Cavallino Bianco: secondo tripadvisor è il miglior albergo per famiglie del mondo, accoglie solo famiglie con figli.

Per chi ama la montagna e trascorrere le vacanze immersi nella natura, il trekking può essere un'ottima idea. Soddisfa le esigenze di grandi e piccoli, basta scegliere itinerari adatti alle età dei bambini e al tipo di esperienza in fatto di passeggiate in montagna. Se ci si organizza per tempo è possibile godere di meravigliose passeggiate ed escursioni in luoghi incontaminati, anche con il passeggino o lo zaino bimbo. Gli itinerari migliori da affrontare con i bambini sono in Trentino, Sud Tirolo, Veneto, Abruzzo e Molise.

Weekend con bambini

Ecco la nostra top ten delle destinazioni più belle da raggiungere visitare con i bambini secondo il blog Bambini con la Valigia:

Bled e Bohinj, Slovenia: immersi nella natura tra lago e montagna e mille attrazioni per i più piccoli; Ibizia: non solo isola della mondanità, ma anche destinazione straordinaria per le famiglie che desiderano una vacanza al mare; Foresta Nera: sempre piena di attrazioni e cose divertentissime da fare con i più piccoli e una natura assolutamente spettacolare; Valencia: con il Bioparc, l’Oceanografic, il Museo della Scienza, la spiaggia ed il Parco dell’Albufera, i Giardini del Turia; Disneyland Paris: dormendo in uno dei resort a tema; Londra: piena di parchi, musei interattivi e molto altro; Trentino Alto Adige: una natura incontaminata ma soprattutto destinazioni family friendly dove ogni ora vengono organizzate attività ludiche, naturalistiche e sportive per i più piccoli. Scozia: un tour comodo e slow con la macchina tra scogliere e castelli; Malta: a due passi dall'Italia offre spiagge e rocce, tanti spettacoli, parchi e alberghi confortevoli