Pippi Calzelunghe, giochi e accessori della simpatica bambina con trecce rosse e lentiggini sul naso

Alla scoperta del variegato merchandising dedicato a Pippi Calzelunghe, la bambina che ha appassionato più di una generazione

Pippi Calzalunghe

Pippi Calzelunghe è la simpatica bambina che ha appassionato diverse generazioni e che, ancora oggi, continua a riscuotere un certo successo tra le bambine. Pippi Calzelunghe è la bambina protagonista dell'omonimo romanzo, scritto nel 1945 dalla scrittrice svedese Astrid Lindgren, poi diventato molto famoso con la serie tv omonima del 1969.

Capelli rossi legati in due trecce all'insù, lentiggini sul naso, faccina furba capace di fare simpatia a tutti. Con lei sempre un cavallo bianco a pois neri e una scimmietta, il Signor Nilsson.

Le repliche della serie televisiva tornano saltuariamente in TV, negli anni la simpatica Pippi è diventata anche cartone animato e sono molte le bambine appassionate dalla piccola e astuta svedese, tanto da volersi mascherare da Pippi Calzelunghe anche a Carnevale. Non solo Luì e Sofì e gli idoli del momento, insomma, anche Pippi Calzelunghe resta in pole position tra i personaggi apprezzati dalle bambine.

Ma andiamo a scoprire meglio i mondo del merchandising di Pippi.

I libri di Pippi Calzelunghe

Di Pippi Calzelunghe esistono anche dei libri per saperne di più, conoscere meglio la sua storia, far tornare indietro nel tempo le mamme e permettere di avvicinare le figlie ad un personaggio da loro tanto amato. Ecco alcuni esempi:

Il Natale di Pippi

La storia di Pippi Calzelunghe

Questo è il libro che ripercorre fedelmente la storia di Pippi Calzelunghe, di Astrid Lindgren. Un libro che attira l'attenzione di grandi e piccini e che sarà bello leggere nei pomeriggi a casa, in viaggio, in vacanza o la sera prima di mettere i bambini a dormire. Una storia che magnetizza, che fa venire voglia di leggere un'altra e un'altra pagina ancora. La simpatia, la scansonatezza di Pippi Calzelunghe e le sue fantastiche avventure sono le principali protagoniste.

PRO: libro ben curato nella tradizione, ben fatto, è piaciuto a grandi e bambini

CONTRO: secondo alcuni utenti, il testo è ben scritto ma troppo poco illustrato

Bambole di Pippi Calzelunghe

Una bambola di Pippi Calzelunghe, con cui giocare, con cui addormentarsi, è un regalo gradito anche dalle bambine moderne. Quel faccino dolce, la sua morbidezza, la possibilità di cambiarle i vestiti la rendono un gioco molto apprezzato dalle più piccole.

Bambola Pippi Calzelunghe

Una bambola grande di pezza, perfetta per bambine al di sopra dei 3 anni. Un articolo ben fatto, con tratti del viso dolci e simpatici, capelli morbidi legati in simpatiche trecce. La bambola di Pippi Calzelunghe che tutte le mamme avrebbero voluto da bambine.

PRO: Regalata ad una bambina di 9 anni appassionata di Pippi Calzelunghe, è stata molto apprezzata. Si può lavare in lavatrice, meglio con un lavaggio delicato, ha due camicette intercambiabili.

CONTRO: secondo alcuni utenti la bambola è troppo cara

Giochi

Nei negozi di giocattoli e anche online è, inoltre, possibile trovare dei giocattoli dedicati alla simpatica bambina della nota serie tv. Affascinante è, ad esempio, la casetta in legno con tutti i personaggi, per ricreare anche in cameretta le ambientazioni di Pippi Calzelunghe.

La casetta di legno di Pippi Calzelunghe

La casetta di legno di Pippi Calzalunghe è un gioco che fa tornare indietro nel tempo. Un bel gioco, con un tappetino di 83 x 66 cm. , 1 scala rossa interna ed una esterna blu, 2 porte interne e la recinzione, la casa misura 43 x 37 x 25 cm. I personaggi e gli arredi possono essere eventualmente acquistati separatamente. Si tratta di un gioco ben fatto, molto apprezzato dalle bambine, che stimola creatività e fantasia.

PRO: Una casetta davvero ben fatta, interamente in legno e robusta. Semplice da montare, con tanti spazi per giocare con i personaggi. Nulla a che vedere con le case delle bambole moderne di plastica, secondo vari utenti Amazon

CONTRO: nessuna recensione negativa sul prodotto.

Album da colorare

E che ne dite di avvicinare le vostre figlie al personaggio di Pippi Calzelunghe con carta e colori alla mano? Sul mercato si possono trovare degi album da colorare molto simpatici e ben fatti della bambina svedese. Vediamo un esempio:

Pippi Calzelunghe colora

Album da colorare con le illustrazioni classiche di Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Un album con una copertina più rigida e tante pagine bianche con disegni da colorare. Le illustrazioni hanno soltanto il contorno nero e possono essere colorate come si preferisce, con matite o pennarelli. Un regalo perfetto per i bambini, ma anche per gli adulti che amano rilassarsi colorando in un ambiente tranquillo e silenzioso.

PRO: regalo perfetto per i bambini amanti di Pippi Calzelunghe, ben fatto, bei disegni

CONTRO: qualcuno non ha apprezzato le illustrazioni dell'album.

Film di Pippi Calzelunghe

Infine andiamo alla scoperta dei film di Pippi Calzelunghe reperibili in commercio, che permettono di ripercorrere in tv le fantastiche avventure della simpatica Pippi. Dvd da vedere in tv o al computer per divertirsi e passare qualche ora di pura spensieratezza insieme a tutta la famiglia.

Pippi Calzelunghe Volume 1 - Serie tv

Pippi Calzelunghe Volume 2 - Serie tv

I film di Pippi Calzelunghe

