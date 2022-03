Regali LEGO per la Festa del Papà: idee regalo per i papà che amano costruire insieme ai loro figli e collezionare i LEGO. I migliori da comprare online

I LEGO non sono solo per bambini e ragazzi. Forse non sapete che esistono anche dei fantastici set di mattoncini LEGO perfetti per gli adulti, in questo caso stiamo pensando ai papà. Ecco, quindi alcuni regali LEGO per la Festa del Papà, da costruire insieme ai bambini e da esporre sulla libreria, con un malcelato orgoglio! Abbiamo scelto di acquistarli sul sito ufficiale LEGO e su Amazon, il più grande marketplace del mondo, dove si possono filtrare i risultati in base ai prodotti più venduti e che hanno ricevuto le migliori recensioni. Ricordate che se ci iscrive al programma Amazon Prime si riceve il prodotto a casa il giorno successivo all'acquisto e non si paga la spedizione. Iscriversi a Prime è semplice: basta andare sulla pagina, attivare la prova gratuita e poi rinnovare a 3,99 euro al mese. E allora eccoci pronti ad entrare nel mondo dei regali LEGO per costruttori esperti.

LEGO Creator Expert Camp NOU FC Barcelona

Riproduce il campo, il tunnel dei giocatori, l'ingresso VIP e la sezione riservata alla stampa. Include adesivi e bandiere nei colori dell'FC Barcellona. Il pullman del Barça in miniatura del pullman della squadra più amata dai tifosi.

LEGO Creator Expert NASA Space Shuttle Discovery

Più di 2300 pezzi per costruire questo shuttle ricco di particolari e super rifinito. Secondo le recensioni è in vendita su Amazon ad un prezzo concorrenziale e con una spedizione precisa e puntuale.

Lego Creator Expert Vespa 125

Un pezzo davvero unico, perfetto per i nostalgici papà che andavano in giro sulla loro Vespa. Un progetto di costruzione immersivo e di stile con questo kit per adulti del modello di Vespa 125 LEGO®. Ispirato alla classica Vespa Piaggio degli anni '60 azzurro pastello, questo modello presenta un colore LEGO molto raro. Come l'originale, questo modello di Vespa costruibile è caratterizzato da una ruota anteriore montata su un lato, 2 sedili, una copertura rimovibile che ricopre un motore in mattoncini, un cavalletto funzionante, così come lo sterzo. Il modello è rifinito con il logo Vespa, una classica targa italiana degli anni '60, una ruota di scorta, un casco, più un cesto di accessori sul retro che contiene un bouquet di fiori. Si compra sul sito LEGO

LEGO Technic BMW M 1000 RR

Questo set LEGO per adulti riproduce in maniera dettagliata la moto BMW M 1000 RR in scala 1:5, una novità assoluta per l'universo LEGO Technic. Ci sono il cambio a 3 velocità, lo sterzo, le sospensioni, la trasmissione a catena e il motore a 4 pistoni. Questo set LEGO Technic include 2 eleganti espositori che consentono di esporre comodamente il modello di moto per adulti in casa e in ufficio. PRO: set bellissimo, non molto complicato da costruire regala ore di divertimento. CONTRO: troppi adesivi da attaccare e poche serigrafie.

LEGO Super Heroes Marvel Guanto dell’Infinito di Thanos

Il set dell'iconico Guanto dell'Infinito con Gemme dell'Infinito, poggiato su un solido supporto con una targhetta descrittiva. Questo sensazionale modello offre ai fan Marvel adulti l'opportunità di ricreare il Guanto dell'Infinito, una delle armi più riconoscibili e devastanti del mondo dei fumetti, tempestato di gemme in grado di distruggere l'universo. Questo modello da 590 pezzi, che misura 31 cm di altezza, 13 cm di larghezza e 11 cm di profondità. PRO: colori brillanti, confezione davvero spettacolare. Le dita sono tutte snodabili e il pollice può essere messo nella posizione del terribile schiocco che elimina mezzo mondo. CONTRO: non ci sono le luci, ma si possono acquistare a parte.

Porsche 911

Sposta lo sterzo, il cambio, il freno di stazionamento e i sedili ribaltabili. Dispone di un classico motore posteriore a sei cilindri raffreddato ad aria. Si può rimuovere il tetto della versione Targa e conservarlo facilmente sotto il cofano anteriore. Si acquista sul sito LEGO

LEGO DC Cappuccio di Batman

Questo straordinario modello, che misura 22 cm di altezza, 10 cm di larghezza e 12 cm di profondità, è perfetto da esporre sia a casa che al lavoro. Questa riproduzione autentica in mattoncini LEGO dell'iconico cappuccio di Batman include elementi trasparenti per rappresentare il volto e un'elegante targhetta fissata alla solida base.

LEGO Technic Buggy Fuoristrada RC, Macchina Telecomandata con CONTROL App

Il Buggy fuoristrada telecomandato è ricco di caratteristiche ispirate ai modelli RC originali degli anni '80. Incredibili acrobazie sono facili da eseguire grazie alle sospensioni anteriori e posteriori, agli enormi pneumatici e all'avantreno angolato. Scarica l'app CONTROL+ gratuita per aggiungere una nuova dimensione a questo Buggy telecomandato. Usa l'app per controllare il Buggy, eseguire acrobazie e sbloccare sfide, effetti sonori e altro ancora.

