I mercatini di Natale da visitare con i bambini

Mercatini di Natale per bambini: i più suggestivi e belli da visitare in famiglia, dal Trentino ai piccoli borghi d'Italia

Mercatini di Natale per bambini

A partire da novembre in tutta Italia, in moltissime località si rinnova la tradizione dei mercatini di Natale. Da nord a sud è tutta un'esplosione di decorazioni e addobbi per l'albero di Natale, di stand gastronomici che propongono delizie tradizionali legate ai prodotti del territorio, di presepi e tutto quanto sia in stretto tema natalizio. Per chi desidera organizzare qualche giorno di vacanza visitando insieme ai bambini le città più belle d'Italia ecco una selezione degli eventi da non perdere e dei mercatini di Natale per bambini più famosi e suggestivi, per scegliere le decorazioni per quest'anno, fare un po' di shopping a tema e trascorrere qualche giorno immersi nella più poetica atmosfera natalizia.

fotogallery zoom 13 Mercatini di Natale per bambini | FOTO (13 immagini) Mercatini di Natale per bambini | I mercatini di Natale per una gita in famiglia in Italia o all'estero

Mercatini di Natale 2019 per bambini

Sia nelle grandi città che nei piccoli borghi che sembrano presepi, immersi tra le montagne, in questo periodo sono davvero numerosi i mercatini natalizi in programma. Ecco una mappa.

Torino

Anche quest'anno dal 29 novembre al 6 gennaio 2020 a Piazza Castello vivrete un evento ricco di atmosfera dove bancarelle e chalet proporranno il meglio dell'oggettistica natalizia piemontese, italiana e straniera. Addobbi, luci, attività e mostre faranno da corollario per uno dei momenti più intensi del Natale. A Piazza Solferino oltre al tradizionale mercatino ci sarà anche la pista di pattinaggio. Inoltre dal 30 ottobre 2018 al 12 gennaio 2020 ci sarà Luci D'Artista 2019: con decine di opere luminose realizzate da numerosi e apprezzati artisti contemporanei italiani e stranieri.

Tutte le Info dei mercatini di Natale di Torino sul sito.

Roma

Il mercatino romano più conosciuto, che richiama il maggior numero di turisti è sicuramente quello allestito in piazza Navona. Attorno alla splendida fontana dei Quattro Fiumi si snodano le colorate bancarelle piene di giocattoli, regali, dolci, addobbi e musiche e come da tradizione di befane e scopette portafortuna di ogni genere. La piazza è rallegrata come sempre dai numerosi artisti presenti tutto l'anno e dall'immancabile presenza della fiabesca giostra d'altri tempi, sogno di adulti e bambini. Ma il Natale a Roma non è solo Piazza Navora, ci sono altri mercatini a Roma e nei ditorni, come ad esempio il mercatino di Testaccio o quello di Centocelle e Frascati dove assaporare l'atmosfera di questa bellissima festa. E ancora, l'albero di Natale a San Pietro e molte altre attività da fare con i bambini.

Info su mercatini di Natale a Roma su Zingarate

Napoli

Resta magico e imperdibile il mercatino di San Gregorio Armeno a Napoli, piccole viuzze addobbate a festa nel centro storico della città e tutti i più bravi artigiani dell'arte presepiale partenopea espongono presepi e statuine, dedicate anche a personaggi della cronaca e dell'attualità.

Firenze

A Firenze ormai da anni il mercato di Natale scende in piazza Santa Croce. È il Weihnachtsmarkt, il tradizionale mercatino di Natale tedesco che porta in città specialità gastronomiche come wurstel, crauti, stinchi di maiale, bretzel e strudel, oltre a oggettistica e prodotti tipici della Germania. Tante casette di legno natalizie dove si potranno acquistare prodotti alimentari e non, tipicamente natalizi e caratteristici delle varie Nazioni. Sono numerosi i paesi europei presenti con i loro prodotti come la Polonia, la Cecoslovacchia, la Francia, l'Olanda, l'Austria e la Grecia. Potremo assaggiare i dolci natalizi come lo Stollen accompagnati dal corroborante Glùhwein (vin brulè), cibi non natalizi ma solo tedeschi (wurst e crauti in primis).

Info sul sito

Natale in Trentino con i bambini

Alle pendici delle Dolomiti la tradizione dei mercatini di Natale si rinnova ogni anno con degli eventi davvero suggestivi. Le piazze delle città di Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno, Sarentino, Lana, Chiusa, Levico, Trento, Andalo, Arco, Baselga di Pinè, Cortina e Belluno si trasformano in questo periodo in incantevoli e grandi presepi, dove rivive la tipica atmosfera natalizia e le tradizioni di un tempo.

