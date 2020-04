Pannolini pacco scorta online: le offerte più convenienti

Shutterstock

gpt native-top-foglia-bambino

Una selezione di pannolini pacco scorta da comprare online: quali sono i migliori pannolini e come scegliere la taglia

Pannolini pacco scorta online

Una delle spese più importanti da considerare nel budget familiare quando arriva un bebè è quella relativa ai pannolini. Se pensate che un neonato può aver bisogno anche di sei-sette cambi al giorno nei primi tempi potete facilmente immaginare quanto la scelta giusta dei pannolini, sia per qualità che per prezzo, sia importante per i neogenitori. Oggi, quindi, facciamo un giro di shopping su Amazon alla ricerca dei pannolini pacco scorta online. In genere, infatti, i pacchi scorta sono molto richiesti dalle mamme perché contengono moltissimi pannolini ad un prezzo conveniente.

Offerte

Su Amazon vengono attivate regolarmente delle offerte e promozioni su moltissimi prodotti, compresi i pacchi scorta dei pannolini. Vale al pena, quindi, di tenere d'occhio le vetrine per assicurarsi l'offerta più interessante.

Marchio Amazon Mama Bear pannolini 2 misura (3-6 kg)

Vale la pena di testare questa interessante offerta proposta da Amazon: si tratta di pannolini Mama Bear con una simpatica fantasia, ultra assorbenti, non irritano la pelle e sono privi di cloro e di profumi. Hanno un indicatore di umidità. Sono comodi e sottili. Inoltre i clienti Prime risparmiano il 15% sull'iscrizione di alimenti per l'infanzia per un tempo limitato, grazie ad Amazon Famiglia e si risparmia subito il 5% e fino al 15% sulle consegne automatiche.

PRO: entusiastiche le recensioni dei clienti che hanno deciso di provare questi pannolini. La maggior parte scrive che si tratta di pannolini sottilissimi ma super assorbenti e il prezzo è davvero conveniente

CONTRO: secondo alcuni clienti l'indicatore di umidità potrebbe funzionare meglio.

Pannolini Huggies

Huggies è certamente uno dei marchi di pannolini più conosciuti: la linea UNISTAR è quella più classica, con una banda elastica in vita per mantenere il pannolino aderente al corpo del bambino, e lo strato “Quickdry” che assorbe il bagnato rapidamente, ma la linea più recente e innovativa è Extra Care, perfetta per i neonati, che assorbe la pupù liquida grazie agli esclusivi cuscinetti; inoltre la tasca posteriore e le barriere, posizionate più in alto attorno alle gambe, aiutano ad evitare le fuoriuscite. Hanno l'indicatore di pipì e dei soffici cuscinetti per la massima morbidezza.

Huggies Extra Care Bebè - Pannolini Taglia 2 (3-6 kg)

Huggies Unistar Pannolini, Taglia 4

Pampers Baby Dry

Io ho sempre usato i Baby Dry, anche quando i bambini erano neonati e anche di notte, e mi sono trovata benissimo. I Baby Dry hanno una struttura super assorbente e sono realizzati in materiali traspiranti: in pratica blocca il bagnato lontano dalla pelle e lascia passare liberamente l’aria al suo interno così la pelle può respirare. Io li ho sempre trovati ottimi e sono stati la mia scelta per la notte perché assorbivano tantissimo e non era necessario cambiare il pannolino fino al mattino.

Pacco scorta Pampers Baby Dry misura 3

Huggies mutandina

Huggies è di certo un marchio famoso per i suoi pannolini mutandina o i pannolini Pull Up: si tratta di pannolini dotati di fasce elastiche sui fianchi che possono essere indossati proprio come uno slip e sono utilissimi nella fase di passaggio dal pannolino alla mutandina. Non sono economicissimi, quindi trovare un pacco scorta può essere molto conveniente.

