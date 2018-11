Focus Live, il festival della scienza e tecnologia a Milano

Se amate la scienza e la tecnologia, non potete perdere il grande evento che si svolgerà a Milano dall'8 all'11 novembre, Focus Live. Il grande festival della scienza e della tecnologia, organizzato da Focus, il magazine punto di riferimento della divulgazione scientifica e dell’intrattenimento, si svolgerà presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 4 giorni all'insegna di dibattiti, workshop, conferenze, spettacoli, laboratori ed incontri per raccontare le grandi sfide che l'umanità deve affrontare e gli strumenti con cui vincerle.

Focus Live si aprirà l'8 novembre con la presenza di Piero Angela, che riceverà da Jacopo Loredan, direttore di Focus, un premio per la sua straordinaria carriera di divulgatore scientifico. Tantissimi gli argomenti che saranno affrontati in questi 4 giorni, dalla genetica all'intelligenza artificiale, dai viaggi nello spazio alla robotica, dall'ambiente ai cambiamenti climatici.

Focus Live Focus Live, il festival della scienza e della tecnologia in programma a Milano dall'8 all11 novembre 2018 (fonte: Promo Material | Focus)

Il festival sarà sviluppato in 5 padiglioni dedicati a 5 grandi aree tematiche: Terra, Uomo, Scienza, Tecnologia e Spazio. I partecipanti avranno la possibilità di esplorare le varie aree tematiche in maniera rigorosa ma allo stesso tempo divertente, secondo lo stile tipico di Focus.

Molti gli ospiti che saranno presenti al festival per illustrare gli ultimi progressi in molti campi scientifici e tecnologici. Qualche esempio? Il climatologo Luca Mercalli, l’astronauta Paolo Nespoli, il divulgatore informatico Salvatore Aranzulla, il fumettista Zerocalcare e l’astrofisica Marica Branchesi.

Per partecipare a Focus Live, potete acquistare i biglietti sul Ticket Office Online.