Rango

A Rango, a pochi chilometri dalle Terme di Comano, i Mercatini di Natale sono ambientati nelle vecchie case contadine che vengono aperte ai visitatori. Nelle cantine, nelle vecchie stalle, nei portici e nelle soffitte ci si imbatte in bancarelle colme di prodotti tipici locali e delle meraviglie dell'artigianato locale. In pratica a partire dal 17 novembre l'antico borgo contadino incastonato nella montagna non ospita, ma diviene esso stesso, un suggestivo e autentico Mercatino di Natale. Un'occasione perfetta per costruirsi un weekend che unisca benessere e salute al piacere della immersione nella magia del Natale di montagna. Tanti gli eventi per i bambini: domenica 15 dicembre per l'arrivo di Santa Lucia che, in groppa al suo asinello, giunge nella piazza per distribuire doni e dolcetti a tutti i bambini. E giovedì 26 dicembre con un'intera giornata dedicata alle famiglie, con cori di voci bianche, l'arrivo finale di Babbo Natale. E ancora, durante i Mercatini di Natale per i bambini disponibile gratuitamente “la stanza dei giochi” dove potranno partecipare a laboratori creativi, giocare, colorare, ascoltare le fiabe in compagnia di educatrici specializzate. Inoltre, gli asinelli e i pony di Natale per un giro in calesse, laboratori natalizi e la bottega dei "popi" dove acquistare prodotti della terra ma anche riscaldarsi con una buona cioccolata.

Info sul sito

Arco

Dal 15 novembre al 6 gennaio 2020 il mercatino di Natale di Arco conta circa 40 casette allestite nelle piazze del centro offrono la possibilità di acquistare articoli regalo e prodotti tipici del Natale. Per chi è in cerca di souvenir tipicamente natalizi ci sono presepi di ogni genere, ma anche candele e prodotti naturali. E se il freddo dell'inverno comincia a preoccupare, al Mercatino si possono acquistare pantofole in stile tirolese, maglioni d'alpaca, caldissime sciarpe in pura lana, guanti e cappelli. Impossibile non trovare il regalo giusto: l'oggettistica spazia tra angeli in vetro soffiato, fiori in legno, centritavola, feltro artistico e lanterne d'arredamento. I più piccoli potranno trovare tra le bancarelle giocattoli in legno, giochi educativi e di società. La gastronomia è protagonista anche nel Mercatino: si può sorseggiare un caldo brulè di mele mentre si passeggia tra le bancarelle, oppure fare merenda con le caldarroste e gli strauben, o perché no, optare per un regalo goloso come i prodotti tipici, i formaggi e le confetture. Tra gli eventi: gli asinelli, la fattoria degli animali, il magico trenino per il Polo Nord, gli artisti di strada, le coreografie luminose, Babbi Natale, laboratori, magie di strada e presepi. Inoltre ci sarà il bosco incantato, con decine di alberi di Natale che appariranno all’improvviso come frutto di una magia natalizia lungo viale delle Magnolie. Ognuno diverso e tutti realizzati dalla fantasia sconfinata dei bambini.

Info sul sito

Trento

La città ospiterà l'ormai affermato mercatino natalizio tra le mura della suggestiva Piazza Fier. Circa 90 le casette in legno, che attraggono ogni anno oltre 500.000 visitatori. Numerose le offerte proposte: come di consueto ci saranno gli stand gastronomici e non mancheranno mostre ed eventi collaterali.

Info sul sito

Bolzano

Il Mercatino di Natale si svolge nel cuore della città: Piazza Walther, che per l'occasione viene illuminata a festa. Nelle tradizionali casette di legno addobbate, più di cento espositori con i loro genuini prodotti realizzati nel rispetto della tradizione altoatesina. Come ogni anno numerose sono le iniziative in programma per allietare grandi e piccoli. Fantasiose decorazioni per l'albero, oggetti artigianali in legno, vetro o ceramica, capi in loden, ma anche golose specialità gastronomiche, dallo speck allo strudel, dal natalizio vin brulè all'originale Zelten. Accompagnati dalla musica natalizia delle orchestrine, potrete passeggiare tra i romantici portici e le vie della città, ammirandone gli splendidi addobbi d'Avvento.

Per tutti i mercatini allestiti in Trentino ecco il sito.

