Le uova di Pasqua per i bambini, novità di quest'anno da comprare anche online

fotogallery zoom Shutterstock

gpt native-top-foglia-ros-0

Le più attese uova di Pasqua per bambini, le idee per fare le uova di cioccolato in casa, anche per i bambini diabetici e allergici, e dove comprarle online e riceverle direttamente a casa

Uova di Pasqua per bambini

Pasqua per i più piccini è sicuramente sinonimo di uova al cioccolato, quelle con la sorpresa del personaggio preferito o che va più di moda. E allora vediamo come scegliere le uova di Pasqua per i bambini quest'anno, con le opzioni per acquistarle anche online ricevendole comodamente a casa.

Il più venduto: l'uovo di cioccolato di ME CONTRO TE

Questo uovo è dedicato al duo dei ME CONTRO TE, vere star di YouTube, amatissimi dai bambini e protagonisti recentemente al cinema di un film che ha avuto uno strepitoso successo. E' realizzato in finissimo cioccolato al latte finissimo, è senza glutine e contiene delle originali sorprese.

PRO: i clienti Amazon che hanno già ordinato quest'uovo, assoluta novità per la Pasqua 2020, ci fanno sapere nelle loro recensioni che l'uovo è bellissimo e fa la sua figura, rendendo felici i bambini.

CONTRO: al momento non ci sono difetti nelle recensioni.

Il mio preferito: l'uovo di pasqua di Gumball

Un uovo di cioccolato al latte finissimo si 240 grammi con all'interno delle originali sorprese ispirato al Fantastico Mondo di Gumball, una delle serie animate più sorprendenti e divertenti degli ultimi anni, amatissima dai bambini, compresi i miei! Tra le possibili sorprese ci sono anche i block notes e i water game a tema Gumball.

PRO: l'imballaggio è perfetto e consente di ricevere l'uovo integro e in ottime condizioni. I clienti Amazon scrivono nelle recensioni di essere rimasti soddisfatti dalla qualità del cioccolato.

CONTRO: secondo alcuni il prezzo è un po' troppo caro.

Sorprese uovo di Pasqua per bambini

Diciamo la verità: la maggior parte dei bambini ama le uova non solo per la cioccolata, ma soprattutto per le sorprese contenute all'interno. La scelta dell'uovo di Pasqua tanto desiderato cade sempre su quello del personaggio preferito, con la speranza di aprire l'uovo e trovarci un giocattolo o un oggetto davvero imperdibile. E' importante però acquistare un uovo con sorpresa che sia adatto all'età dei bambini. Spesso le sorprese non sono adatte ai bambini di età inferiore ai 3 anni perché possono essere pericolose, possono staccarsi delle piccole parti o possono far male. Per questo oltre al personaggio dell'uovo è bene informarsi su quali siano le sorprese contenute. I piccolini potranno divertirsi con qualche peluche o giochino adatto all'età, i più grandi invece ameranno sorprese come orologi, maschere, oggetti per la scuola oppure giocattoli veri e propri.

Esistono, poi, anche delle uova che non sono di cioccolato ma di plastica e che contengono solo giochini e regalini.

gpt native-middle-foglia-ros-0

fotogallery zoom 14 Uova di Pasqua per bambini 2019 | FOTO (14 immagini) Uova di Pasqua per bambini 2019 | Foto delle novità Mattel, Balocco, Globo e altre marche di Uova di Pasqua per maschio e femmina

I piccolissimi amano sicuramente la cioccolata, ma per loro è importante scegliere le uova adatte. Il cioccolato deve essere al latte e di ottima qualità. La sorpresa deve essere sicura, non deve essere composta da piccole parti che possono essere ingerite e soffocare. Meglio, quindi, scegliere un uovo che contenga un peluche oppure che la sorpresa sia espressamente indicata per i bambini piccolini. In commercio si trovano tante uova con i personaggi preferiti dai bimbi di meno di 3 anni, come Peppa Pig, I PjMasks, Sam il Pompiere, i Cuccioli, Masha e Orso o i personaggi della Casa di Topolino. E tra le novità ricordiamo le uova di Hey Duggee, Topo Tip, Bing oppure Oddbods.

Ogni anno imperano le uova di Star Wars o dei grandi Supereroi che non passano mai di moda. Le sorprese sono sempre molto apprezzate, soprattutto perché sono in genere oggetti firmati con il personaggio preferito, robot o altri oggetti per giocare. I piccoli tifosi del calcio, naturalmente, saranno contenti anche di ricevere un uovo della propria squadra preferita oppure l'uovo del cartone animato Holly&Benji tornato in auge grazie alle puntate ritrasmesse in televisione.

