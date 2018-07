Vacanze in famiglia: Trentino Alto Adige con bambini

fotogallery zoom Shutterstock

Come conciliare le vacanze di tutte la famiglia scegliendo una meta italiana: il Trentino Alto Adige con i bambini. La guida agli alberghi e agli itinerari

Trentino Alto Adige con i bambini

Il Trentino Alto Adige è una delle mete di vacanza preferite dai genitori italiani. Sia in estate che in inverno, infatti offre tantissime opportunità di svago che accontentano tutta la famiglia: moltissimi alberghi a conduzione familiare sono strutture family friendly a misura anche di bambini molto piccoli e offrono la possibilità di incontrare da vicino mucche, capre ed altri animali della fattoria. E allora ecco la nostra guida al Trentino Alto Adige con i bambini.

Cosa fare con i bambini

Piuttosto domandiamoci cosa non si può fare in Trentino? Se questa è una delle mete di vacanza più raggiunte dagli italiani con bambini di ogni età una ragione ci sarà. Il Trentino è una destinazione a misura di famiglia e di bimbi proprio per la sua famosa accoglienza e attenzione ai più piccoli, tantissime le cose da fare per ritirarsi poi al pomeriggio in uno dei tanti family hotel che offrono divertimento ed accoglienza ai loro ospiti:

escursioni, passeggiate e trekking di ogni grado di difficoltà;

visite a laghi e cascate;

visite ai castelli e ai borghi;

soggiornare e mangiare in una malga, assaggiando il latte e mangiando il formaggio appena preparato;

entrare in contatto con gli animali della fattoria;

divertirsi nei parchi avventura e parchi giochi.

Vacanze in estate

Un elenco di località del Trentino da visitare per entrare a stretto contatto con la natura incontaminata.

Andalo : un piccolo paese dove si può fare un giro sul trenino e dove c'è anche un parco giochi con piscina e maneggio. Dal paesino parte una cabinovia che arriva all'altopiano dove si può passeggiare e mangiare in una tradizionale malga;

: un piccolo paese dove si può fare un giro sul trenino e dove c'è anche un parco giochi con piscina e maneggio. Dal paesino parte una cabinovia che arriva all'altopiano dove si può passeggiare e mangiare in una tradizionale malga; Molveno : imperdibile l'escursione in bidonvia per arrivare alla Malga Tovre, famosissima per la sua accoglienza proprio per i più piccoli, con tanti giocattoli e animali. Inoltre sull'altopiano c'è il Parco Avventura Forest Park;

: imperdibile l'escursione in bidonvia per arrivare alla Malga Tovre, famosissima per la sua accoglienza proprio per i più piccoli, con tanti giocattoli e animali. Inoltre sull'altopiano c'è il Parco Avventura Forest Park; Spormaggiore : da non perdere la visita al parco faunistico, dove se siete fortunati potete vedere gli orsi bruni che lo abitano;

: da non perdere la visita al parco faunistico, dove se siete fortunati potete vedere gli orsi bruni che lo abitano; i laghi: dal bellissimo lago Tovel al lago Smeraldo da dove parte un'escursione nel canyon godibile con i bambini, fino al lago di Tenno e le impressionanti cascate Varone.

Vacanze in inverno

In inverno il Trentino è soprattutto neve, sport invernali e ciaspolate. Molti hotel propongono scuole di sci per principianti e bambini, ma insieme a mamma e papà si potranno anche fare divertenti attività in slittino e facili escursioni in quota. Cosa fare?

Trekking in luoghi fiabeschi e incontaminati;

andare in slitta trainata dai cani;

visitare le winter farm ed incontrare animali inusuali, come l'alpaca;

attraversare foreste innevate, cascate ghiacciate e ponti tibetani

divertirsi nei parchi gioco sulla neve come quelli che si trovano ad Andalo.

Cosa fare con i bambini più piccoli

Se avete bambini molto piccoli e andate in giro con i passeggini le possibilità di passeggiare e divertirsi non mancano, moltissimi i sentieri facili, le opportunità di sostare lungo i laghi e di visitare borghi grandi e piccoli. Inoltre i bambini saranno entusiasti di incontrare da vicino nelle malghe mucche, cavalli e altri animali della fattoria.

A San Martino di Castrozza c'è ogni anno fino a settembre il Dolomiti Family Fun, un divertente programma di animazione settimanale con attività d’intrattenimento, sport e scoperta del territorio, dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni compiuti ospiti delle strutture ricettive di San Martino di Castrozza e Primiero. Ogni giorno i bambini potranno scoprire qualcosa di nuovo, giocare nel verde all’aria aperta e conoscere amici speciali.

Inoltre sul Monte Baldo ogni giorno sono n programma passeggiate ed escursioni per le famiglie, anche con i passeggini.

Parchi giochi per bambini in Trentino

In Val di Fiemme tanti impianti di risalita per arrivare ai Kindergarten , i parchi gioco in quota, con percorsi fiabeschi in montagna ed entusiasmanti avventure insieme agli animatori. Non perdete la Montagna Animata del Latemar e Cermislandia a Cavalese;

tanti impianti di risalita per arrivare ai , i parchi gioco in quota, con percorsi fiabeschi in montagna ed entusiasmanti avventure insieme agli animatori. Non perdete la Montagna Animata del Latemar e Cermislandia a Cavalese; in Val di Fassa ci sono ben 9 parchi gioco ed avventura sia lungo la valle che in quota. E c'è anche il parco acquatico di Canazei Dòlaondes con le piscine e uno scivolo alto più di 100 metri;

ci sono ben 9 parchi gioco ed avventura sia lungo la valle che in quota. E c'è anche il parco acquatico di Canazei Dòlaondes con le piscine e uno scivolo alto più di 100 metri; sul Monte Baldo è tutto un parco giochi: fattorie didattiche e laboratori in malga, passeggiate a cavallo, percorsi nella natura e molto altro. Non perdete il Family Adventure: 35000 mq di verde per cimentarsi in tante attività avventurose. E ancora, le gite di Fantaestate e gli appuntamenti di Ludobus

