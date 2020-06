Shutterstock

Come preparare un Kit per vacanze sicure con i bambini e cosa portare nella valigetta dei farmaci in questa strana estate 2020

Kit per vacanze sicure con i bambini

Mai come quest'anno è importante partire per le vacanze in sicurezza e non devono mancare dei piccoli kit da portare con sé con tutto l'occorrente per gestire piccole emergenze e per difendersi dal Coronavirus. Ogni volta che andiamo via, soprattutto se abbiamo dei bambini, siamo soliti preparare una piccola valigetta dei farmaci, con tutte quelle medicine che potrebbero tornarci utili in caso di malanni; quest'anno nel nostro kit da viaggio per vacanze sicure dobbiamo ricordarci di inserire altri oggetti indispensabili.

Mascherine

Non saremo costretti, probabilmente, a indossare le mascherine all'aria aperta, ma resteranno obbligatorie nei luoghi chiusi, pertanto è necessario portarle con noi. Possiamo scegliere mascherine chirurgiche usa e getta, oppure quelle in tessuto, più fresche e magari con una stampa simpatica.

Mascherine Veneziano senza valvola

Nuby - Mascherina per il viso, con disegni per bambino 10 pezzi

Guanti

C'è molta confusione sui guanti e sull'effettivo beneficio dell'indossarli. Di certo vale la pena mettere una confezione di guanti in lattice mononuso per ogni evenienza, anche perché in molto esercizi commerciali continua a permanere l'obbligo di entrare indossando guanti e mascherina.

Guanti usa e getta, 200 guanti in plastica

Bmstjk 100 Pezzi Guanti monouso

Kit pronto soccorso

Cosa serve in un kit di pronto soccorso da viaggio e qual è la lista delle medicine da portare?

Cerotti di diverse misure;

garze sterili;

ovatta o salviette disinfettanti;

acqua ossigenata.

Tuttavia è importante realizzare un efficace kit di pronto soccorso in base alla località che stiamo raggiungendo. Se in Italia può essere sufficiente portare con sé solo l'occorrente sopraelencato e aggiungere un termometro e del paracetamolo, all'estero o nei paesi tropicali è indispensabile aggiungere un disinfettante intestinale e un antibiotico, nonché uno stick e un repellente per gli insetti.

AIESI® Kit di Pronto Soccorso Professionale

Questa borsetta del Pronto Soccorso è la soluzione ideale per chi andrà in campeggio, in camper oppure in una casa vacanza. Si tratta di una borsa in nylon con chiusura centrale a cerniera e maniglia per il trasporto che contiene 2 Paia di guanti sterili, 1 Acqua ossigenata da 250 ml, 5 Compresse di garza sterile 10x10 cm, 1 Compresse di garza sterile 18x40 cm, 1 Pinzetta per medicazione sterile, 1 Cotone idrofilo da 50 g, 1 Confezione di cerotti assortiti da 20 pz, 1 Rotolo di cerotto m 5x2,5 cm, 1 Benda di garza orlata m 5x10 cm, 1 Forbici per medicazioni autoclavabili 14,5 cm, 1 Laccio emostatico anallergico, 1 Ghiaccio istantaneo sacchetto pronto uso, 1 Termometro digitale, 1 Sacchetto per rifiuti sanitari.

PRO: la borsa è piccola e maneggevole, ma all'interno c'è tutto ciò che serve ed è omologata.

CONTRO: secondo un cliente la borsa è morbida e bisogna prestare attenzione quando la si apre per non far uscire tutto fuori.

Confezione garze e cerotti

Mettiamo in valigia una pratica confezione da viaggio con garze e cerotti di diverse misure.

Cosmopor E, cerotti adesivi

Cerotti assortiti

Disinfettante

Possiamo evitare di mettere in borsa una bottiglia di disinfettante liquido e optare per delle salviette disinfettanti, più pratiche.

AIESI® Acqua Ossigenata disinfettante F.U. 3% 10 Volumi con tappo di sicurezza per bambini flacone da 250 m

50 x STEROPLAST salvietta disinfettante

Igienizzante per le mani

Ormai è un must, non usciamo mai più senza aver messo in borsa un gel igienizzante per le mani o delle salviette disinfettanti.

Clinell NRS Healthcare Salviette Antibatteriche per Mani

Gel Lavamani Igienizzante istantaneo

Fermenti lattici

I fermenti lattici sono indispensabili quando si viaggia e non solo se si va nei Paesi esotici dove la famosa Diarrea del Viaggiatore è dietro l'angolo. Quando si cambiano abitudini possiamo andare incontro, sia noi che i bambini, a squilibri intestinali, senza considerare che in vacanza si tende a mangiare in maniera più disordinata.

Prolife 10 Forte Integratore con Probiotici Senza Zucchero

Pinzette e forbicine

Le forbicine sono necessarie, sia per accorciare le unghie dei abmbini, che per tagliare garze e cerotti.

Due-in-uno Forbici per Unghie & Cuticole

Termometro

Ormai non si può più andare in giro senza. Sceglietene uno pratico, da viaggio, con custodia per proteggerlo dagli urti.

