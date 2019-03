Bandiere Verdi 2019: 142 spiagge a misura di bambino

iStock

Pubblicata la classifica delle Bandiere Verdi 2019: ecco quali sono le spiagge scelte dai pediatri perché hanno caratteristiche adatte ad ospitare le vacanze delle famiglie con bambini

Bandiere Verdi 2019

Sono 142 i comuni italiani e spagnoli insigniti della 'Bandiera verde' dei pediatri 2019. A ottenere per la prima volta il riconoscimento - che indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un'indagine condotta fra un campione di pediatri - Alba Adriatica (Teramo), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Lido dei Saraceni a Ortona (Chieti), Terracina (Latina) e la spagnola Marbella. "Tutte riconfermate le altre località, e la Calabria con 18 'vessilli' si conferma al primo posto", spiega all'Adnkronos Salute l'ideatore dell'iniziativa, il pediatra Italo Farnetani, che annuncia l'elenco delle Bandiere verdi 2019 oggi da Montesilvano.

Le regole restano sempre quelle: "Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi", aggiunge Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. Il 28 giugno, presso il Comune di Praia a Mare (Cs), si terrà la cerimonia di consegna ai sindaci dei 142 Comuni della 'Bandiera verde' 2019. Il riconoscimento viene assegnato dal 2008: in dodici anni, con il contributo di 2.550 pediatri italiani ed europei, sono state selezionate le 142 spiagge in Italia e in Spagna più adatte ai bambini.

"Se la Calabria con 18 bandiere resta prima, quest'anno è seguita da Sicilia e Sardegna con 16. La Puglia consolida il piazzamento al terzo posto con una località in più (Margherita di Savoia) e arrivando a quota 13 - sintetizza Farnetani - Nessun cambiamento per il quarto posto occupato da Marche e Toscana, entrambe con 11 bandiere".

Qualche sorpresa al quinto posto, le regioni con 10 bandiere sono "Abruzzo, Campania, Emilia Romagna e Lazio: l'ingresso delle abruzzesi Alba Adriatica e Ortona e della laziale Terracina hanno fatto fare un salto in avanti alle rispettive regioni, che raggiungono Campania ed Emilia Romagna". Ormai gli 'under 18' vanno in vacanza al mare non per curarsi, come si faceva nell'Ottocento, ma per stare all'aria aperta e giocare, insieme ai genitori: insomma, soprattutto "per divertirsi", dice Farnetani. Il mare offre una possibilità ai bambini di muoversi, fare attività fisica, stare all'aperto e passare del tempo con i genitori.

Bandiere Verdi 2019, regione per regione

Ecco dunque l'elenco delle Bandiere verdi 2019.

Regione Abruzzo

Alba Adriatica (Teramo)

Giulianova (Teramo)

Montesilvano (Pescara)

Spiaggia dei Saraceni-Ortona (Chieti)

Pescara

Pineto-Torre Cerrano (Teramo)

Roseto degli Abruzzi (Teramo)

Silvi Marina (Teramo)

Tortoreto (Teramo)

Vasto Marina (Chieti)

Regione Basilicata

Maratea (Potenza)

Marina di Pisticci (Matera)

Regione Calabria

Bianco (RC)

Bova Marina (Reggio Calabria)

Bovalino (Reggio Calabria)

Capo Vaticano (Vibo Valentia)

Cariati (Cosenza)

Cirò Marina-Punta Alice (Crotone)

Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

Locri (Reggio Calabria)

Melissa-Torre Melissa (Crotone)

Mirto Crosia-Pietrapaola (Cosenza)

Nicotera (Vibo)

Palmi (Reggio Calabria)

Praia a Mare (Cosenza)

Roccella Jonica (Reggio)

Santa Caterina dello Jonio Marina (Catanzaro)

Siderno (Reggio Calabria)

Soverato (Catanzaro)

Squillace (Catanzaro)

Regione Campania

Agropoli-Lungomare San Marco, Trentova (Salerno)

Ascea (Salerno)

Centola-Palinuro (Salerno)

Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli)

Marina di Camerota (Salerno)

Pisciotta (Salerno)

Pollica-Acciaroli, Pioppi (Salerno)

Positano-Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno)

Santa Maria di Castellabate (Salerno)

Sapri (Salerno)

Regione Emilia Romagna

Bellaria-Igea Marina (Rimini)

Cattolica (Rimini)

Cervia-Milano Marittima-Pinarella (Ravenna)

Cesenatico (Forlì Cesena)

Gatteo-Gatteo Mare (Forlì-Cesena)

Misano Adriatico (Rimini)

Rimini

Riccione (Rimini)

Ravenna-Lidi Ravennati (Ravenna)

San Mauro Pascoli-San Mauro Mare (Forlì-Cesena)

Regione Friuli Venezia Giulia

Grado (Gorizia)

Lignano Sabbiadoro (Udine)

Regione Lazio

Anzio (Roma)

Formia (Latina)

Gaeta (Latina)

Lido di Latina (Latina)

Montalto di Castro (Viterbo)

Sabaudia (Latina)

San Felice Circeo (Latina)

Sperlonga (Latina)

Terracina (Latina)

Ventotene-Cala Nave (Latina)

Regione Liguria

Finale Ligure (Savona)

Lavagna (Genova)

Lerici (La Spezia)

Noli (Savona)

Regione Marche

Civitanova Marche (Macerata)

Fano-Nord-Sassonia-Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino)

Gabicce Mare (Pesaro-Urbino)

Grottammare (Ascoli Piceno)

Pesaro (Pesaro-Urbino)

Porto Recanati (Macerata)

Porto San Giorgio (Fermo)

Numana Alta-Bassa Marcelli Nord (Ancona)

San Benedetto del Tronto (Ascoli)

Senigallia (Ancona)

Sirolo (Ancona)

Regione Molise

Termoli (Campobasso)

Regione Puglia

Fasano (Brindisi)

Gallipoli (Lecce)

Ginosa-Marina di Ginosa (Taranto)

Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trabi)

Marina di Pescoluse (Lecce)

Marina di Lizzano (Taranto)

Melendugno (Lecce)

Ostuni (Brindisi)

Otranto (Lecce)

Polignano a Mare - Cala Fetente - Cala Ripagnola - Cala San Giovanni (Bari)

Porto Cesareo (Lecce)

Rodi Garganico (Foggia)

Vieste (Foggia)

Regione Sardegna

Alghero (Sassari)

Bari Sardo (Ogliastra)

Cala Domestica (Carbonia-Iglesias)

Capo Coda Cavallo (Olbia)

Carloforte-Isola di San Pietro: La Caletta - Punta Nera - Girin - Guidi (Carbonia-Iglesias)

Castelsardo-Ampurias (Sassari)

Is Aruttas-Mari Ermi (Oristano)

La Maddalena-Punta Tegge-Spalmatore (Olbia Tempio)

Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro)

Oristano - Torre Grande (Oristano)

Poetto (Cagliari)

Quartu Sant'Elena (Cagliari)

San Teodoro (Nuoro)

Santa Giusta (Oristano)

Santa Teresa di Gallura (Olbia Tempio)

Tortolì - Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra)

Regione Sicilia

Balestrate (Palermo)

Campobello di Mazara - Tre Fontane - Torretta Granitola (Trapani)

Casuzze-Punta secca-Caucana (Ragusa)

Cefalù (Palermo)

Giardini Naxos (Messina)

Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa)

Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina)

Marina di Ragusa, Marsala - Signorino (Trapani)

Mondello (Palermo)

Plaja (Catania)

Porto Palo di Menfi (Agrigento)

Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino (Ragusa)

San Vito Lo Capo (Trapani)

Scoglitti (Ragusa)

Vendicari (Siracusa)

Regione Toscana

Bibbona (Livorno)

Camaiore - Lido Arlecchino - Matteotti (Lucca)

Castiglione della Pescaia (Grosseto)

Follonica (Grosseto)

Forte dei Marmi (Lucca)

Marina di Grosseto, Principina a mare (Grosseto)

Pietrasanta - Tonfano, Foccette (Lucca)

Monte Argentario - Cala Piccola - Porto Ercole (Le Viste)

Porto Santo Stefano (Cantoniera - Moletto - Caletta) - Santa Liberata (Bagni Domiziano - Soda - Pozzarello) (Grosseto)

San Vincenzo (Livorno)

Viareggio (Lucca)

Pisa - Marina di Pisa, Calambrone, Tirrenia (Pisa)

Regione Veneto

Caorle (Venezia)

Lido di Venezia (Venezia)

Cavallino Treporti (Venezia)

Jesolo- Jesolo Pineta (Venezia)

Chioggia-Sottomarina (Venezia)

San Michele al Tagliamento-Bibbione (Venezia).

Chiudono l'elenco le spagnole Malaga e Marbella (new entry 2019).

