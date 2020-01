Eventi Carnevale 2020 per bambini: una mappa da Sud a Nord

fotogallery zoom Shutterstock

Una guida ai più antichi e suggestivi eventi Carnevale 2020 per bambini, per regalarsi una breve vacanza in famiglia all'insegna dell'allegria

Eventi Carnevale 2020 per bambini

Archiviati Natale, Capodanno e anche l'Epifania, stiamo per entrare nel periodo di Carnevale, i nostri bambini hanno già scelto il costume per quest'anno (o stanno per farlo) e già si inizia a parlare di spettacoli scolastici e feste in maschera con gli amichetti. Ma in tutta Italia sono in programma parate, carri allegorici, mercatini e spettacoli. Scopriamo insieme questa guida ai più antichi e suggestivi eventi di Carnevale 2020 per bambini.

Dove andare a Carnevale 2020

Ecco un elenco dei Carnevali più antichi e coinvolgenti d'Italia, per scegliere la meta giusta e magari scoprire una città o una regione nuova.

Viareggio organizza uno dei Carnevali più divertenti e colorati d'Italia. Dal 1 al 25 febbraio 2020 numerosi carri allegorici in cartapesta sfileranno sui viali a Mare. Cinque saranno, in tutto, i corsi mascherati e non mancheranno rassegne teatrali, spettacoli pirotecnici, eventi per grandi e piccoli.

Carnevale di Milano

Il Carnevale di Milano (o carnevale ambrosiano) si distingue da tutti gli altri perché inizia quando - stando al calendario - il Carnevale finisce. Questo perché segue il 'rito ambrosiano' secondo cui la Quaresima non inizia con il mercoledì delle Ceneri, ma la domenica successiva. Dunque, sabato 29 febbraio, a Milano - e in particolare in piazza Duomo - sono previsti carri allegorici, corteo storico e le maschere di Meneghino e della moglie Cecca.

Il suggestivo paese medievale della Tuscia Viterbese cambia volto in occasione del Carnevale, trasformandosi per quasi un mese nella città del Carnevale, con sfilate, corsi mascherati, cavalieri, bande folcloristiche, veglioni e appuntamenti gastronomici.

Tra gli eventi di Carnevale per bambini non può essere dimenticato il Carnevale di Fano, kermesse legata alla tradizione che, quest'anno, andrà in scena il 9, 16 e 23 febbraio 2020, con sfilate, corsi mascherati e tanti eventi per i più piccoli.

Tra i più antichi d'Italia il Carnevale pugliese di Putignano (Bari) prevede tante sfilate e carri allegorici super colorati. Protagonisti di questa festa, come tradizione vuole, la maschera Farinella e l'Orso che gira al guinzaglio per il paese, grande attrazione per tutti i bambini. Gli eventi del Carnevale di Putignano sono previsti 9, 16, 23, 25 e 29 febbraio.

Il più antico e famoso carnevale di Sicilia è proprio quello di Acireale. Un vero tripudio di maschere, coriandoli, luci, fiori, musica, in cui i protagonisti assoluti sono i carri allegorici, da lasciare senza fiato! Alle spalle di questo Carnevale tanta passione e tanto lavoro. Il Carnevale di Acireale andrà in scena dall'8 al 25 febbraio 2020.

Il Carnevale di Mamoiada (in Barbagia) è uno dei più tradizionali della Sardegna. Come tradizione comanda, inizia sempre il 17 gennaio (in occasione di S. Antonio Abate), con l'accensione del fuoco sacro, per poi proseguire con musica, balli tradizionali e culminare nel martedì grasso, quando usciranno allo scoperto le due figure protagoniste di questo evento di Carnevale: Mamuthones e Issohadores con una processione solenne. I Mamuthones sfileranno lenti e ricurvi, con il peso dei campanacci sulle spalle, mentre gli Issohadores getteranno il laccio catturando dei prigionieri nella folla.

Carnevale con i bambini Venezia 2020

Il più famoso d'Italia e tra i più belli al mondo è, senza alcun dubbio, il Carnevale di Venezia in programma dall'8 al 25 febbraio 2020. Come di consueto, anche per questa edizione 2020 dedicata a "Il Gioco, l'Amore, la Follia", l'intera città delle gondole si trasformerà in un teatro a cielo aperto con quasi 50 eventi in programma, dal tradizionale Volo dell'Angelo (16 febbraio) alla festa veneziana sull'Acqua (9 febbraio), fino al concorso per la maschera più bella e a cui possono partecipare anche i bambini.

L'intero programma del Carnevale di Venezia è disponibile sul sito ufficiale e ricordate che, per la massima sicurezza, l'accesso a piazza San Marco sarà a numero chiuso.

Carnevale di Jesolo

Dal 1 febbraio al 1 marzo, va in scena il Carnevale jesolano pensato proprio per i bambini. Tradizionale sfilata dei carri allegorici, giochi per i bambini, frittelle, carri allegorici e tanto altro.

Il Carnevale dei ragazzi va in scena a Zelarino (Venezia) il 25 marzo. Ormai giunto alla 53esima edizione, questo evento torna con carri allegorici, sfilate e appuntamenti all'insegna del divertimento.

Carnevale in montagna

Se vogliamo unire in una sola breve vacanza l'esperienza di vivere un carnevale diverso dal solito alla possibilità di stare sulla neve insieme ai bambini, ecco un elenco degli eventi più interessanti ad alta quota:

In Val Gardena i motori si scaldano per dare il via ad uno dei Carnevali più amati dalle famiglie. Dal 20 al 25 febbraio partiranno i cortei, gli 'ski show' di Carnevale, fiaccolate, trucchi e giochi per i bambini e ci saranno anche le Olimpiadi di Carnevale in Selva Val Gardena.

In questo borgo in provincia di Udine si tiene un antico Carnevale alpino, uno dei più suggestivi, che rievoca tradizioni immutate nei secoli. Il 22 febbraio, il Carnevale saurano culminerà nell'evento più atteso: La Notte delle lanterne, un corteo che parte alla luce delle lanterne verso i boschi per fare un falò propiziatorio. L'appuntamento con le maschere è previsto per le ore 17. Alle 17,30 le figure del Rolar e del Kherair raduneranno il corteo per partire.

Carnevale nei Parchi divertimento

Nei giorni di Carnevale possiamo rendere felici i nostri bambini programmando di trascorrere qualche giorno in uno dei parchi divertimento più belli d'Italia, anche perché, in alcuni di questi, non mancano gli eventi dedicati al Carnevale:

Luneur Park di Roma: maschere, sfilate, balli, giochi, battaglia di coriandoli e feste animate con i trampolieri animeranno i week end di Carnevale.

