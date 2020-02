Marsupi ergonomici: la guida ai modelli più innovativi e di tendenza

Shutterstock

Cosa intendiamo per marsupi ergonomici per bambini? E come scegliere il migliore da comprare online?

Marsupi ergonomici

Siamo ormai abituati a sentir pronunciare l'aggettivo “ergonomico” per definire diversi tipi di oggetti, accessori e mobili ma non sempre possiamo dire di sapere davvero cosa voglia dire ergonomici. Cosa intendiamo per marsupi ergonomici per bambini? Come devono essere e in cosa si differenziano dai marsupi tradizionali? Cerchiamo di fare chiarezza e di fotografare i marsupi ergonomici più convenienti e apprezzati dai genitori da comprare online.

Il mio preferito

Iniziamo subito col proporvi il mio marsupio preferito. Si tratta di un prodotto Ergobaby, un brand specializzato proprio nella progettazione e produzione di fasce e marsupi ergonomici per neonati e bambini .

Marsupio Ergobaby 360

Il Marsupio Ergobaby 360 permette di trasportare il bambino in modo comodo ed ergonomico in tutte le posizioni di trasporto: fronte mamma, sul fianco, fronte strada e sulla schiena. Secondo me i suoi punti di forza sono il sedile strutturato, sostiene la posizione ergonomica a ranocchio, e l’ampia cintura lombare di supporto. E' facile e intuitivo da utilizzare.

PRO: anche le recensioni dei clienti Amazon sono molto positive. E' facile da indossare, ha un comodo cappuccio antipioggia per il bimbo ed è realizzato in un tessuto resistente ma leggero, adatto anche alla stagione calda.

CONTRO: qualcuno trova scomoda la posizione fronte mondo.

Marsupio ergonomico Chicco

Chicco è garanzia di sicurezza, affidabilità e comfort per il bambino e per i genitori. La linea dei marsupi è piuttosto ricca e comprende sia marsupi dallo stile classico che quelli più moderni.

Chicco Easyfit Oxford

EasyFit è il marsupio ergonomico che si indossa come una maglietta e si adatta perfettamente sia ai genitori che al bambino, accompagnandolo durante il suo percorso fisiologico di crescita. La seduta ampia ed ergonomica assicura la corretta posizione a M delle gambe del bimbo. Quando il bambino è molto piccolo la parte superiore del marsupio può essere risvoltata per garantire un extra sostegno di testa e collo e se non viene usato, il marsupio si richiude completamente e può essere collocato nella borsa cambio.

PRO: le recensioni dei clienti Amazon sottolineano la praticità e la facilità di utilizzo di questo marsupio, che è molto leggero e facile anche da riporre in borsa.

CONTRO: è omologato solo fino ai 9 chili e secondo alcuni è adatto solo ad un uso occasionale.

Marsupio ergonomico Kibi

Kibi è un brand specializzato nella produzione di marsupi sia per i neonati che per i bimbi grandi. Nello shop online è possibile selezionare un marsupio della collezione Classic oppure quelli più innovativi e sofisticati e sono in vendita anche accessori interessanti, come le copertine per i marsupi.

Marsupio ergonomico Prenatal

Nei negozi Prenatal di tutta Italia e nello shop online è possibile trovare una vasta scelta di marsupi delle migliori marche, da Giordani a Chicco. Una proposta interessante è questo Boppy Adjust ComfyFit, il porta bebè sicuro e pratico che sostiene la schiena del bambino in posizione fisiologica e mantiene le gambe in posizione M.

Marsupio ergonomico Stokke

Stokke® MyCarrier è il marsupio ergonomico di Stokke completamente regolabile, con posizioni di trasporto fronte mamma, fronte mondo e sulla schiena. Può essere utilizzato fino ai 3 anni di età ed offre un'ergonomia ottimale e una vestibilità perfetta a genitori e ai bambini.

Si può acquistare sul sito Stokke

Marsupio ergonomico BABYBJÖRN

BABYBJÖRN è uno dei brand più amati dai neogenitori che hanno scelto di acquistare un marsupio per il bambino. Nella sua linea troviamo dai modelli più semplici per i neonati a quelli ergonomici con cinturone in vita per portare i bambini anche sulla schiena.

BABYBJÖRN Marsupio One Air

Marsupio ergonomico le marche preferite dalle mamme

Se siamo in cerca di un marsupio ergonomico da comprare per il nostro bambini possiamo dare un'occhiata alle varie marche preferite dai neogenitori.

