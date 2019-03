Regali per neonate: la guida all'acquisto

Shutterstock

gpt native-top-foglia-bambino

Cosa comprare quando nasce una bambina? Ecco una guida ai regali per neonati femmine

Regali per neonati femmine

Da una dolce e romantica copertina personalizzata alle scarpine glitterate primi mesi, fino agli oggetti più utili: cosa possiamo regalare ad una bimba appena nata? E cosa scegliere se vogliamo distinguerci e portare un dono diverso dal solito? Ecco una guida ragionata ai regali per neonati femmine che si possono trovare anche su Amazon.

Partiamo dall'idea che nella maggior parte dei casi i neogenitori hanno aperto una lista nascita in qualche negozio specializzato e quindi, se vogliamo fare un regalo utile e certamente gradito, decidendo di acquistare qualche oggetto dalla lista o dare una quota per l'acquisto di un passeggino o un lettino non sbagliamo di certo. Ma cosa possiamo regalare se vogliamo, invece, muoverci in autonomia?

Gli oggetti più utili sono:

body intimi e vestitini;

copertine e lenzuolini per la culla e il lettino;

bavaglini;

set con prodotti per l'igiene;

pannolini e torta di pannolini;

cesto nascita;

baby monitor;

ciondoli e piccole gioie.

Se, invece, vogliamo fare un regalo più impegnativo possiamo optare per:

trio;

lettino con le sponde o culla;

seggiolone;

sdraietta;

seggiolino auto.

Regali neonato su Amazon

Anche su Amazon possiamo trovare interessanti idee regalo per le neonate.

Album dei ricordi Chicco

Album dei Ricordi, Libro Nascita, Rosa Album dei Ricordi, Libro Nascita, Rosa Chicco (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Un vero e proprio libro dei ricordi: tante pagine per custodire le fotografie e annotare i ricordi più preziosi del primo anno di vita della bambina. All’interno ci sono divertenti adesivi per decorare l’albume il metro muro per seguire giorno dopo giorno la crescita della piccola.

PRO: ha una copertina resistente circa trenta pagine divertenti per annotare ogni dettaglio e molto simpatica l'idea degli stickers che si trovano all'interno con i quali è possibile personalizzare le pagine e le fotografie.

CONTRO: in qualche caso è un po' troppo “guidato” nell'organizzazione delle fotografie.

Acquista su Amazon per €23,09

Cofanetto Chicco Baby Moments

Cofanetto bagnoschiuma e shampoo senza lacrime + pasta lenitiva Cofanetto bagnoschiuma e shampoo senza lacrime + pasta lenitiva Chicco (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Perfetto per le neomamme alle prese con il primo bagnetto del neonato e i cambi del pannolino. Questo speciale cofanetto Baby Moments comprende prodotti dermatologicamente testati e sicuri per la pelle delicata della bambina e contiene il bagnoschiuma senza lacrime, uno shampoo senza lacrime e una pasta lenitiva.

PRO: è un'ottima idea per un regalo certamente apprezzato che si presenta in una bella confezione. Ha un ottimo rapporto prezzo-qualità considerato che Chicco è una marca leader.

CONTRO: in qualche caso la confezione può arrivare danneggiata.

Set Igiene Chicco

Set Igiene per Cura dei Bambini, Rosa Set Igiene per Cura dei Bambini, Rosa Chicco (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Per le piccole principesse, ecco il primo beauty case! Una preziosa e simpatica idea regalo per le bambine contiene tutti gli accessori indispensabili per il bagnetto e la beauty routine quotidiana. La borsetta può essere portata sempre con sé ma può anche essere aperta e appesa alla parete. E' dotata di una pratica bustina a rete removibile per asciugare separatamente gli accessori bagnati e avere tutto a portata di mano. Nel beauty case troviamo un pettine, una spazzola morbida, il termometro da bagno, una spugna naturale e un paio di forbicine con punta rotonda.

PRO: consigliato a chi vuole fare un regalo originale, ma al tempo stesso utile. Le tasche possono contenere diversi oggetti ed accessori per l'igiene ed è molto pratico.

CONTRO: la spugnetta non dura per molto tempo.

Regali personalizzati

Possiamo rendere unico anche l'oggetto più comune semplicemente facendo incidere le iniziali, il nome, la data di nascita della bimba oppure una frase speciale.

