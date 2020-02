La guida ai passeggini per bambini: da quelli leggeri a quelli di marca

Shutterstock

Quali sono i migliori passeggini in commercio? Ecco come scegliere quello che fa al nostro caso

Passeggini

L'acquisto del passeggino è un momento delicato per i futuri genitori: il passeggino sarà un accessorio utile e indispensabile per i primi anni di vita ed è molto importante che risponda alle esigenze della famiglia e del bebè per poter svolgere il suo ruolo di aiuto e non diventare un impiccio. Prima di acquistare un passeggino, quindi, è importante prendere le misure del bagagliaio, dell'ascensore e valutare eventualmente il vantaggio di acquistare un sistema trio oppure farsi prestare la carrozzina per i primi mesi per poi comprare un solo passeggino che verrà utilizzato almeno fino ai 3-4 anni. Spesso ci facciamo tentare da prodotti all'ultima moda o di design, per poi scoprire che sono troppo grandi per il bagagliaio della nostra auto oppure sono estremamente pesanti e poco pratici per camminare in città. Per orientarci nella scelta ecco, quindi, una guida ai passeggini, da comprare online o nei negozi specializzati in puericultura.

Il sistema componibile è una delle scelte più frequenti fatte dai neogenitori. Il trio è composto da un ovetto che funge da seggiolino auto e può essere montato sul telaio per trasformarsi in un passeggino primi mesi, una navetta per la carrozzina e una seduta per il passeggino vero e proprio. In pratica con un'unica spesa si portano a casa tre prodotti: seggiolino auto, carrozzina e passeggino. Può essere una giusta decisione, soprattutto se non avete chi vi regalerà il seggiolino auto o chi vi presterà la carrozzina, tuttavia ci sono alcuni svantaggi: l'ovetto per l'auto è omologato solo per i primi mesi, poi dovrete comunque acquistare un seggiolino del gruppo superiore, il telaio è unico quindi se dovesse rompersi non potrete più usare nessuno dei pezzi in dotazione.

Supertres Foppapedretti

Questo trio pratico e funzionale è dotato di passeggino, navicella, seggiolino auto e borsa ed è testato a normativa europea en 1888. La navicella è adatta fin dai primi mesi del bambino, si fissa al telaio con un comodo sistema di aggancio/sgancio e ha un fondo traspirante, schienale regolabile a 3 posizioni; il passeggino chiudibile con seduta reversibile ha lo schienale regolabile, ruote anteriori piroettanti, freno di stazionamento a pedale; il seggiolino auto è gruppo 0+ dalla nascita a 13 kg. In dotazione c'è anche la borsa fasciatoio.

PRO: nelle recensioni i clienti sottolineano l'eleganza, la bellezza del colore, la robustezza e la praticità di questo trio che ha un prezzo davvero eccezionale e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

CONTRO: può essere ingombrante, quindi attenzione alle misure.

Passeggini su Amazon

Amazon, il più grande marketplace del mondo, propone tantissimi passeggini per bambini per tutte le tasche e di tutte le marche più famose, ma anche di brand che raramente sono reperibili nei negozi tradizionali. Per scegliere vi consigliamo di filtrare i risultati della vostra ricerca per prezzo e non dimenticate di leggere le recensioni dei clienti perché possono essere davvero utili. E ricordate che i membri del programma Amazon Prime non pagano la consegna e ricevono il prodotto in tempi brevissimi direttamente a casa. Vi proponiamo, dunque, alcuni passeggini, tra i più venduti e tra i più apprezzati dai clienti.

Hauck Sport, Passeggino Leggero

Hauck Runner Passeggino Sportivo a 3 Ruote

Foppapedretti Boarding

Passeggini marche

Naturalmente nella scelta del passeggino concorre moltissimo il brand e la sua reputazione. Non c'è dubbio che il mercato offra tantissime proposte, dai marchi più tradizionali a quelli che puntano soprattutto sul design. Ecco un elenco delle marche di passeggini più apprezzate dalle mamme italiane.

Chicco

Prenatal

Foppapedretti

Graco

Inglesina

Brevi

Giordani

Maclaren

Stokke

Jane

Peg-Perego

Quando arriva la bella stagione e quando il bambino è diventato un po' più grande, la scelta obbligata è quella di comprare il cosiddetto “passeggino leggero”. Ma cosa vuol dire esattamente? In linea di massima le caratteristiche che deve avere un passeggino per poter essere definito leggero sono:

peso non superiore a 7 chili chiusura ad ombrello, quindi immediata con una sola mano, scarsa imbottitura posizione seduta con una leggera possibilità di inclinazione.

