Una settimana di offerte su Amazon dal 2 al 9 settembre

Shutterstock

Le vacanze sono finite, ma con Amazon si riparte alla grande. Offerte imperdibili fino al 9 settembre. Ecco qui la nostra selezione

Offerte Amazon di settembre

Settembre è arrivato. In molti sono tornati al lavoro e si avvicina, per i bambini, il suono della prima campanella dell'anno scolastico 2019-2020. Le vacanze al mare o in montagna, i viaggi entusiasmanti in giro per il mondo vivono nei nostri ricordi, ma per lasciarci alle spalle la nostalgia e rientrare nella quotidianità con un bel sorriso smagliante, Amazon ci propone tante offerte succulente.

Dalla tecnologia alla cura della persona, dai prodotti alimentari a quelli per la casa, le offerte di settembre su Amazon sono davvero moltissime. Abbiamo selezionato una ricca lista di prodotti per bambini e neonati che faranno gola a molte mamme...

Bavaglini

Iniziamo con una selezione di bavaglini di qualità (non i soliti!) perfetti per neonati e bambini molto piccoli, perfetti per mamme che hanno stile.

Bavaglini in cotone biologico

I bavaglini Yoofoss sono in cotone biologico, molto morbidi, assorbenti e ideali per bambini che hanno la pelle molto delicata. Il cotone, infatti, evita irritazioni, mentre lo strato posteriore del bavaglino in vello spesso risulta ultra assorbente. I bavaglini Yoofoss sono in vendita in confezione da 8 pezzi e sono utilizzabili anche come sciarpa o bandana.

PRO: bavaglini belli alla vista, morbidi, traspiranti, rispecchiano alla perfezione la descrizione fornita. Il pacco è arrivato nei tempi

CONTRO: un genitore li ha ritenuti caldi e inadatti al periodo estivo, poiché il retro è leggermente peloso.

Bavaglini impermeabili in cotone

Seggiolone

Ecco un altro accessorio indispensabile per la quotidianità di mamme e bambini. Amazon, con l'ingresso di settembre, sconta anche molti seggioloni delle marche più note. Ecco qui le offerte più allettanti:

Peg Perego seggiolone prima pappa

Prima Pappa Zero3 è il seggiolone dal look allegro e dal desing moderno, dotato del sistema Comfort Recline Peg Perego in grado di trasformare il seggiolone in una sdraietta . Lo schienale è infatti reclinabile a più di 150°, la seduta si sposta in avanti e così il seggiolone per la pappa si presta perfettamente anche per dolci nanne.

PRO: Semplicissimo da utilizzare. Dotato di ruote con copertura in gomma, perfette anche per il parquet. Comodo da spostare, da reclinare, non ingombrante.

CONTRO: non ci sono recensioni negative sul prodotto.

Sdraietta/Seggiolone Brevi

Passeggini

Le offerte succulente non mancano anche se parliamo di passeggini. Nella settimana dal 2 al 9 settembre, Amazon attua ribassi interessanti su passeggini delle più note aziende. Ecco la nostra selezione di passeggini scontati da non lasciarsi scappare:

Hauck/ Rapid 3 Plus Trio Set

Un set completo per accompagnare i bambini sin dai primi mesi di nascita. Un trio facilmente manovrabile, leggero e con tutti i comfort, ben proporzionato e dotato di un'ampia capote per riparare il bambino dal sole. Il passeggino ha lo schienale reclinabile fino alla posizione nanna ed anche il poggia-piedi è regolabile a diverse altezze.

PRO: buon rapporto qualità-prezzo. Maneggevole, resistente e dotato di tutte le comodità. Ruote ammortizzate, perfette anche per lo sterrato

CONTRO: istruzioni un po' complesse. Imballaggio non soddisfacente per alcuni clienti.

Knorr Baby passeggino con parasole

Baby Jogger City Mini 3

Tuc Tuc Yupi passeggino

Peg Perego Passeggino Pliko

Marsupio neonati

Il marsupio è un accessorio sempre più scelto dai genitori per trasportare comodamente il neonato, coccolarlo, farlo addormentare tra le braccia della mamma. Ecco una lista di prodotti scontati su Amazon:

Marsupio neonati regolabile

Il marsupio Meinkind è un marsupio comodo e progettato per essere ergonomico. Si regola in base al peso e alla grandezza del bambino.Offre la massima larghezza del sedile, una maggiore flessibilità e un poggiatesta completamente regolabile. Non è un accessorio ingombrante e può essere comodamente riposto in una borsa per il cambio o nel cesto portaoggetti della carrozzina.