Pic Vedoeco Termometro con Lente

AFAC Termometro Febbre Infrarossi

Difficile orientarsi nell'acquisto di un termometro ad infrarossi, perché ne sono usciti in commercio tantissimi di diverse marche e non sempre è semplice capire se funzionano oppure no. Su Amazon le recensioni relative a questo termometro, scritte da clienti che lo hanno acquistato, possono esserci di aiuto. Il risultato della temepratura può essere letto in una misurazione rapida di 1 secondo. A seconda della temperatura misurata, lo schermo viene visualizzato in 4 diversi colori: blu, verde, giallo e rosso. E' dotato di Tecnologia AMS con sonde sensore ad alta precisione aggiornate e chip intelligenti per risultati accurati e prestazioni eccellenti.

PRO: tutte le recensioni sono positive e sottolineano l'affidabilità e la praticità di questo termometro.

CONTRO: non ci sono difetti.

Antipiretici e anti infiammatori

Nella piccola farmacia da viaggio antipiretici e antinfiammatori detengono un posto d'onore. Impossibile viaggiare senza questi che sono farmaci largamente utilizzati da grandi e piccoli sia per far scendere la febbre sia in caso di dolore di varia natura.

Altri farmaci

Naturalmente non dimenticate di portare con voi i farmaci che voi o i vostri figli usate abitualmente. Ad esempio se il bambino soffre di asma vanno messi in valigia il distanziatore, l'inalatore e un cortisone. E mettete anche:

un antibiotico ad ampio spettro,

un disinfettante intestinale in caso di diarrea,

una crema o un gel per le contusioni.

Ricordate che i farmaci non vanno mi tolti dalla loro scatola: molti per alleggerire il bagaglio portano solo i blister, ma il rischio è che il farmaco si rovini a causa di alte temperature o il blister stesso si apra.

Ghiaccio secco

Il ghiaccio secco è l'ideale se avete figli piccoli che non vedono l'ora di correre e sfrenarsi dopo questa lunga quarantena. E' perfetto in caso di traumi e contusioni.

AIESI® Ghiaccio istantaneo monouso

Arnica

Una buona crema all'arnica è la soluzione perfetta per chi desidera un prodotto naturale da utilizzare in caso di infiammazione, ematomi o contusione.

Gel Arnica 90% Ultra Attivo 100 ml

Attenzione a non partire mai senza creme solari: devono essere adatte al fototipo e all'età di chi la usa. Per i bambini sono perfette le formule in latte o in spray che sono facili da spalmare: non scendete al di sotto di un fattore di protezione 30 per i bimbi più grandicelli e 50 per i più piccoli. Non dimenticate un doposole o una crema idratante leggera e fresca da applicare sulla pelle a fine giornata.

Garnier Ambre Solaire Crema Protezione Solare Advanced Sensitive Kids, Spray

Bionike Defence Sun SPF 30

Calendula

Perfetta per il dopo puntura di zanzara, la calendula ha spiccate proprietà antinfiammatorie e lenitive, e molte farmacia producono da sole delle creme a base di calendula molto efficaci.

Crema alla calendula Innovia

In estate le zanzare non ci mollano e ci fanno compagnia dall'imbrunire fino a tarda sera. I rimedi per tenere lontane le zanzare sono diversi, di certo non possiamo andare in giro con una zanzariera in testa quindi è necessario utilizzare un repellente. Basta sceglier tra le varie formulazioni e tipologie, dallo spray allo stick fino addirittura ai cerotti da attaccare sui vestiti.

Autan Junior Vapo per Bambini oltre 2 Anni

Spray emostatico per tagli e abrasioni

Chi ha bambini, soprattutto maschi, lo sa bene: le ginocchia sono perennemente sbucciate e quando si cade si tende sempre a farsi male sulla stessa parte. Per le ferite difficili, che non si rimarginano mai o che vengono continuamente sollecitate da traumi e cadute è necessario portare con sé uno spray emostatico, generalmente a base di alginato di calcio e sodio: una polvere che ricopre la ferita favorendo la cicatrizzazione dei tessuti.

Hansaplast Cerotto Spray Protezione Trasparente

Dove andare in vacanza con i bambini, le mete più sicure

Questa del 2020 sembra essere l'estate delle case con piscina. Di sicuro non possiamo lamentarci visto che fino a qualche settimana fa non sapevamo nemmeno se saremmo potuti andare al mare.

Fissate le regole per la spiaggia, con ombrelloni distanziati e check in all'ingresso degli stabilimenti balneari, resta comunque il nodo del rischi di contagio e molte famiglie probabilmente preferiranno una vacanza meno adrenalinica, ma più sicura.

Quindi perfette le case vacanze in montagna o al lago, ma anche gli alberghi o gli agritursmi che hanno dei residence o bungalow all'interno e che garantiscono, quindi, uno spazio per ciascun gruppo familiare.

Se desiderate non restare in Italia e fare comunque un viaggio lontano, vi consigliamo mete lontane dove il distanziamento sociale è nell'ordine naturale delle cose, come Scozia o Islanda.