Oggetti d'argento : che sia il cucchiaino portafortuna, la tazza oppure un braccialetto, l'idea originale è quella di personalizzarla per la neonata;

: che sia il cucchiaino portafortuna, la tazza oppure un braccialetto, l'idea originale è quella di personalizzarla per la neonata; Copertina morbida : un copertina in lana rosa sulla quale far cucire il nome, oppure una coperta fatta realizzare a mano da una sarta;

: un copertina in lana rosa sulla quale far cucire il nome, oppure una coperta fatta realizzare a mano da una sarta; Portapannolini personalizzato fatto a mano , con 2 tasche, elastici e chiusura a bottone. Si ordina su Etsy

, con 2 tasche, elastici e chiusura a bottone. Si ordina su Etsy Un libro personalizzato con il nome del bambino come “Dove è finito il mio nome?”, una storia unica che parte dalle lettere che compongono il nome della piccola, con illustrazioni delicate da leggere alla bambina prima di dormire.

Regali originali per la neonata

Se vogliamo distinguerci e fare un regalo diverso dal solito e davvero originale ecco qualche idea:

Un poster per la nascita: potete realizzarlo voi stessi utilizzando uno dei tanti siti di grafica, oppure potete farlo realizzare a un professionista come questo che abbiamo trovato su Etsy. Il poster può essere incorniciato e riporta i dati della bimba alla nascita;

potete realizzarlo voi stessi utilizzando uno dei tanti siti di grafica, oppure potete farlo realizzare a un professionista come questo che abbiamo trovato su Etsy. Il poster può essere incorniciato e riporta i dati della bimba alla nascita; Baldacchino per la culla : un ornamento a cupola in peluche e rete, di colore rosa tenue e verde, che è anche un'ottima protezione dalle zanzare. Si compra su Mukako.

: un ornamento a cupola in peluche e rete, di colore rosa tenue e verde, che è anche un'ottima protezione dalle zanzare. Si compra su Mukako. Scarpine di raso: un paio di scarpette da principessa in raso colore rosa con fiocchetto, perfette per il Battesimo e per le sue prime occasioni speciali. Si comprano su Mayoral.

Confezioni regalo per neonati femmine

Un'altra idea carina e che farà certamente piacere è quella di optare per il classico cesto nascita, che possiamo riempire noi con pannolini, salviette, prodotti per l'igiene, body, sonagli e molto altro, oppure per una confezione regalo già pronta come questa che abbiamo trovato su Mukako. Si tratta di una Baby Box Plus che contiene moltissimi oggetti come:

Pannolini e salviette

Salviettine Pampers

Set da toilette

Massaggiagengive con Icegel Nuby

Un libro morbido

Bavaglini

Body

Sacco nanna

Infine, da Prenatal trovate diverse tipologie di set delle migliori marche, che spaziano dai prodotti per l'igiene alle confezioni nascita con i pannolini.

Regali neonata Chicco

All'interno dello shop online del sito Chicco troviamo numerose idee per fare dei regali al neonato utili e di qualità e vi ricordiamo che c'è anche la possibilità di acquistare una Carta Regalo che i genitori utilizzeranno per comprare ciò che desiderano. Vi consigliamo ad esempio questa scatola regalo con teneri decori che contiene prodotti nutrienti e ricchi di oli naturali della linea Natural Sensation: shampoo senza lacrime, bagnoschiuma senza lacrime e acqua di colonia.

Coccolare la neomamma dopo il parto è una grande dimostrazione di affetto e vicinanza, quindi perché non portare un regalo a lei e non solo alla bimba appena nata?

Un ciondolo legato alla maternità, con il simbolo di un bimbo o un ciuccio;

legato alla maternità, con il simbolo di un bimbo o un ciuccio; Un biglietto fatto a mano nel quale potrete scrivere una poesia dedicata alla mamma e nel quale vi offrite di trascorrere del tempo con il neonato permettendo alla neomamma di uscire e dedicarsi un po' a se stessa;

nel quale potrete scrivere una poesia dedicata alla mamma e nel quale vi offrite di trascorrere del tempo con il neonato permettendo alla neomamma di uscire e dedicarsi un po' a se stessa; Un libro ironico oppure un manuale utile per affrontare i primi mesi di vita da neomamma come Il linguaggio segreto dei neonati

Molte delle idee regalo che avete letto fino ad ora possono essere declinate anche "in azzurro" per i neonati maschietti. Tuttavia, per i piccoli potete anche optare per:

puzzle in legno con lettere personalizzate;

peluche con il carillon;

scarpette da tennis primi mesi.

Contenuto sponsorizzato: PianetaMamma presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, PianetaMamma potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

gpt inread-bambino-0