PRO: comodo per portare i bambini in viaggi ed escursioni. Le cuciture sono resistenti e l'imbottitura è di qualità.

CONTRO: un utente non è rimasto soddisfatto del prodotto giudicandolo non di buona qualità

Ergobaby marsupio neonati ergonomico

Baby Monitor

I baby monitor sono comodi per monitorare il neonato/bambino anche quando dorme in un'altra stanza. Sono accessori tecnologici, sempre più all'avanguardia, sempre più apprezzati dalle neomamme. Ecco due baby monitor che Amazon sconta fino al 9 settembre:

Cozime Baby Monitor visione notturna e monitoraggio della temperatura

Ecco un baby monitor dotato di tantissime funzioni. Cozime Baby Monitor oltre ad avere una telecamera, rileva il pianto del bambino, quando il piccolo si addormenta passa in modalità "sleep" e risparmia energia. Ha la funzione "interfono" che permette al bambino si sentire le voci di mamma e papà anche da un'altra stanza, la versione notturna e controlla anche la temperatura per bimbo.

PRO: diversi clienti lo ricomprerebbero senza dubbi. Baby Monitor con un buon rapporto qualità-prezzo e dalle ottime prestazioni. "Molta meno ansia", hanno commentato diverse mamme

CONTRO: la batteria non dura molto

ANNEW Baby Monitor con Videocamera

Beauty care per la cura e la salute del bambino

La salute del bambino, il suo benessere, la cura della sua igiene personale sono tutti aspetti fondamentali, per questo Amazon ha scelto di scontare anche prodotti beauty care per i più piccoli di casa.

Set Beauty Baby Care Philips Avent

Il set Baby Care SCH400 di Philips Avent è un kit compatto, tascabile, completo di tutto il necessario per prenderti cura del tuo bambino. Il set include un termometro digitale veloce e pratico, un aspiratore nasale dalla punta morbida, uno spazzolino da dito e un set per la cura di unghie e capelli. Utile da portare sempre in viaggio per igiene, salute, cura dei neonati e dei bambini.

PRO: Dieci accessori in un unico beauty, un kit da viaggio completo, perfetto secondo diverse mamme.

CONTRO: qualche mamma non si è trovata bene con l'aspiramuco che ha comprato a parte.

Termometro bambini digitale

Culla

Ci sono mamme e papà che amano accogliere l'arrivo del loro bebè con una cameretta curata in ogni minimo dettaglio e dotata anche di culla. Ecco due culle ad un ottimo rapporto qualità-prezzo:

Nanna Oh Culla con orsetto

Nanna Oh è una culla fianco letto dotata, grazie ai piedini basculanti, di un’esclusiva funzione dondolo per cullare il proprio bambino. Una culla dal buon rapporto qualità prezzo, non eccessivamente ingombrante, molto bella. Nanna Oh offre, inoltre, la possibillità di scegliere il set tessile composto da trapunta, sacco, lenzuolo con angoli e federa.

PRO: culla ben salda, comoda da affiancare al letto per dormire vicino al proprio bimbo lasciando comunque a ciascuno il suo spazio e il suo letto. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

CONTRO: la funzione dondolo è un po' scomoda secondo alcuni genitori.

Nanna Oh culla bianco neve

Peluche

Un peluche morbido e tenero, con suoni o meno, è fondamentale per tranquillizzare il neonato al momento della nanna e non sol. Ecco due peluche tranquillizzanti ideali per i piccoli cuccioli di casa.

Tommee Tippee gufo tranquillizzante

Ollie il gufo è un simpatico e morbido peluche della Tommee Tippee, ben fatto, morbido, tranquillizzante grazie ai 4 suoni che riproduce (tra cui battito cardiaco, pioggia, rumore bianco statico e la bella ninnananna di brahms). Ollie si attiva automaticamente quando il bambino piange, per tranquillizzare il piccolo senza far alzare mamma e papà.

PRO: peluche molto carino, comodissimo il sensore del pianto che ha salvato diversi genitori dalle notti in bianco. Semplicissimo da utilizzare

CONTRO: bei suoni ma lucina troppo fioca.

Peluche Carillon e lampada notturna con proiettore stelle

***Contenuto sponsorizzato: PianetaMamma.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, PianetaMamma.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati***

