Zaini per la scuola 2020: i migliori da comprare online

Shutterstock

gpt native-top-foglia-bambino

La guida all'acquisto degli zaini per la scuola 2020: da quelli ergonomici a quelli per la scuola elementare, medie e superiori

Zaini per la scuola 2020

Mai come quest'anno l'idea del ritorno a scuola a settembre suscita nei bambini una grandissimi emozione. Dopo mesi di lockdown, al quale sono seguite le vacanze estive, i nostri bambini mancano da scuola da troppo tempo e il loro desiderio di ritrovare le loro abitudini, gli insegnanti e i compagni è palpabile. L'acquisto dello zaino è una di quelle tappe di avvicinamento al Back to School che i nostri bimbi amano vivere con partecipazione. E allora ecco quelli che secondo noi sono i migliori zaini per la scuola 2020 da comprare su Amazon, con qualche consiglio su come scegliere quello giusto.

Zaini per la scuola elementare Novità 2020

Dando un'occhiata alle ultime novità nel mondo degli zaini, ecco i modelli per il 2020.

Zaino Seven Advanced: lo zaino ha un design compatto e all'interno ha diverse tasche e e divisori per la massima organizzazione. Ha una capienza di 30 litri, due tasche principali chiuse da zip, un’ampia tasca frontale e internamente tasche gommate per pc e tablet.Lo schienale è rigido e confortevole, con sistema Ergosystem preformato con fondo integrato. Dotato di spallacci gommati e traspiranti, pensati per i carichi più pesanti. Ogni zaino Seven Advanced ha inoltre un accessorio tecnologico integrato.

Eastpack Out Of Office: ha uno scomparto principale con ampia tasca frontale per gli oggetti piccoli, un pannello frontale con zip e spazio per laptop da 13 pollici, schienale e spallacci imbottiti e in alcuni modelli il portachiavi con logo colorato.

Invicta propone la sua Icon Collection con i grandi classici rivisitati in chiave moderna. I modelli Jelek invece hanno due grandi scomparti, gli spallacci e lo schienale sono imbottiti e su entrambi i lati ha comode taschine in rete.

Zaini per bambina

Adesso entriamo nel mondo delle bambine, che per la scuola amano zaini dai colori pastello o fluo, fantasie eccentriche oppure più classiche e romantiche. Vi proponiamo alcuni tra i modelli meglio recensiti dai clienti su Amazon.

Vbiger Zaino Scuola

Questo zaino disponibile in diverse fantasie e colori, è indicato per le elementari, è resistente alle gocce di pioggia ed ai graffi ed è dotato di spallacci imbottiti e regolabili e cintura addominale. Ha un pannello posteriore comodo imbottito con spugna mesh per la massima traspirabilità ed è dotato di tasche multifunzione con cerniere ultra-lisce, abbastanza capienti per contenere e organizzare tutto ciò che serve al bambino a scuola e fuori casa.

PRO: le recensioni sono piuttosto positive. I clienti segnalano che lo zaino è abbastanza capiente senza essere ingombrante, è comodo e pratico, molto robusto e con fantasie esteticamente accattivanti.

CONTRO: qualcuno non gradisce che lo schienale non sia completamente rigido.

Zaino Extra Fit Seven, Iridescent (novità 2020)

Zaino Scuola Con Stampa L.O.L. Surprise !

Zaino per bambino

I maschi apprezzano colori alla moda, dettagli moderni e magari accessori particolari, per i più piccoli invece non passano mai di moda gli zaini con i personaggi più amati. Anche in questo caso vi proponiamo alcuni tra i modelli che hanno le migliori recensioni dei clienti su Amazon.

Seven Zaino Estensibile Big Marvel Spider-Man

Zaino Extra Fit Seven, Doppio Scomparto (novità 2020)

Zaino Estensibile Minions

Zaino ergonomico per la scuola primaria

Sappiamo bene quanto sia importante scegliere lo uno zaino che rispetti precisi criteri, non appesantisca troppo il bambino e sia adatto alle sue esigenze senza, però, mettere a rischio la salute della schiena. Ecco, quindi, tre modelli di zaini che hanno le giuste dimensioni, spallacci imbottiti, sostegno nella parte posteriore e fascia a livello addominale.

