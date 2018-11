15 esperienze da regalare ai bambini

Shutterstock

Stanchi dei soliti giocattoli e regali? E' arrivato il momento di regalare esperienze, per costruire ricordi e consolidare gli interessi

Esperienze da regalare ai bambini

Anche voi avete la cameretta dei bambini sommersa di giocattoli e oggettini pressoché inutili che giacciono abbandonati in scatole e ceste? Attendete con terrore misto a rassegnazione l'ennesima ricorrenza nella quale i vostri figli vi chiederanno l'ennesimo gioco visto in televisione oppure riceveranno decine di regali da parenti e amici? È il momento giusto per ripensare a concetto stesso di regalo e cambiare rotta.

Nell'epoca del consumismo più sfrenato vogliamo proporvi, infatti, di regalare esperienze ai bambini, per costruire ricordi, stimolare la curiosità, impreziosire i loro talenti, far scoprire interessi inaspettati. Che sia un cofanetto, come Smart Box, che da anni è un punto di riferimento per chi desidera regalare un'esperienza e che ha aperto anche al mondo dei più piccoli, ai nuovi cofanetti pensati proprio per i bambini, come Piccole Sorprese, ecco un elenco di quindici regali alternativi ai giocattoli, e non per tutti dovremo mettere mano al portafoglio.

Un corso: musica, danza, creatività, teatro. In moltissime città vengono organizzati decine di corsi pomeridiani diversi. Potremo regalare un corso in una disciplina per il quale il bambino ha già uno spiccato interesse, ma anche una cosa del tutto innovativa e diversa da ciò a cui è abituato. Biglietti di ingresso: un pacchetto di ingressi per lo zoo, il museo della scienza, il parco divertimenti etc.. per divertirsi con tutta la famiglia. In alternativa lo renderete certamente felice anche regalandogli due giorni in un parco divertimento. La partecipazione ad un summer camp speciale: non il solito campo estivo in città, ma quello della squadra di calcio del cuore oppure quello dedicato all'equitazione o all'arte. Eventi e spettacoli: tra qualche mese arriverà in città il musical o lo spettacolo con i suoi personaggi preferiti. Ecco il regalo giusto da fare. E per i piccoli tifosi cosa c'è di più emozionante che ricevere due biglietti per andare allo stadio con papà a vedere la squadra del cuore? Attività all'aria aperta: una giornata speciale da trascorrere insieme a mamma e papà, passeggiando nei boschi alla ricerca di castagne e bacche, giocando a minigolf oppure facendo rafting o anche un parco avventura con percorsi nei quali cimentarsi insieme. Una cena insieme: sempre più numerosi i bambini che amano cucinare e cimentarsi ai fornelli come dei Masterchef in erba. Regalate a vostro figlio un biglietto con una ricetta speciale e una vera Mistery Box con i prodotti da usare per preparare insieme questa cena speciale. Un barattolo con dei voucher della mamma: scrivete su tanti bigliettini delle esperienze che promettete di fare insieme (guardare il suo film preferito mangiando popcorn, giocare ai videogiochi insieme, restare sveglio un'ora in più la sera etc...). E stabilite in quale occasione il bambino potrà pescare nel barattolo e ricevere il suo regalo. Un gift per il ristorante o la pizzeria: per una serata speciale in famiglia nella quale potrà invitare anche l'amico del cuore o chiunque lui vorrà. Un giorno in libreria: un biglietto sul quale la mamma promette di andare con il suo bambino in libreria, dove poter fare merenda, leggere dei libri e acquistare 3 libri a sua scelta. Biglietti per la ludoteca: regalate un pomeriggio al parco giochi o alla ludoteca con playground a lui e a due suoi amici. Semi di fiori o piantine con vasetto per far crescere una pianta nuova sul balcone di casa (e ovviamente la mamma con la quale fare giardinaggio!). Insegnargli qualcosa di diverso: che sia la App di progettazione sulla quale lavoriamo ogni giorno oppure il programma di videoscrittura, ma anche lavori manuali e più tecnici, regaliamo a nostro figlio del tempo per potergli insegnare qualcosa di nuovo che incontri il suo interesse oppure lo introduca a nuove passioni. Una giornata da turista nella propria città: fai scegliere al bambino quali monumenti o luoghi visitare, scoprirai che è molto curioso e che in qualche caso ti proporrà posti che non hai mai visitato. Armatevi di zainetto, snack e macchina fotografica e fingete di essere turisti in gita. Una lezione di fotografia col papà: la costosa e sofistica macchia fotografica di famiglia è sempre stata out per i bambini? E' il momento di fargliela provare con l'aiuto di mamma o di papà che potrà spiegare i rudimenti della fotografia, con passeggiata in città o al parco per scattare foto professionali, da ritoccare al computer la sera. Una colazione da re: solitamente la prima colazione è una faccenda da sbrigare in fretta, e qualche volta la domenica ci si può rilassare con latte e biscotti guardando i cartoni. Ma questo regalo, invece, promette una colazione da vero principe, con tanti dolcetti e biscotti fatti in casa e un tovagliato di gran lusso!