Le principesse Disney vanno sempre per la maggiore. Anche quest'anno la palma d'oro va alle principesse di Frozen, Elsa e Anna, con le loro uova con sorpresa, ma sono molto richieste anche le uova di Barbie, di Little Charmers oppure della dottoressa Peluche e della nuova superoina del piccolo schermo Ladybug del cartone animato francese Miracolous.

Uova di Pasqua 2020

Quali sono le novità che troviamo in vendita per questa Pasqua 2020? Se gli adulti gradiscono sempre un uovo con cioccolato fondente o mandorlato o nocciolato, i bambini invece prestano molta attenzione al personaggio e alla sorpresa contenuta all'interno. I protagonisti delle uova di Pasqua giocattolo 2020 sono i classici intramontabili, come Frozen, Supereroi di ogni tipo, Paw Patrol e PJ Masks, ma anche i cartoni come Hey Duggee oppure Wacky Races (proposti da Balocco), per i più piccoli.

Dolci preziosi propone uova di L.O.L. Surprise, Gormiti, Dragon Ball, Miracle Tunes, Peppa Pig, Princess, Ducati e Lamborghini che continuano ad appassionare generazioni di fans.

Per quanto riguarda il classico ed amatissimo uovo Kinder quest'anno i protagonisti sono le Principesse Disney, LadyBug, gli Avengers, Hot Wheels, e anche quest'anno Kinder propone le sue uova in collaborazione con FOCUS JUNIOR, all'interno delle quali si trovano dei teneri peluche.

Uovo KINDER Principesse Disney

Uovo Kinder LadyBug Miracolous

Uovo di cioccolato Kinder con FOCUS JUNIOR

Uovo Pasqua di Bing

Ricetta Uova di Pasqua per bambini diabetici

I bambini che soffrono di diabete devono stare molto attenti al consumo di zuccheri. Per questo anche nell'acquisto dell'uovo di Pasqua è bene preferire un uovo con cioccolato fondente e senza zuccheri aggiunti, oppure si può preparare un uovo in casa così da limitare la quantità di zucchero presente. Basta procurarsi uno stampo per fare l'uovo.

Su Giallo Zafferano la ricetta per fare l'uovo di Pasqua con cioccolato fondente. E' una ricetta che prevede l'utilizzo del solo cioccolato fondente, senza l'aggiunta di uova, latte né zucchero. Perfetto per chi deve limitare il consumo di zucchero ma non vuole rinunciare alla bontà del cioccolato. E prima di chiuderlo ricordate di metterci dentro la sorpresa!

Ricetta uovo di Pasqua per bambini allergici al latte

La ricetta dell'uovo al cioccolato fondente è perfetta anche per i bambini che soffrono di allergie al latte. Attenzione solo ad acquistare del cioccolato extra fondente che non contenga neppure la minima traccia di proteine del latte.

E se si vuole comprare un uovo la sfida potrebbe non essere semplice perché anche quando si trova un uovo la cui etichetta non riporta l'utilizzo di latte e derivati, può comunque riportare la temuta scritta “può contenere tracce di....”. Ad ogni modo l'uovo di Cioccolato Extrafondente con Fave di Cacao di Condorelli sembra essere una buona scelta.

Ricetta uovo di Pasqua per bambini celiaci

La celiachia è una forma di allergia al glutine e l'unico modo per curarla è, appunto, eliminare completamente il glutine dalla propria dieta. L'attenzione delle industrie alimentari nei confronti dei celiaci, che sono in netto aumento nel nostro Paese, è crescente e sono sempre più numerosi i prodotti senza glutine e i negozi di alimentari che vendono prodotti gluten free. Le uova di cioccolato non fanno eccezione. Su questo sito trovate un elenco esaustivo delle varie marche di uovo di Pasqua che si possono regalare ai bambini celiaci. E se volete fare l'uovo di cioccolato a casa vostra basta seguire la ricetta e usare solo cioccolato fondente oppure al latte assicurandovi che quello che utilizzate non abbia subito alcuna contaminazione con i cereali.

Contenuto sponsorizzato: PianetaMamma presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, PianetaMamma potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati

/var/www/orion-templates/pianetamamma/advblocks/adv-block-pm-speciale-pasqua.html.php