Qualche destinazione che i bambini ameranno particolarmente?

Riva del Garda

Dal 1 al 30 dicembre 2019 Babbo Natale è a Riva del Garda, nella sua accogliente Casa circondata dal lago. I bambini potranno visitarla e vedere l'Ufficio Postale, che raccoglie tutte le loro letterine, l'Officina degli Elfi, dove vengono costruiti i giocattoli e tanto altro ancora. E poi luminarie, spettacoli teatrali, gustosissime casette enogastronomiche.

Info sul sito

Santa Maria Maggiore (VB)

Ventesima edizione per i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore (VB), in programma dal 6 al 8 dicembre 2018 nella piemontese Val Vigezzo e, come sempre, è davvero alta l'attesa per uno dei mercatini natalizi più amati d'Italia, che negli ultimi anni ha richiamato decine di migliaia di visitatori da tutta Italia. Artigiani ed espositori di grande qualità , tanti eventi gratuiti a corollario, un borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano vestito a festa, tutto da scoprire, e un'anteprima, il 6 dicembre, con la serata "Aspettando il Mercatino", protagonisti saranno gli artisti dell'Accademia Creativa di Città di Castello. I numeri del mercatino: 200 espositori, presepi artigianali e casette in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano e gli chalet delle Eccellenze Artigiane, con le specialità gastronomiche locali.

Info sul sito

Candelara

A Candelara torna la festa italiana dedicata alle candele. Quattordicesima edizione con tre week-end: 23 e 24 novembre, 30-1, 7-8 e 14-15 dicembre per il mercatino natalizio più magico d'Italia. Otto giorni tra mercatini natalizi, presepi, spettacoli, concerti, animazioni itineranti, laboratori per bambini, l'Officina di Babbo Natale, mostre, visite guidate, gastronomia tipica della tradizione marchigiana. Con due spegnimenti della luce elettrica, il paese sarà rischiarato dalla sola luce delle candele grazie a due spegnimenti della luce elettrica. Mercatini natalizi, presepi, spettacoli, la via dei Presepi, l'Officina di Babbo Natale, il Vicolo Innevato, artisti di strada e tante altre attrattive. Tanta gastronomia della tradizione per una vacanza ricca dell'antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro dove ogni sera la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese.

Info sul sito

Infine ecco qualche suggerimento per organizzare un breve viaggio natalizio o per festeggiare il Capodanno 2020 in famiglia.

Val Gardena

Una delle mete turistiche più amate dell'Alto Adige è il posto ideale per trascorrere il Natale e il Capodanno con i più piccoli. Ad esempio Ortisei si trasforma magicamente in un autentico paese di Natale: in ogni angolo risuonano incantevoli melodie natalizie e il profumo di specialità gastronomiche appena sfornate si diffonde nelle vie del paese.

A Selva di Val Gardena i mercatini di Natale, chiamati "Mountain Christmas", iniziano il 6 dicembre e dureranno fino al 6 gennaio 2020: il profumo speziato dei biscotti di pan pepato e il tipico aroma del vin brulè, i canti natalizi, le idee regalo, il presepe e una striscia continua di luci lunga 350 m, con appese le piccole cabine di una funivia, splendidamente intagliate nel legno regalano un'atmosfera davvero magica. Su questo sito tutte le informazioni su questo e su altri mercatini.

Renon

Il Mercatino del Renon è un luogo davvero magico: i mercatini delle stazioni di Soprabolzano e Collalbo sono ricostruiti negli originali vagoni del trenino storico e danno vita ad uno spettacolo per grandi e piccini, intrattenendo i visitatori con pandolce, vin brulè e musica natalizia dal vivo. Sarà possibile raggiungere l'altopiano del Renon con la funivia da Bolzano, per immergersi nell'atmosfera natalizia di questo magico mercatino. Aperto ogni fine settimana dal 29 novembre 2019 al 29 dicembre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:30.