Vi consigliamo di valutare il peso e la lunghezza del passeggino sia aperto che chiuso, perché spesso questo tipo di passeggini hanno manici più lunghi e potrebbero non entrare in tutte le auto.

Inglesina Sketch Passeggino pieghevole leggero

Sketch è il passeggino leggero e compatto che si apre, si chiude e si guida con una sola mano. Ha una seduta ampia e confortevole, uno schienale completamente reclinabile, un poggiapiedi regolabile e una capotta ampia ed estendibile per la protezione contro i raggi solari. Il passeggino sta in piedi da solo una volta chiuso e si muove agevolmente anche negli spazi più stretti. La capotta si regola in ampiezza ed è dotata di un inserto in rete che favorisce una migliore aerazione interna e consente di poter sempre vedere il bambino durante il passeggio. Queste le dimensioni: aperto 49 x 104 x 82 cm; chiuso 49 x 57 x 27 cm. Pesa 6.9 kg.

PRO: le recensioni sono molto positive. Il passeggino è davvero maneggevole, abbastanza leggero e al tempo stesso comodo per il bambino, inoltre è molto compatto ed entra facilmente in qualsiasi bagagliaio.

CONTRO: secondo alcuni le ruote sono un po' piccole e va bene soprattutto in città.

Passeggini Prénatal

Prénatal è certamente un marchio molto conosciuto dalle future mamme e dai neogenitori. I negozi sono sparsi in tutta Italia e anche nello shop online è possibile acquistare tutto ciò che serve sin dalla gravidanza per la mamma e il bebè selezionando le varie marche più famose. Ma Prénatal ha anche una sua linea di prodotti, compresi i trio, i classici passeggini e anche quelli più leggeri.

Passeggino Piuleggero Prénatal

Questo passeggino ha una deliziosa fantasia moderna e d è molto pratico, leggero e facilmente trasportabile. Ha ruote anteriori piroettanti e ruote posteriori con il freno. Inoltre ha lo schienale reclinabile in multi-posizioni.

Si compra sul sito Prénatal

Alla stessa stregua del passeggino leggero, il passeggino pieghevole viene scelto soprattutto da chi ha spazi ridotti, sia a casa che in auto, e ha necessità di non ritrovarsi con un oggetto ingombrante. Inoltre i passeggini pieghevoli sono perfetti per viaggiare e da portare in auto o in treno. Generalmente non si chiudono ad ombrello, come i passeggini leggeri, ma “a libretto” diventando, quindi, più sottili e compatti e più bassi.

Kinderkraft Triciclo AVEO

Passeggini Chicco

Chicco è uno dei brand di puericultura storici nel nostro Paese e lo slogan “Chicco, quando c'è un bambino” riassume in effetti la vera filosofia del marchio: offrire a bambini e genitori tutto ciò che può essere utile. I passeggini Chicco sono comodi, versatili, sicuri, pratici e scattanti e hanno una struttura maneggevole. Inoltre assicurano un trasporto confortevole al bambino e sono completi e funzionali.

Passeggino Chicco Echo

Uno dei modelli più apprezzati dalle mamme, il Chicco Echo è pratico e moderno, ha un design contemporaneo ed è leggero, maneggevole e molto confortevole per il bambino.

Si compra sul sito Chicco

Inglesina è un marchio immediatamente riconoscibile e da generazioni entrato nelle case dei neogenitori con i suoi prodotti classici, funzionali, eleganti e alla moda. I passeggini Inglesina sono pratici, maneggevoli, comodi e con un design sempre rinnovato e moderno.

Passeggino Inglesina Quid

Uno dei modelli più apprezzati dalle mamme italiane, perché è ultra leggero, comodo e ha dimensioni compatte così da poter essere trasportato ovunque senza ingombro.

Inglesina Quid

Passeggini Auchan

Nei supermercati e ipermercati del gruppo Auchan, presenti in diverse regioni d'Italia, spesso si trovano offerte e promozioni su prodotti per i bambini, compresi i passeggini. Per accertarsi delle offerte basta sfogliare i volantini del mese su siti come questo.

