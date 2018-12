Disney On Ice Frozen arriva in Italia

Ufficio Stampa

Nel 2019 arriva in Italia lo spettacolo sul ghiaccio Disney On Ice Frozen: ecco tutte le informazioni sulle date del tour per vedere Elsa ed Anna in una nuova versione

Disney On Ice Frozen

Siete pronte a rivivere la favola di Frozen in un grande spettacolo sul ghiaccio? Nel 2019 arriva infatti in Italia Disney On Ice Frozen. Un nuovo e grande spettacolo da non perdere. Manca ancora un po', ma ve ne cominciamo a parlare così potrete segnare questo importante appuntamento (da non perdere!) sul calendario!

La storia più amata di tutti i tempi dai bambini arriva sul ghiaccio. Potremo rivivere la magia di Frozen sul ghiaccio in uno spettacolo che sicuramente ricreerà in maniera perfetta questa importante favola che da diversi anni fa sognare i nostri bambini.

Disney On Ice Frozen si svolgerà a Roma dal 5 all’8 Dicembre 2019: 8 spettacoli al Palalottomatica. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticketone e si potranno acquistare anche tramite Box Office Lazio. Tutti i posti saranno numerati. Frozen è uno dei cartoni animati Disney più amati e premiati di tutti i tempi. Dall'anno della sua uscita nel 2013 continua a far sognare grandi e bambini. Quindi se amate la storia di Elsa ed Anna, Kristoff e Olaf, non potete perdere lo spettacolo sul ghiaccio targato Disney!

Lo spettacolo è prodotto da Feld Entertainment ed è presentato da Applauso, in collaborazione con The Base (che hanno organizzato quest'anno Disney On Ice: Le Fiabe Incantate). La storia verrà narrata dal vivo, cogliendo alla perfezione le appassionanti dinamiche fra le due principesse Anna ed Elsa.

Trama e curiosità Disney On Ice Frozen

Anna è una ragazza dal cuore d'oro, che intraprende un viaggio alla ricerca della sorella Elsa. Quest'ultima ha lasciato il suo regno ed è decisa a restare nascosta finché non riuscirà a usare liberamente i suoi poteri, senza creare danni. Il rude Kristoff, insieme alla sua renna Sven, il simpatico pupazzo di neve Olaf ed i magici troll aiuteranno Anna durante il suo viaggio che la porterà a superare anche le sue paure.

Immancabili le canzoni che hanno contribuito al successo della storia di Elsa ed Anna, da “Let it Go” a “Do You Want to Build a Snowman?”, fino a “Fixer Upper”. La produttrice Nicole Feld ha così presentato questo nuovo spettacolo:

Durante gli anni delle nostre produzioni Disney On Ice, Feld Entertainment non ha mai avuto una storia del genere. Frozen è particolarmente adatto alla rappresentazione su ghiaccio, riuscirà infatti a coinvolgere il pubblico con grandiosi elementi di innovazione e un livello artistico di prim’ordine.

Disney On Ice Frozen sui social

Potete seguire tutte le novità e gli aggiornamenti relativi al nuovo spettacolo Disney On Ice Frozen sui social:

