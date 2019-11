Natale a Roma con i bambini, una guida agli eventi

Shutterstock

La mappa degli eventi, spettacoli e mercatini per chi trascorrerà il Natale a Roma con i bambini

Natale a Roma con i bambini

Chiedete a qualsiasi bambino quale città italiana vorrebbe visitare e vi risponderà molto probabilmente Roma! La Città Eterna, con i suoi immensi monumenti e il suo connubio tra antico e moderno che non ha eguali nel mondo, esercita un fascino ancestrale su grandi e piccoli e a Natale si veste a festa, con i mercatini, i tanti eventi per bambini e il Capodanno in centro. Ecco una guida al Natale a Roma con i bambini, per trascorrere qualche giorno di vacanza nella capitale alla scoperta di musi, mostre, spettacoli vivendo appieno l'atmosfera natalizia.

Mercatini di Natale a Roma

Dal centro alle periferie, dalle grandi piazze ai piccoli centri di quartiere, Roma a Natale pullula di mercatini di Natale.

Fiera del Regalo Accessibile : organizzata all’interno del Fusolab 2.0 il 14 e 15 dicembre 2019 , la fiera propone diverse aree tematiche per scegliere un regalo originale e gradito ma sostenibile e a costi accessibili. In programma anche laboratori ed eventi per bambini.

: organizzata all’interno del Fusolab 2.0 il , la fiera propone diverse aree tematiche per scegliere un regalo originale e gradito ma sostenibile e a costi accessibili. In programma anche laboratori ed eventi per bambini. Mercatino di Natale EUR: Passeggiate di Natale è il mercatino dell'EUR, giunto alla sua quarta edizione, che propone degustazioni di prodotti tipici regionali e animazione per i bambini con la casa di Babbo Natale, stand artigianali e presepi.

Passeggiate di Natale è il mercatino dell'EUR, giunto alla sua quarta edizione, che propone degustazioni di prodotti tipici regionali e animazione per i bambini con la casa di Babbo Natale, stand artigianali e presepi. Wave Market Christmas Edition , Lanificio 159, nei giorni 8-9 dicembre

, Lanificio 159, nei giorni 8-9 dicembre Mercatino di Natale di piazza Navona: il più antico e ricco mercatino natalizio della Capitale, allestito in una delle sue piazze più belle in pieno centro storico. Oggetti di artigianato, giocattoli, decorazioni natalizie, personaggi del presepe, caldarroste, zucchero filato, artisti di strada, teatro dei burattini e decine di casette in legno. In programma dal 2 dicembre2019 fino all'Epifania.

il più antico e ricco mercatino natalizio della Capitale, allestito in una delle sue piazze più belle in pieno centro storico. Oggetti di artigianato, giocattoli, decorazioni natalizie, personaggi del presepe, caldarroste, zucchero filato, artisti di strada, teatro dei burattini e decine di casette in legno. In programma dal 2 dicembre2019 fino all'Epifania. Mercatino di Natale in Piazza di Spagna ,fino al 6 gennaio ci sarà il mercatino natalizio e anche il tradizionale presepe

,fino al 6 gennaio ci sarà il mercatino natalizio e anche il tradizionale presepe Magico Natale ai Parioli by Officine Creative Market: un market natalizio per tutta la famiglia che si svolge in contemporanea con la mostra “Frida Khalo il caos dentro" presso lo Spazio Eventi Tirso - Via Tirso,14 - Roma

Eventi di Natale a Roma

Tante le mostre, eventi e gli spettacoli che possiamo inserire nel nostro programma di viaggio natalizio:

Il fantastico castello di Babbo Natale: Babbo Natale attende i bambini nella sua casa a Roma con grandi spettacoli, gli eventi speciali, gli incontri, le magie, le acrobazie e le mille sorprese INFO

Babbo Natale attende i bambini nella sua casa a Roma con grandi spettacoli, gli eventi speciali, gli incontri, le magie, le acrobazie e le mille sorprese INFO Il Villaggio di Natale del Solara Garden Center a Casal Palocco: dove tutit i giorni si potranno ammirare luci speciali, fragranze, alberi e presepi.

a Casal Palocco: dove tutit i giorni si potranno ammirare luci speciali, fragranze, alberi e presepi. Natale a Cinecittà World: dal 30 novembre, a Cinecittà World ci sarà una New York addobbata a festa e poi addobbi, Babbo Natale, la cassetta delle letterinee un grande albero decorato. Non mancheranno attrazioni a tema, I- Fly, la Montagna russa di Babbo Natale e naturalmente i film.

dal 30 novembre, a Cinecittà World ci sarà una New York addobbata a festa e poi addobbi, Babbo Natale, la cassetta delle letterinee un grande albero decorato. Non mancheranno attrazioni a tema, I- Fly, la Montagna russa di Babbo Natale e naturalmente i film. Un Natale da favola : al Nuovo Teatro Orione torna una favola nella favola, uno spettacolo-concerto capace di intrattenere ed emozionare, uno spettacolo con una giovane orchestra, un coro e due interpreti per dare vita al Natale.

