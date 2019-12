Epifania: dove andare con i bambini

fotogallery zoom iStock

Come festeggiare la Befana con i bambini? Oltre ad una scorpacciata di cioccolato e caramelle, possiamo coccolare i nostri bambini con una delle tante iniziative in corso nella penisola

Come festeggiare la Befana con i bambini

Le feste natalizie continuano, per la gioia dei nostri bambini, fino all'Epifania che, come è risaputo, tutte le feste porta via; insomma l'ultima occasione di prendersi una pausa prima di un lungo periodo di lavoro ed impegni scolastici.

L'Epifania è, per i cristiani, il giorno in cui si celebra la divinità di Gesù con la visita dei Magi, ed è anche il giorno della Befana, tradizione in un primo tempo solo di alcune regioni, diventata nazionale, dove la vecchina distribuisce dolci o carbone, a seconda dei casi.

Dato per scontato che i nostri bimbi sono tutti buoni (come non potrebbe essere altrimenti?), oltre ad una poco salutare scorpacciata di cioccolato e caramelle, potremmo regalare a grandi e piccoli una gita fuoriporta. Complici le previsioni meteo che parlano di tempo sereno e temperature piacevoli in tutta Italia per questa Epifania 2020, possiamo organizzarci per trascorrere qualche ora divertente in famiglia nella nostra città. Ecco qualche idea su come festeggiare la Befana con i bambini.

Befana 2020, dove andare con i bambini

Potremmo andare in montagna, per giocare sulla neve, o in un borgo storico per rievocare antiche tradizioni. Un esempio? Faenza organizza ogni anno nella notte del 5 gennaio, la Nott de Bisò. Si tratta di una tradizionale festa folcloristica organizzata dai Rioni che si svolge in Piazza del Popolo. Verranno, inoltre, preparati dolcetti e delizie gastronomiche locali come la polenta, la piadina e si potrà assaggiare il bisò , il tradizionale vino brulè faentino, servito nei caratteristici gotti in ceramica. Come si svolge la festa? E' una giostra tra cinque cavalieri. Il Niballo viene bruciato nella notte di vigilia dell'Epifania da un rappresentante del Rione vestito in un tradizionale costume cinquecentesco e rappresenta il simbolo di tutte le avversità che ognuno vorrebbe "bruciare" per cominciare una nuova vita. Info sul sito.

dove fino al 6 gennaio sarà ancora in pieno svolgimento Gardaland Magic Winter con attrazioni, spettacoli, giostre, atmosfera natalizia ed eventi per la Befana. Info sul sito In Maremma la Befana arriverà ad animare i vari Villaggi di Babbo Natale presenti in questo periodo: ad esempio fino al 6 gennaio 2020 si potranno ammirare i 30 presepi allestiti nel percorso che va dalla Sorgente del Santuario di Val di Prata fino al centro storico di Monticello Amiata.

Neve o città d'arte, le feste di Natale sono un'occasione perfetta per spezzare il lungo inverno di studio e lavoro e regalarsi qualche giorno di svago con i bambini. I giorni a cavallo dell'Epifania sono da sfruttare perché in genere i prezzi degli alberghi cominciano ad essere più accessibili e in giro si trovano tante offerte per le famiglie.

Se volete finalmente portare i bambini sulla neve vi proponiamo San Martino di Castrozza, una località sulle Dolomiti famosa per la sua accoglienza per i bambini. L'Hotel Letizia propone un pacchetto per i giorni della Befana che farà felici grandi e piccoli. Per i bambini c'è il programma Family Fun: ogni mattina i bambini dai 4 ai 12 anni dall’hotel raggiungono le piste da sci con l’esclusivo Fanny Skibus per il corso collettivo per due Scuole di Sci, ben 100 maestri a disposizione e i Fanny animatori per una mattinata di sport nella natura.

Vi ricordiamo anche che la Riviera Romagnola è il vero paradiso dei bambini. Hotel a misura di famiglie, anche con bambini molto piccoli, giostre, attrazioni e nel periodo delle feste natalizie sono organizzati tantissimi eventi e sono previste numerose attrazioni per i bambini. Gli alberghi propongono diverse offerte interessanti per trascorrere qualche giorno tra Rimini e Riccione insieme alla famiglia.

Per chi ha qualche giorno di vacanza a disposizione e desidera visitare una città d'Europa vi consigliamo Barcellona dove il giorno dell'Epifania si tiene per le principali strade cittadine un suggestivo corteo con i Re Magi che distribuiscono caramelle e dolcetti ai bambini.

Se volete fuggire al caldo ecco la proposta di Pirati in Viaggio per una settimana all inclusive in un resort 4 stelle a Marsa Alam, sul Mar Rosso: la settimana dal 2 al 9 gennaio 2020 costa 534 euro a persona.