Naturalmente non mancano i brand i puericultura più famosi come:

Chicco

Giordani

Baby Bjorn

Ma ci sono alcuni marchi che propongono marsupi estremamente innovativi e certamente ergonomici, sia per neonato che per bambini più grandi, come:

Stokke

Ergobaby

Marsupio ergonomico Boba

Boba propone fasce porta bebè in cotone elasticizzato, facili e intuitive da indossare e molto avvolgenti e confortevoli per il bebè, oltre che marsupi ergonomici.

Boba Wrap

Per definizione gli oggetti ergonomici sono progettati in modo da rendere più confortevole ed efficace il loro utilizzo da parte delle persone. In pratica un oggetto ergonomico è progettato per essere ottimizzata per un uso da parte dell'essere umano. Se applichiamo questo concetto ai marsupi possiamo concludere che un marsupio ergonomico deve essere comodo sia per il bambino che per chi lo porta e deve fornire il massimo supporto per i bambini.

Per chi lo indossa il marsupio ergonomico deve poter distribuire il peso del bambino in modo uniforme senza sovraccaricare spalle, schiena e collo, deve avere spallacci imbottiti e cintura in vita.

senza sovraccaricare spalle, schiena e collo, deve avere spallacci imbottiti e cintura in vita. Per il bambino, un marsupio ergonomico deve garantire il massimo supporto, deve favorire una postura naturale e promuovere uno sviluppo sano e corretto dell'anca e della colonna vertebrale.

Il bambino deve potersi sedere nella posizione a M: il sederino è in posizione più bassa rispetto alle ginocchia e le gambe sono aperte.

Inoltre il marsupio ergonomico dovrebbe sostenere le gambe fino alla parte interna delle ginocchia in modo tale da non far penzolare le gambe. Questa posizione con gambe larghe favorisce il comfort e un corretto sviluppo dell'anca.

Al contrario i marsupi non ergonomici fanno sì che la maggior parte del peso cada sotto il cavallo e sulle articolazioni dell'anca, aumentando il rischio di displasia dell'anca.

Un marsupio ergonomico è dotato di una seduta comoda che sostiene il peso del bambino dal sederino e non dal cavallo. La maggior parte dei marsupi è realizzata in stoffa e con strutture morbide e regolabili.

Le cose da valutare nella scelta del marsupio ergonomico sono:

Il marsupio dovrebbe essere soddisfare gli standard di sicurezza

Il marsupio dovrebbe essere raccomandato da pediatri e ortopedici

Deve essere confortevole per chi lo indossa, e ciò vuol dire che il peso deve essere spostato dalle spalle alla parte bassa della schiena

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescente successo della pratica del babywearing (portare i bambini) sia con i marsupi che con le fasce e i Mei Tai. Per decidere quale utilizzare, se la fascia o il marsupio, dobbiamo tenere in considerazione alcuni elementi:

il neonato può sentirsi più sicuro se viene avvolto nella fascia, in modo tale da stare cuore a cuore con la mamma come se stesse ancora nella sua pancia;

la fascia è adatta fino a un peso massimo di 10 chili, mentre il marsupio può essere adatto fino anche a 22 chili;

la fascia può essere un po' complicata da mettere e non sempre è adatta alle esigenze delle mamme che sono sempre di corsa.

In conclusione il consiglio è quello di provare la fascia e di utilizzarla per le prime settimane, per poi passare ad un marsupio ergonomico che rende il bimbo più libero nei movimenti e gli consente di osservare il mondo con sguardo curioso.

Da qualche anno si è diffusa la moda di fare ginnastica con il passeggino e sono nati dei veri e propri corsi che si svolgono nei parchi e in spazi aperti per neomamme con bimbi al seguito, ma cosa dire della ginnastica con il marsupio? E' altrettanto possibile?

Esercizi come lo squat o l'affondo sono possibili anche con la fascia o il marsupio, così come i corsi di Mammafit, organizzati in tutta Italia, sono aperti anche alle neomamme con marsupio e non solo con passeggino.

Marsupio ergonomico Tula

Tula progetta dei marsupi certificati e sicuri, prodotti in cotone 100% e dotati di cappuccio. I marsupi sono adatti a bambini fino a 20, 4 chili.

Baby Tula Explore

