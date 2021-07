In viaggio Abruzzo: cosa vedere e dove andare con i bambini

Siete pronti per andare alla scoperta delle grotte armati di caschetti in compagnia di una guida esperta? Le Grotte di Stiffe si trovano nella località Stiffe, una frazione di San Demetrio De' Vestini in provincia dell' Aquila e nella bellissima area del Parco Sirente Velino.

Camminerete tra canyon, strettoie, stalattiti, stalagmiti, pipistrelli, cascate e le diverse stanza, come quella dei Briganti e il misterioso Lago Nero. Ad accogliervi una bella cascata sotto i vostri piedi e il pontile di legno che seguirete per tutto il tragitto di durata di circa 1 ora.

La temperatura all'interno della grotta è di 10° quindi scarpe comode e vestiti pesanti!

Disclaimer: alcuni luoghi e attrazioni citati nell'articolo potrebbero essere chiusi o aver subito variazione d'orario per l'emergenza Covid-19. Consultare sempre i siti di riferimento per verificare prima di mettersi in viaggio con i bambini. Il nostro intento è quello di svelare luoghi nascosti dell'Italia, borghi e località sconosciute per viaggiare in prossimità quando si potrà farlo con maggiore leggerezza. Per questo continueremo a dare dei consigli in merito alle famiglie che non vedono l'ora di ricominciare!