Satch Ergobag Scuola Zaino

Questo zaino si adatta all'altezza del bambino, è dotato di cinghie a compressione, tasca esterna, tasca interna, organizer, porta penne e pratico manico. Iscrivendosi al programma Amazon Prime si riceve il prodotto a casa il giorno successivo all'acquisto e non si paga la spedizione. Iscriversi a Prime è semplice: basta andare sulla pagina, attivare la prova gratuita e poi rinnovare a 3,99 euro al mese.

PRO: i clienti sono estremamente soddisfatti. Lo zaino non ha nulla da invidiare a marche famose, ha un sostegno lombare, diverse tasche attrezzate ed è estremamente robusto. Lo zaino si regola in altezza, ha molti scomaprti per far sì di ottimizzare il carico al suo interno.

CONTRO: non emergono critiche particolari.

AmazonBasics - Zaino ergonomico

Questo zaino è disponibile in diversi colori, ha un design ergonomico con spallacci regolabili e meccanismo integrato per il comfort della schiena. E' realizzato in materiale impermeabile per proteggere gli oggetti all’interno, 3 scomparti principali e una serie di tasche aggiuntive, tasche laterali in rete per riporre bottiglie d’acqua e altri accessori.

PRO: la maggior parte dei clienti che hanno acquistato questo zaino si dice soddisfatta della qualità, della fatture e dei dettagli di questo zaino che è spazioso e comodo da portare.

CONTRO: qualcuno è rimasto deluso delle dimensioni.

ERGOBAG Bäranusaurus Rex Zainetto per bambini

Zaini per la scuola media 2020

Le scuole medie sono un momento di passaggio straordinario tra l'infanzia e l'adolescenza: alcuni preferiscono ancora zaini un po' più infantili e colorati, mentre altri già virano verso zaini monocromatici con accessori innovativi.

WYCY Zaino luminoso con porta di ricarica USB

ZAINO INVICTA - Nero Arancione - JELEK REFLECTBAND + Borraccia Bianca (novità 2020)

Zainetto EZONTEQ

Zaini per le superiori

Arrivati alle scuole superiori i ragazzi portano con sé meno libri all'interno dello zaino, e soprattutto preferiscono un accessorio alla moda, ma anche funzionale, pratico e non troppo ingombrante.

Eastpak Padded Pak'r Zaino, 40 cm, 24 L, Blu

Zaino SEVEN THE DOUBLE - MAZE GIRL

Adidas Zaino Court Lite, Unisex (novità 2020)

Il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha ufficializzato la data del primo giorno di scuola. La campanella suonerà per tutti i bambini lunedì 14 settembre 2020 e riaprirà i battenti seguendo precise linee guida relative al distanziamento sociale tra i bambini, l'uso delle mascherine, dei banchi singoli e della diversificazione delle attività.

Secondo gli esperti bisogna prestare attenzione ad alcuni importanti aspetti come:

il peso: in linea generale lo zaino non dovrebbe pesare più del 10-15% del peso del bambino, pensando ai bimbi che stanno andando in prima elementare e che pesano circa 20 chili, quindi, lo zaino non dovrebbe pesare più di 2 o 3 chili. Quindi sarebbe meglio scegliere uno zaino che, vuoto, non pesi troppo: da evitare quelli estensibili perché col carico tendono a far sbilanciare troppo il bambino all'indietro

in linea generale lo zaino non dovrebbe pesare più del 10-15% del peso del bambino, pensando ai bimbi che stanno andando in prima elementare e che pesano circa 20 chili, quindi, lo zaino non dovrebbe pesare più di 2 o 3 chili. Quindi sarebbe meglio scegliere uno zaino che, vuoto, non pesi troppo: da evitare quelli estensibili perché col carico tendono a far sbilanciare troppo il bambino all'indietro da evitare il trolley con le ruote che può diventare difficile da alzare (a causa del suo peso e delle condizioni di strade e marciapiedi delle nostre città) e da trascinare

con le ruote che può diventare difficile da alzare (a causa del suo peso e delle condizioni di strade e marciapiedi delle nostre città) e da trascinare ricordate che l'astuccio classico, quello a tre zip, può arrivare a pesare anche 400 grammi quindi sarebbe meglio passare agli astucci classici in tessuto (va benissimo un portamatite per le penne e le matite ed uno per i colori);

lo zaino deve avere spallacci ampi ed imbottiti e una cintura addominale per far aderire bene lo zaino al dorso.

***Contenuto sponsorizzato: PianetaMamma.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, PianetaMamma.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati***





gpt inread-bambino-0