Castelli da visitare

Se siete in Val di Non passeggiate immersi nei boschi perché vi si nascondono tantissimi castelli e residenze nobiliari, molti posizionati sulle cime di montagna. Ma non potete perdere e visite anche ad altri castelli famosi:

Trento ed lo storico castello del Buonconsiglio ,

, Merano ed i bellissimi giardini del castello Trauttmandorf ,

, il castello di Stennico, dove partecipare alle cacce al tesoro e ascoltare le storie di fantasmi, principi e principesse

Gli hotel migliori per famiglie

I Ledro Mountain Chalets, un villaggio in legno tra le vette e i boschi del Trentino con piscina e sauna igloo che domina la Valle di Ledro, in Trentino. Con l’offerta “Speciale famiglie – Estate” dei Ledro Mountain Chalets, 7 notti con colazione in chalet, camere separate per i bambini, percorso vita, snack pomeridiano a bordo piscina, uso della piscina e della sauna igloo, consigli su gite ed escursioni nella Valle di Ledro, sono a partire da 973 euro per 2 adulti e un bambino.

tra le vette e i boschi del Trentino con piscina e sauna igloo che domina la Valle di Ledro, in Trentino. Con l’offerta “Speciale famiglie – Estate” dei Ledro Mountain Chalets, 7 notti con colazione in chalet, camere separate per i bambini, percorso vita, snack pomeridiano a bordo piscina, uso della piscina e della sauna igloo, consigli su gite ed escursioni nella Valle di Ledro, sono a partire da 973 euro per 2 adulti e un bambino. Family Hotel La Perla di Primiero San Martino di Castrozza (TN): accoglie i piccoli con i loro genitori in stanze ampie e luminose dove i bambini trovano tutto ciò di cui hanno bisogno, così che mamma e papà possano viaggiare leggeri. Il miniclub la Bottega della Fantasia è un caleidoscopio di sorprese ed è aperta dalle 17.00 alle 22.00 per i bimbi dai 3 ai 10 anni. Il programma estivo è una continua scoperta: grigliate all’aperto, polentate in baita, serate di gala, visite in fattoria e passeggiate tra i boschi ed ogni mattina un’escursione diversa, come quella alla Malga Civertaghe, ai laghetti di Colbricon o alla chiesetta di San Silvestro. Dal 1° al 28 luglio 2018, il pacchetto di 7 notti al prezzo di 6 con arrivo e partenza la domenica comprende tutti i servizi e il programma di attività, la mezza pensione e inoltre un bambino fino a 12 anni in camera con i genitori soggiorna gratis. Prezzo a partire da 399 euro a persona in camera doppia in mezza pensione. Info su Italy Family Hotel

(TN): accoglie i piccoli con i loro genitori in stanze ampie e luminose dove i bambini trovano tutto ciò di cui hanno bisogno, così che mamma e papà possano viaggiare leggeri. Il miniclub la Bottega della Fantasia è un caleidoscopio di sorprese ed è aperta dalle 17.00 alle 22.00 per i bimbi dai 3 ai 10 anni. Il programma estivo è una continua scoperta: grigliate all’aperto, polentate in baita, serate di gala, visite in fattoria e passeggiate tra i boschi ed ogni mattina un’escursione diversa, come quella alla Malga Civertaghe, ai laghetti di Colbricon o alla chiesetta di San Silvestro. Dal 1° al 28 luglio 2018, il pacchetto di 7 notti al prezzo di 6 con arrivo e partenza la domenica comprende tutti i servizi e il programma di attività, la mezza pensione e inoltre un bambino fino a 12 anni in camera con i genitori soggiorna gratis. Prezzo a partire da 399 euro a persona in camera doppia in mezza pensione. Info su Italy Family Hotel Family & Wellness Hotel Shandranj di Tesero (TN): ai piedi del Latemar e dell’Alpe di Pampeago, tra le Dolomiti della Val di Fiemme. Con il pacchetto Magic Mountain Week i bambini partecipano ad una discesa di rafting, si arrampicano nel parco avventura, provano le emozioni dell’Alpine Coaster-Gardoné, diventano mastri burrai imparando a fare il burro come una volta, scoprono come si produce la lana e vivono un giorno da fattore. Inclusi tutti i servizi dell’hotel, per una vacanza light all inclusive – colazione, merenda, buffet di antipasti, verdure, dessert, cena gourmet –, l’ingresso nell’area wellness con piscina e saune, il miniclub di Lillo il Gallo, tutte le dotazioni per i bebè, l’assistenza per i bambini anche sotto i 3 anni e il programma active con passeggiate ed escursioni. Dal 28 luglio al 4 agosto 2018, per una settimana, prezzi a partire da 1.610 euro a famiglia con 2 adulti più 1 o 2 bambini sotto ai 12 anni. Info su Italy Family Hotel

Ricordate che in estate in Trentino è attiva la Trentino Guest Card che vi darà accesso a musei, castelli, cantine e trasporti gratuitamente o con forti sconti.

La Card consente, tra l'altro, di:

viaggiare su tutti i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi, sui battelli e su alcune funivie

entrare gratuitamente in più di 60 musei, Muse e Mart inclusi

visitare gratuitamente 20 castelli e più di 40 attrazioni,

degustare i prodotti tipici del territorio direttamente dai produttori, acquistarli e partecipare gratuitamente a visite guidate