: al Nuovo Teatro Orione torna una favola nella favola, uno spettacolo-concerto capace di intrattenere ed emozionare, uno spettacolo con una giovane orchestra, un coro e due interpreti per dare vita al Natale. Presepe Vivente: alla Fattorietta, l’Associazione Passeggiata del Gelsomino e Spazi Immensi Cooperativa Sociale, organizzano l’unico Presepe Vivente a San Pietro, con l’obiettivo di fare cultura e promuovere l’inclusione sociale dei più deboli. I protagonisti, infatti, sono giovani in condizioni di fragilità sociale.

alla Fattorietta, l’Associazione Passeggiata del Gelsomino e Spazi Immensi Cooperativa Sociale, organizzano l’unico Presepe Vivente a San Pietro, con l’obiettivo di fare cultura e promuovere l’inclusione sociale dei più deboli. I protagonisti, infatti, sono giovani in condizioni di fragilità sociale. Natale a Luneur Park: il Giardino delle Meraviglie e i suoi magici abitanti, sfavillanti sfere luminose, creature incantate arrivate dal Regno dei Ghiacci, una super Pista di Pattinaggio in ghiaccio ecologico e molto altro per tutto il periodo di Natale. Info sul sito

il Giardino delle Meraviglie e i suoi magici abitanti, sfavillanti sfere luminose, creature incantate arrivate dal Regno dei Ghiacci, una super Pista di Pattinaggio in ghiaccio ecologico e molto altro per tutto il periodo di Natale. Info sul sito Explora: tanti laboratori ed eventi al Museo di Bambini di Roma. Oltre alla visita al museo partecipa ai laboratori natalizi per bimbi di ogni età. Info su sito

Capodanno a Roma

Come festeggiare il Capodanno a Roma? Tutto il centro storico sarà interessato dai festeggiamenti di fine anno, la scelta perfetta per chi vuole trascorrere la serata in piazza. Ma ci sono anche altre proposte, come ad esempio Cinecittà World che organizza una grande festa dalle 18 del 31 dicembre fino al mattino con 30 attrazioni, 6 spettacoli, oltre 30 artisti, 3 concerti, 5 discoteche, tutte in un solo biglietto. E la possibilità di scegliere tra 5 diversi tipi di cenoni e cena e festa per ragazzi con Il Preside e i Professori della trasmissione “Il Collegio” di RAI 2.

10 cose da vedere a Roma con i bambini

Vi proponiamo un elenco di dieci luoghi assolutamente da non perdere se state visitando Roma con i bambini, un mix sapiente e suggestivo di antico e moderno, che rispecchia pienamente l'anima più profonda di questa città straordinaria.

Fori imperiali e Colosseo: una passeggiata dai Fori Imperiali al Colosseo permette ai bambini di vivere la suggestione di camminare su strade antiche migliaia di anni, di ascoltare le storie dell'antica Roma, dove i gladiatori si allenavano e combattevano contro bestie feroci e spaventose, dove i bambini giocavano nell'epoca antica. Un vero e proprio viaggio a ritroso nella nostra storia, racchiusa in quei ciottoli preservati nei secoli. La Bocca della verità: i bambini si divertiranno ad ascoltare le leggende e sentiranno il coraggio e l'adrenalina crescere quando si decideranno a mettere la mano nella bocca. I Parchi di Roma: dal Gianicolo a Villa Borghese, fino a Villa Doria Pamphili, Roma è ricchissima di polmoni verdi e parchi meravigliosi che valgono una passeggiata o un picnic. Bioparco: il Bioparco sorge all'interno di Villa Borghese e preserva circa duecento specie animali. Cinecittà: il posto dove nasce il cinema, dove i sogni e le visioni si trasformano in realtà sul grande schermo. Nei fine settimana vengono organizzati laboratori per bambini da non perdere e mostre. Explora: il museo dei Bambini di Roma con numerose aree interattive ed espositive e attività e laboratori per bimbi di ogni età. Una passeggiata sul Tevere: il fiume antico di Roma ci permetterà di raccontare ai bambini la leggenda di Romolo e Remo e della lupa che li allevò. Proseguite la passeggiata fino al Gianicolo da dove potrete ammirare un panorama mozzafiato sulla Città Eterna. E ricordate che sul colle ogni giorno a mezzogiorno in punto un cannone spara a salve. La Cappella Sistina: i Musei Vaticani sono immensi e potrebbero essere molto faticosi per i bambini, ma una visita alla Cappella Sistina con gli affreschi di Michelangelo non si può perdere! Fontana di Trevi: come impedire ai bambini di ammirare la meravigliosa fontana e lanciare una monetina esprimendo un desiderio? E quando vi chiederanno se potranno prendere un po' di soldini dall'acqua raccontategli del film Totòtruffa 62, quando Totò vendette la Fontana di Trevi ad un ignaro ed ingenuo compratore. Castel S. Angelo: un antico mausoleo di epoca antico-romana trasformato poi in una fortezza medievale, oggi conserva collezioni di antiche catapulte, palle di cannone, armi e le suggestive prigioni.

