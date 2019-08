Nuoto per bambini: 5 prodotti indispensabili per la piscina

Shutterstock

gpt native-top-foglia-bambino

Una selezione di accessori e prodotti indispensabili per i bambini che fanno nuoto. Dai costumi alle cuffiette, dagli accappatoi alle ciabattine, ecco tutto quello di cui avete bisogno

Articoli per il nuoto per bambini

Uno degli sport più diffusi tra i bambini, anche in tenerissima età, è il nuoto. Si tratta di uno sport completo, che aiuta nella coordinazione, che irrobustisce e che è indispensabile per poter andare tranquillamente in vacanza al mare, senza paura di fare il bagno.

Quasi per tutti i bambini il nuoto è il primo sport, poi c'è chi dopo aver acquisito una buona acquaticità preferisce cambiare attività e chi, invece, scopre una passione per l'acqua coltivando il nuoto a livelli agonistici o virando verso la più avvincente palla a nuoto (per i maschietti) o verso l'elegante nuoto sincronizzato (per le femminucce).

Oggi vi parliamo dell'occorrente necessario ai bambini per fare nuoto. Ecco una selezione di accessori indispensabili da mettere nella borsa dello sport prima di andare in piscina:

Occhialini

Gli occhialini non sono utilizzati da tutti per fare nuoto, non sono, insomma, tra i prodotti necessari che l'istruttore richiede al bambino, ma molti piccoli nuotatori sentono la necessità di indossarli, poiché l'acqua sugli occhi dà loro fastidio. Ecco di seguito alcuni modelli:

Cressi Rocks occhialini per nuoto

Gli occhialini Cressi Rocks, di dimensioni ridotte, in silicone, sono perfetti per il nuoto dei bambini. Dotati di lenti leggermente incurvate sul profilo esterno, offrono la massima visibilità. Le lenti sono caratterizzate da trattamento esterno antigraffio, anti IV e da trattamento interno antifog e sono consigliati per il nuoto, per le giornate di tempo libero in piscina e persino per lo snorkeling.

PRO: occhialini da nuoto perfetti, buoni in piscina e anche al mare. Il silicone non fa entrare una goccia d'acqua e sono facilmente regolabili. L'articolo è stato spedito e ricevuto nei tempi.

CONTRO: un utente ha riscontrato dei difetti sulle lenti e ha restituto gli occhialetti

Arena Spider Jr, Occhialini

Ciabatte

Per fare nuoto servono anche delle ciabatte specifiche, che tengano fermo il dorso del piede, che si sfilino con facilità e che siano anti-scivolo. Ecco di seguito alcuni modelli di ciabatte per fare nuoto per bambini:

KVbaby Scarpe da Spiaggia e Piscina

Le ciabatte KVbaby sono belle e vivaci alla vista e comode una volta indossate. Sono disponibili in diverse fantasie e misure e consigliate per il mare e la piscina. Sono realizzate con una tomaia sintetica, morbida e traspirante, adatta per attività all'aperto e al chiuso. Dotate di solette antiscivolo, e di suola in PVC morbido anche questa antiscivolo, assicurano comfort e sicurezza.

PRO: ciabattine molto carine, colorate, originali e comode. Tutte in plastica e quindi completamente lavabili.

CONTRO: le ciabattine vestono meno della taglia reale, bisogna dunque prestare particolare attenzione prima di comprarle.

Crocs Crocband Clog K Unisex per Bambini

Cressi Beach Flip Flops

Accappatoi

E' indispensabile che l'accappatoio per la piscina sia comodo, che il bambino possa infilarlo con estrema facilità anche senza l'aiuto dell'istruttore. Si può optare per il classico accappatoio con cintura in vita o per il poncho che si infila comodamente dalla testa. Ecco alcuni modelli che abbiamo selezionato:

CityComfort Accappatoio per bambino con cappuccio

Un modello classico, con cappuccio e con una buona vestibilità è sicuramente una grande comodità in piscina. Il bambino può facilmente indossarlo e l'accappatoio lo avvolge bene non facendogli prendere freddo. Come nel caso dell'accappatorio per bambino con cappuccio CityComfort, 100% cotone, in morbida spugna e disponibile in vari colori.

PRO: buon prodotto, ottimo il materiale, morbido, che non si indurisce anche in seguito ai lavaggi. Arrivato nei tempi previsti e in ottime condizioni

CONTRO: attenzione alla taglia, perché l'accappatoio veste un po' piccolo in lunghezza (giusta, invece, la misura delle spalle)

Poncho accappatoio con squalo per bambino

Costumi

Ci addentriamo, ora, nel variegato mondo dei costumi per piscina per bambino e bambina. Per i maschietti sono consigliati gli slip, abbastanza aderenti, per le femminucce i modelli interi (niente bikini). Ecco una selezione di costumi per la piscina:

Arena Dynamo costume da bagno per ragazza

Un costume da bagno da ragazza, professionale e pensato ad hoc per le squadre di nuoto. Uno stile classico, sportivo, confortevole, con un ornamento diagonale che rende il corpo più sottile. Questo costume è stato concepito in modo da non muoversi o scivolare. E' un modello disponibile in varie colorazioni.

PRO: come tutti i prodotti Arena è ben fatto, resistente e indistruttibile anche per chi pratica nuoto a livello agonistico 3-4 volte alla settimana.

CONTRO: nessuna recensione negativa sul prodotto.

Costume Taglio Slip Bambino Speedo

Costume Arena Bambina fantasia colorata

Arena Dynamo Junior costume da bambino

Speedo Boom Allover Splashback, costume da bagno bambina

Cuffietta

Terminiamo la nostra guida sugli articoli per il nuoto per bambini, con una selezione di cuffiette, accessorio indispensabile per ragioni di igiene. La cuffia, in stoffa o in silicone è un obbligo in piscina sia per i maschietti (anche se hanno i capelli tagliati corti), sia per le femminucce.

Cuffietta nuoto per bambini con animali

Le cuffie, anche dette cappelli da nuoto "Splash About" sono dei prodotti realizzati con materiale morbido ed elastico, ideali per mantenere al caldo più a lungo le teste dei bambini (anche dei più piccoli). Si tratta di prodotti creati per pelli particolarmente sensibili e per quei bambini che a contatto con l'acqua sentono freddo. Sono disponibili in versioni fantasia (con animali) o a tinta unita.

PRO: buon prodotto, rispecchia la descrizione. Al mare e in piscina è perfetto, realizzato in un buon tessuto confortevole, non stanca, abbraccia il capo senza stringere (ma anche senza sfuggire)

CONTRO: la cuffia, rispetto ad altre marche, non è economica.

Arena cuffia unisex bambini

Cuffia in silicone per bambino, motivo squalo

***Contenuto sponsorizzato: PianetaMamma.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, PianetaMamma.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati***

gpt inread-bambino-0