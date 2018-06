Tormentoni estate 2018 per mamme e bambini, la nostra playlist

Shutterstock

Le canzoni che canteremo e balleremo sulla spiaggia: una vera e propria Hit Parade dei tormentoni estate 2018 per mamme e bambini

Tormentoni estate 2018 per mamme e bambini

Le cuffiette nelle orecchie, la musica che proviene dagli smartphone e dalle case dei chioschi sulla spiaggia, i balli nel villaggio vacanze e le playlist alla radio: la musica è uno degli elementi che ci accompagna per tutta l'estate, che fa ballare noi e i nostri bambini e fa da colonna sonora alle vacanze con i bambini. Ogni anno è un tripudio di canzonette spensierate, apprezzate anche dia più piccoli, che spesso decretano il boom di personaggi fino a quel momento sconosciuti. Come dimenticare l'exploit improvviso e il successo di Fabio Rovazzi un paio di anni fa con quell'Andiamo a Comandare che anche noi mamme non potevamo fare a meno di cantare? E allora proviamo a fare una previsione dei tormentoni dell'estate 2018 per mamme e bambini.

Canzoni estate 2018

I principali protagonisti della musica dell'estate 2018 sono, come al solito, cantanti latini e musicalità calde, melodiche e decisamente orecchiabili.

Cintura di Alvaro Soler – VIDEO

Soler è l'autore di quel “Sofia” che qualche anno fa ci ronzava nelle orecchie giorno dopo giorno, quindi non è nuovo a produrre Hit estive orecchiabili e ballabili. Questa canzone è uscita già da qualche mese ma continuiamo ad ascoltarla alla radio ed è super cliccata su Youtube. Siamo certi che la balleremo tantissimo anche sulla spiaggia insieme ai bambini!

Échame La Culpa di Luis Fonsi e Demi Lovato - VIDEO

Se l'anno scorso non riuscivamo a liberarci delle note e delle parole di Despacito è colpa del suo autore, Luis Fonsi, che quest'anno si ripromette di ottenere lo stesso successo con questo brano cantato insieme a Demi Lovato.

Havana di Camilla Cabello - VIDEO

La cantante cubana Camilla Cabello ha avuto un grandissimo successo con questo pezzo dopo la sua partecipazione a X Factor USA ed è cliccatissimo in rete, siamo certi che l'onda lunga della sua popolarità proseguirà anche in estate.

Hey

Havana, ooh na-na (ay)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)

He took me back to East Atlanta, na-na-na

Oh, but my heart is in Havana (ay)

There's somethin' 'bout his manners (uh huh)

Havana, ooh na-na (uh)

No Root di Alice Merton - VIDEO

Famosissima e già protagonista da tempo delle playlist in radio. Un singolo energico della songwriter tedesca che fa venire una voglia irrefrenabile di ballare e sfrenarsi.

Pem Pem di Elettra Lamborghini VIDEO

La bella ereditiera ha avuto un incredibile successo con questo esplosivo singolo, ballabile ed energico, che ha conquistato anche il disco di platino.

Marinero di Maluma - VIDEO

Anche questo brano latino, melodico, romantico del cantautore colombiano Maluma è da tempo in vetta ai brani più cliccati su Youtube.

Tormentoni 2018 italiani

Oltre al già citato Rovazzi sono molti i cantanti italiani che proprio in estate decretano il loro successo. Ecco una selezione dei più quotati.

Una vita in vacanza di Lo Stato Sociale

Un brano allegro ed orecchiabile, presentato durante l'ultimo festival di Sanremo, che ha avuto grandissimo successo facendo salire alla ribalta questa band italiana. Siamo certi che continueremo a cantarla per tutta l'estate.

Italiana di Fedez e J-Ax - VIDEO

Come possiamo immaginare un'estate senza la voce di Fedez? Il brano pubblicato a maggio, e colonna sonora dello spot del cornetto Algida, ha fatto decine di milioni di visualizzazioni in poche settimane! Quotiamo questo brano al primo posto della nostra classifica dei tormentoni estate 2018 e salutiamo il duo Fedez e J-Ax che annunciano così la fine della loro collaborazione.

Cara Italia di Ghali - VIDEO

Un tormentone che già da mesi passa in radio e la sentiamo cantare dai nostri figli del rapper italiano Ghali. Talmente orecchiabile che finiamo con canticchiarla anche noi!

Fumo, entro, cambio faccia

Come va a finire si sa già

Devo stare attento, mannaggia

Se la metto incinta poi mia madre mi

Perché sono ancora un bambino

Un po' italiano, un po' tunisino

Lei di Portorico, se succede per Trump è un casino

Ma che politica è questa?

Qual è la differenza tra sinistra e destra?

Cambiano i ministri ma non la minestra

Il cesso è qui a sinistra, il bagno è in fondo a destra

Dritto per la mia strada

Meglio di niente, más que nada

Vabbè, tu aspetta sotto casa

Se non piaci a mamma tu non piaci a me

Mi dici "lo sapevo" ma io non ci credo

Mica sono scemo

C'è chi ha la mente chiusa ed è rimasto indietro, come al Medioevo

Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno

Senza passaporto, in cerca di dinero

Io mi sento fortunato

Alla fine del giorno

Quando sono fortunato

È la fine del mondo

Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuorilegge

Fuori dal gregge, che scrive "scemo chi legge"

Oh eh oh, quando il dovere mi chiama

Oh eh oh, rispondo e dico "son qua"

Oh eh oh, mi dici "ascolta tua mamma"

Oh eh oh, un, dos, tres sono già là

Oh eh oh, quando mi dicon "va' a casa"

Oh eh oh, rispondo "sono già qua"

Oh eh oh, io t.v.b. cara Italia

Oh eh oh, sei la mia dolce metà

Aspè, mi fischiano le orecchie