Befana 2020, eventi per bambini

Infine ecco uno sguardo a tutti gli eventi per bambini, che faranno la gioia anche dei genitori, sparsi su e giù per l'Italia.

Firenze

A Firenze ogni anno la Befana si festeggia in modo davvero suggestivo con la Cavalcata dei re Magi, una parata in costumi d'epoca che rievocano l'arrivo dei Re Magi a Betlemme con i loro doni. La parata parte alle 14.00 da Piazza Pitti, attraversa Ponte Vecchio e Piazza della Signoria per concludersi in Piazza del Duomo. Il corteo sarà composto da ben 700 figuranti in costume. La manifestazione si ispira a un’antica tradizione fiorentina del XV secolo, quando a Firenze una compagnia di laici intitolata ai Santi Re Magi, di cui fecero parte i maggiori componenti della famiglia dei Medici, organizzava un fastoso corteo, la Festa de’ Magi. Info sul sito

Mondovì

A Mondovì, la splendida città che ormai da qualche anno si è meritata l'appellativo di “città delle mongolfiere", dal 4 al 6 gennaio 2020 si svolgerà il consueto raduno internazionale areostatico dell'Epifania, piloti provenienti da tutto il mondo si sfideranno nei cieli del cuneese con i loro coloratissimi palloni. Le mongolfiere si alzeranno con due voli ogni giorno, con decollo dall’area verde di Parco Europa.

Info sul sito

Milano

Anche a Milano è previsto un corteo dei Re Magi in costumi d'epoca che attraverserà le vie della città partendo dal Duomo e arrivando alla chiesa di Sant'Eustorgio.

Domenica 5 gennaio al Museo del Duomo di Milano alle 16, è in programma la “Festeggia la Befana al Museo del Duomo“. Si tratta di una visita guidata per bambini e famiglie in cui aiutare i Re Magi che, durante il viaggio, hanno perso l’oro da donare a Gesù Bambino. Prenotazione obbligatoria a didattica@duomomilano.it.

Al Castello Sforzesco sabato 4 gennaio 2020 c'è un doppio appuntamento: alle 11 “Il lungo viaggio dei magi” per bambini da 6 a 10 anni (a cura di Ad Artem) e alle 15 “Aspettando la Befana” per bambini da 4 a 6 anni (a cura di Opera d’Arte). E non dimenticate che domenica 5 gennaio c'è l'evento del ciclo Bimbi al Castello. Info sul sito

San Piero a Sieve

Partirà lunedì 6 Gennaio 2020 alle 9.07 dalla stazione di santa Maria Novella, a Firenze, il tradizionale treno a vapore che raggiungerà San Piero a Sieve. All'arrivo previsto un rinfresco e intrattenimento per tutti i passeggeri.

Venezia

Ogni anno si svolge la regata della Befana: i veterani del remo over 55 travestiti da Befana con gonne lunghe, scialli e cuffiette, si sfideranno lungo il tratto centrale del Canal Grande, che va da S. Tomà fino al Ponte di Rialto, dove li attende una calza gigante appesa al ponte. Le barche in gara sono seguite da altre imbarcazioni che trasportano sostenitori e fan nonchè persone travestite da Befana e Babbo Natale. Sulla Riva del Vin le "Pink Lioness in Venice" dispenseranno cioccolata calda, tè, vin brulè, caramelle e dolcetti a grandi e piccini.

Roma

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio a Piazza Navona, gremita di bancarelle, arriverà la Befana per far visita a grandi e piccini.

Urbania

La Festa della Befana di Urbania è un delle più antiche e celebri. La città viene coinvolta totalmente per preparare questa festa e si trasforma nel paese dei balocchi. Oltre 4000 calze appese per le vie del centro, porticati addobbati e luminarie nelle vie del centro storico, il tutto arricchito da innumerevoli Befane che animano il centro, vetrine allestite per l’occasione, mercatini, musica, spettacoli e animazione. Appuntamento dal 4 al 6 gennaio 2020.

Napoli

Tante feste della Befana ed eventi in musei e ludoteche, come quella in programma a Città della Scienza con ingresso gratuito per i bambini domenica 5 gennaio 2020. Inoltre a Piazza Mercato si terrà il tradizionale mercatino della Befana e in piazza Plebiscito la grande festa dell'Epifania.

Castello di Gropparello

Una giornata di animazione tra visite alla fortezza, avventure e formule magiche. Il 6 gennaio dall 10.30 alle 18 appuntamento con l’arrivo della Befana, la visita animata al castello incantato, la grande avventura dei cavalieri per tutti i bambini e la ricca merenda con la Befana!

Info sul sito