Info sul sito

Ortisei

Il Family & Spa Grand Hotel Cavallino Bianco, miglior struttura al mondo per famiglie dai Travelers’ Choice® Awards 2018 di TripAdvisor, permette di visitare i suggestivi mercatini di Bolzano (aperti dal 22 novembre al 6 gennaio) e Bressanone (dal 28 novembre al 6 gennaio), in tutta comodità – e senza stress da parcheggio! – grazie a escursioni guidate a cura dell’hotel, comprese nel prezzo del soggiorno. Info sul sito

Valtellina

Numerose le località in cui vengono allestiti i mercatini di Natale e alcuni borghi animano le proprie vie con installazioni di presepi a grandezza naturale, mentre altri paesi si trasformano in veri e propri teatri in cui andrà in scena la nascita di Gesù Bambino. Dal 1 al 24 dicembre, c'è il mercatino di Natale di Sondrio, con bancarelle, mercatini, concerti, eventi in piazza tra cui l’attesa apertura della pista di pattinaggio in Piazza Garibaldi; dal 29 novembre al 30 dicembre ci sarà il Mercatino di Livigno ed il Villaggio di Natale, nella Piazza del Comune, con deliziose casette di legno che con le loro luci scintillanti e i profumi avvolgenti faranno tornare tutti bambini. Ma sono suggestivi anche i mercatini di Natale di Bormio e i "Presepi delle contrade" di Talamona, che hanno come protagonisti delle vere e proprie opere d’arte raffiguranti la Natività, e il presepe vivente di Vetto.

Stoccarda

Quello di Stoccarda è uno dei mercatini più grandi e antichi di tutta Europa. Tra le circa 290 casette minuziosamente addobbate che si dipanano nel cuore del dentro storico si trova un po’ di tutto, dai prodotti di artigianato locale alla lana, e dagli addobbi natalizi alle specialità gastronomiche. Da assaggiare durante una visita vi sono i biscotti all’anice realizzati modellando la pasta in eleganti intagli di legno, il pane dolce alla frutta detto “Hutzenbrot” e naturalmente un bicchiere di “Glühwein”, vino caldo speziato, delizioso nelle sere d’inverno. E ancora, il presepe vivente, un calendario d’Avvento sovradimensionale rappresentato dal Municipio Cittadino e il concerto di Natale che si tiene tutte le sere al Castello Vecchio. Il mercatino di Natale di Stoccarda è aperto tutti i giorni, dal 27 novembre al 23 dicembre 2019.

Sempre a Stoccarda da segnalare anche questi appuntamenti e spettacoli:

L’illuminazione e i giochi di luce in centro città (27.11.2019 – 06.01.2020)

Christmas Garden al giardino botanico e zoologico Wilhelma (14.11.2019 – 06.01.2020)

Il mercatino medievale di Esslingen (26.11 – 22.12.2019)

Il mercatino barocco di Ludwigsburg (26.11 – 22.12.2019)

I mercatini di Natale da non perdere

Ecco i 6 mercatini di Natale più belli d'Europa consigliati da Volagratis.com. Una guida originale e suggestiva per organizzare una breve vacanza con i bambini.

Berlino: offre una serie di bellissimi e tradizionali mercatini di Natale come il Berliner Weihnachtszeit (dal 25 novembre al 30 dicembre), a due passi da Alexanderplatz, o il WeihnachtsZauber (dal 25 novembre al 31 dicembre), in una delle piazze più antiche della città. Da non perdere: i prodotti realizzati esclusivamente con miele, come saponi, statuine, prodotti per la salute, candele e molto altro. Düsseldorf: con i mercatini di Natale, Düsseldorf (dal 21 novembre al 30 dicembre) si trasforma in una città magica, con la Dome of Lights a Königsallee e la pista di pattinaggio a Cornelius Platz. Da non perdere: un bicchiere di Lumumba, la deliziosa bevanda calda al cioccolato con rum. Budapest: il Mercatino di Natale più bello, più antico e tradizionale di Budapest si trova in piazza Vorosmarty, nel centro della città (dal 9 novembre al 31 dicembre). Da non perdere: la scorpacciata di dolci tipici come waffles, cialde, mele cotte e pane allo zenzero. Praga: i mercatini di Natale di Praga sono aperti dal 1 dicembre al 6 gennaio, attraggono non soltanto turisti da tutta Europa, ma anche la gente del posto. Da non perdere: una serata a teatro per ascoltare un concerto di musica classica. Cracovia: da fine novembre alla fine di dicembre, Rynek Glowny, piazza centrale nel centro storico della Città Vecchia di Cracovia, ospiti bellissimi mercatini di Natale. Da non perdere: l'acquisto di una pallina tradizionale in vetro dipinto a mano. Bruges: con le luci che illuminano i canali, le case e gli alberi, l'intera città vecchia di Bruges si trasforma in un magico paese delle meraviglie (dal 22 novembre al 1 gennaio). Da non perdere: un pomeriggio sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio nel cuore della città.