Huggies Pannolino Mutandina, Taglia 6

I pannolini mutandina Huggies sono disponibili da taglia 3 a taglia 6, sono facili da indossare e offrono la stessa assorbenza di un pannolino, sono facili da togliere (basta strappare ai lati le fascette in vita) e hanno una banda in vita morbida e super avvolgente e uno strato super assorbente.

PRO: i clienti Amazon sono molto soddisfatti e consigliano questi pannolini a mutandina non solo per i bimbi più grandi che stanno vivendo lo spannolinamento e magari hanno bisogno di un pannolino diverso dal solito di giorno o di notte, ma anche per i bambini più piccoli.

CONTRO: non ci sono particolari difetti rilevati dai clienti.

Pampers per neonato

Per i neonati Pampers propone le taglie 1 e 2 (da 2 a 6 chili) delle linee Progressi, Baby Dry, Soleluna. I Progressi sono i pannolini più usati nei reparti di maternità, ma non sono economici, quindi se si trova un'offerta per un pacco scorta è meglio prenderla al volo.

Pampers Progressi Mini, 120 pannolini

Progressi è la punta di diamante della linea di pannolini Pampers: ha un esclusivo filtrante a fori larghi "Cattura Pupù liquida", adatta quindi ai bimbi nei primi mesi di vita, e ha l'indicatore di bagnato che da giallo diventa blu quando il tuo bambino ha fatto la pipì. Assorbe efficacemente senza irritare la pelle del bambino. Sono disponibili diverse taglie in offerta.

PRO: la maggior parte delle recensioni dei clienti Amazon sottolineano che si tratta di pannolini ottimi e di qualità ad un prezzo conveniente.

CONTRO: alcuni clienti sono rimasti delusi di non aver ricevuto il buono sconto per un successivo acquisto.

Pannolini per super pipì

Soprattutto di notte può essere necessario cambiare il tipo di pannolini rispetto al giorno per evitare di dover svegliare il bambino per cambiarlo. Se di giorno, quindi, può andar bene un pannolino più sottile ed economico, di notte è importante sceglierne uno con maggiore potere di assorbenza, che garantisca il massimo comfort e vestibilità, come ad esempio i Baby Dry o gli Extra Care.

Classifica migliori pannolini nel 2019

Quali sono i pannolini migliori? Quelli preferiti dalle mamme? Su Amazon c'è la possibilità di confrontare le più utili recensioni dei clienti tra i prodotti più votati nella categoria Pannolini usa e getta e i prodotti vengono selezionati in base alle valutazioni e alle recensioni ricevute da ogni prodotto.

Per valutare quali sono i migliori pannolini bisogna tenere conto di:

capacità di assorbimento

perdite quindi se vi sono fuoriuscite di feci p urina

sicurezza chimica:

la tenuta della chiusura.

La classifica dei migliori pannolini potrebbe essere:

Pampers Progressi

Pampers Baby Dry

Huggies Extra Care

Pampers Soleluna

Chicco Dryfit

Huggies Unistar

I pannolini vengono divisi in base al peso del bambino: generalmente le varie fasce di peso sono 2-5 kg , 3-6 kg, 5-9 kg, 7-18 kg, 9-11 kg , oltre 12 kg

Il mio consiglio è di evitare l'acquisto di una taglia 1 o MINI che rischia di essere già troppo stretta e di partire con una taglia 2 per le prime settimane. E' importante non scegliere un pannolino che stringa troppo e per capire se la taglia è giusta basta inserire il pollice tra la pancia e il pannolino per vedere se c'è abbastanza spazio, in caso contrario bisogna allentare un po' la chiusura sui fianchi o cambiare misura.

In definitiva le misure 2 e 3 dureranno per qualche mse, mentre una volta arrivati alla taglia 4 si resterà su quella misura per parecchio tempo (ed è il momento di testare varie marche alla ricerca del pacco scorta più conveniente).

Contenuto sponsorizzato: PianetaMamma presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, PianetaMamma potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

gpt inread-bambino-0