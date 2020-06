Sconti scarpe estive per bambini da comprare online

Shutterstock

gpt native-top-foglia-bambino

Sandali e sneakers di marche come Tommy Hilfiger, Polo, Clark, Geox e Puma sono in offerta su Amazon. Ecco i migliori sconti scarpe estive per bambini

Sconti scarpe estive per bambini

Amazon anticipa i saldi e organizza, per tutta la settimana e fino al 28 giugno, promozioni e sconti su abbigliamento e scarpe di marca. E' l'occasione giusta per regalarsi o regalare ai nostri figli una scarpa particolare. Da Tommy Hilfiger a Clark, da Geox a Puma, diamo un'occhiata agli sconti scarpe estive per bambini, ricordando che i membri del programma Amazon Prime non pagano le spedizioni e ricevono il prodotto a casa il giorno successivo all'acquisto. Iscriversi a Prime è semplice: basta andare sulla pagina, attivare la prova gratuita e poi rinnovare a 3,99 euro al mese.

Sandali bambina

I sandali per le femminucce sono aperti davanti, con cinturini impreziositi, suole morbide e dettagli originali.

Geox B Sandal ALUL Girl D, Punta Aperta

Questo modello è il più venduto nella categoria delle scarpe primi passi. E' realizzato in morbida pelle, con suola in gomma e chiusura a strappo. Come tutte le migliori scarpe primi passi, nella parte posteriore la scarpa tiene la caviglia ben salda per garantire sicurezza nei movimenti. Traspirante e confortevole grazie al brevetto Geox, è flessibile e ammortizzata, grazie al battistrada con il Flexy System e il Softly Cushioned System.

PRO: le recensioni dei clienti che le hanno acquistato sono ottime

CONTRO: il prodotto non ha alcun difetto.

Geox B VERRED D

Geox B TUTIM A

s.Oliver Sandali con Cinturino alla Caviglia Bambina

Sandali bambino

Anche i maschietti hanno bisogno di una scarpa confortevole, che mantenga correttamente piede durante la camminata e, soprattutto se stanno muovendo i primi passi, assicuri flessibilità, una suola confortevole e materiali morbidi e di qualità.

Geox B Kaytan B, Sandali Punta Aperta Bimbo

Geox B Sandal FLEXYPER BO

Calze Hilfiger bimbo

Le calze rivestono grande importanza per il comfort del bambino. Da piccolo, soprattutto, è importante scegliere la taglia giusta di calze e calzini per non far sentire il piedino costretto in un tessuto poco confortevole o poco elastico. Ecco alcuni modelli di calze Calze Hilfiger bimbo in sconto.

Tommy Hilfiger Calze Bimbo

Sneakers bambina

Veniamo adesso alle scarpe più amate dai bambini: le sneakers. Che sia estate oppure inverno, i più piccoli amano indossare questi modelli che assicurano massimo comfort, flessibilità, permettono di sentirsi a proprio agio per correre, giocare e camminare. Abbiamo selezionato alcune offerte interessanti sia per le scarpine primi passi che per i modelli destinati alle bimbe più grandi.

Geox B Shaax A, Sneakers Bimba

Questa scarpa ha un look femminile e romantico che assicura comfort, protezione e flessibilità alla bimba che inizia a camminare. Ha una suola con perforazioni brevettata Geox per traspirabilità e benessere. Fodera in micromesh per la traspirabilità, Flexy System sul battistrada per flessibilità e per un adeguato assorbimento degli urti. Chiusura con doppio strap per un'entrata facile e una calzata regolabile. Queste scarpine sono state studiate appositamente per sostenere il piedino dei bambini dall’anno in su e dare il giusto supporto.

PRO: comodissime e facili da indossare, queste scarpe sono perfette secondo le recensioni dei clienti.

CONTRO: alcuni segnalano che vestono un po' piccole.

SUPERGA Lamej

Chicco Cabaret scarpe da Ginnastica Bambina

Sneakers bambino

I maschietti non amano nessuna scarpa come la sneakers: a scuola, a passeggio, nel tempo libero, questi modelli di scarpe sono quelli preferiti perché garantiscono sicurezza e comodità in ogni momento della giornata e in ogni occasione di gioco.

PUMA STEPFLEEX 2 Mesh VE V PS

Queste sneakers Puma hanno la suola flessibile e antiscivolo, nonché un sottopiede imbottito. Disponibili nella taglia fino al numero 35, sono in diversi abbinamenti di colori, dall'azzurro e arancio, al rosa e fucsia fino al bianco e nero.

PRO: molto positive le opinioni dei clienti Amazon che hanno scelto di comprare queste scarpe. Nelle recensioni leggiamo che si tratta di un modello molto carino e colorato, comodo e leggero e facile da pulire.

CONTRO: secondo quanto segnalano alcuni clienti Amazon, questo modello calza un po' piccolo quindi meglio abbondare con la misura.

PUMA Courtflex V2 V Inf, Sneaker Unisex

Munich G-3 Kid VCO Glow 40

Le sneakers per neonato sono soprattutto scarpine da passeggio che servono a completare un loook per uscire con mamma e papà, ma non sono scarpe con cui camminare o imparare a muovere i primi passi In genere sono deliziose, in tessuto e suola morbida, sono comode per cominciare a gattonare o alzarsi in piedi e i modelli imitano quelli dei grandi.

PUMA Smash V2

Babycute - Scarpe in tela per neonati

Polo

Prima di chiudere questa carrellata di scarpe in sconto, vi proponiamo anche delle t-shirt polo per bambini in super offerta che potrebbero rinverdire il guardaroba estivo dei nostri figli.

Tommy Hilfiger Baby Boy Tommy Polo S/S Maglietta Unisex-Bimbi

***Contenuto sponsorizzato: PianetaMamma.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, PianetaMamma.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati***







gpt inread-bambino-0