Idee per raccogliere e conservare i ricordi delle vacanze

Come raccogliere i ricordi delle vacanze? Lavoretti da realizzare con i bambini per conservare e valorizzare i bellissimi momenti vissuti assieme

Come raccogliere i ricordi delle vacanze

Al ritorno dalle vacanze possiamo realizzare con i nostri bambini piccoli lavoretti per conservare e valorizzare i ricordi delle vacanze, che possono diventare così dei regalini per i nonni o gli amichetti.

Il libro delle vacanze

Un grande classico è l’album che raccoglie foto, biglietti del treno o di ingresso, ricevute, ritagli, disegni etc, il tutto corredato da didascalie scritte a mano. Ciò che occorre è un quaderno, colla e forbici. Mettere insieme un libro delle nostre vacanze tra l’altro è l’attività ideale per i giorni di pioggia!

Album delle vacanze

Ecco quattro proposte di album da comprare su Amazon, dove raccogliere le foto scattate e stampate:

Kenro Holiday Series Album fotografico, design viaggiatore globale

Con un elegante design neutro è perfetto per qualsiasi età, genere e destinazione. La copertina presenta un design con mappa del mondo con simboli e rotte aeree in colori rosso e nero lucido. Il dorso e copertina posteriore sono stampate con un effetto cuoio marrone scuro. Questo album formato ha tasche per 200 foto di formato 15 x 10 cm, con un discreto spazio per scrivere accanto a ogni foto, una sovraccoperta di plastica e viene fornito in una custodia protettiva.

PRO: Le recensioni di chi ha acquistato il prodotto sono positive. Buon prodotto. Ben fatto, ottima la qualità dei materiali, soprattutto delle bustine interne. Bella anche la grafica della copertina

CONTRO: Nessuna nota negativa. Qualcuno se lo aspettava più grande

Mr. Wonderful Album Foto Viaggi-Andiamo a Perderci da Qualche Parte, Multicolore, 23 x 4 x 15 cm

POOTACK Album Fotografico Fai da Te, Our Adventure Book Scrapbook DIY(19x30cm, 80 Pagin e)

Dimensione dell'album: 29 x 19cm; dimensioni della pagina interne: 26x18.6cm, 40 fogli / 80 pagine di carta bianca e spessa. Può essere utilizzato anche come album di nozze, notebook di compleanno, album di viaggio, album fotografico per bambini, giornale, notebook, libro degli ospiti etc.

Contenuto del box:

1x scrapbook

5x cartoline individuali

3x adesivi ad angolo

1x un set di penne a colori

1x forbici

1x pacchetto adesivo piccolo (6 pezzi)

1x una bella confezione regalo

POOTACK Album Fotografico Fai da Te, Our... € 15.99 Vedi l'offerta

Giftgarden Album Foto 10x15 Legno Art Fotografico a Spirale

La dimensione dell'album fotografico è di circa 23.5x19.52x2cm. L'album ha 60 pagine (30 fogli) che possono contenere fino a 120 fotografie 10x15 nell'orientamento orizzontale.

Le tasche che contengono le foto sono resistenti e proteggeranno le foto da danni.

Il disegno dell'album in legno è ispirato al viaggio antico di Columbus, che è impreziosito dalla mappa del mondo inciso e dalla retroilluminazione in rilievo sulla copertina anteriore dell'album fotografico personalizzato, insieme ad un ornamento di ancoraggio attaccato sul lato destro.

PRO: Le recensioni di chi ha acquistato il prodotto sono positive. La copertina in legno dell'album lo rende originale e diverso dai soliti album fotografici.

CONTRO: Gli anelli sono un po' troppo grandi e scomodi.

Le conchiglie

Con le conchiglie possono essere creati tanti piccoli oggetti da tenere per noi o da offrire in regalo: si va dal classico collage alle collane e braccialetti, ai quadretti di conchiglie (magari dopo averle colorate con la vernice spray). Altra idea è acquistare una semplice cornice, in plastica o cartone, e rivestirla con le conchiglie prima di riempirla con una foto delle ferie al mare.

Le conchiglie possono essere peraltro usate per decorare la copertina del libro delle vacanze.

I sassi

Anche i sassi rotondi e levigati dal mare possono essere usati in tanti modi diversi. Per esempio con un pennarello indelebile possiamo invitare i bambini più grandi a fare piccoli disegni o ancora a scrivere frasi relative alle vacanze. In questo modo, i sassi conservati in un vaso trasparente o in una coppa possono diventare una sorta di “diario” delle vacanze davvero originale.

Le vacanze sul frigo

Anche i bambini più piccoli possono divertirsi ad attaccare sul frigo le foto o gli altri ricordi delle vacanze usando i magneti. Ma conchiglie e altri tesori possono diventare essi stessi magneti da frigo: basta attaccare su un lato una piccola calamita con della colla a caldo.

Le cartoline

A maggior ragione se non c’è stato modo di acquistare e spedire le cartoline mentre eravamo in vacanza, possiamo trasformare in questo modo le foto ricordo, che saranno ancor più gradite ai destinatari proprio perché “personalizzate”.

Le vacanze in un vaso

I ricordi più belli come sassolini, vetrini, conchiglie, foto, piccoli souvenir (o pigne, bacche e foglie particolari se siamo andati in montagna) possono essere disposti in un grande vaso trasparente che diventerà uno splendido soprammobile. Nel caso di vacanze al mare i vari oggetti possono essere disposti su un tappeto di sabbia, per un effetto ancor più suggestivo.

Il diario

Insieme al bambino possiamo creare un diario della vacanza, con disegni e descrizioni delle giornate più belle. Se è piccolino possiamo chiedergli di dettarci il suo racconto: sarà meraviglioso rileggerlo tra qualche anno!

Il collage delle foto

Con le fotografie più belle possiamo inoltre creare una composizione e trasformarla in un quadro, che diventa una sorta di mini-diario illustrato. Se ripeteremo l’operazione ogni anno, si verrà a creare una bellissima “parete delle vacanze” nella nostra casa.



