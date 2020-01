Amazon / Promo Material

Una coppia di youtuber che fa impazzire i più giovani, un vero e proprio fenomeno social, il più riuscito degli ultimi anni. Chi sono Luì e Sofì e una vetrina di prodotti a loro dedicati che vanno a ruba tra i bambini

Luì e Sofì merchandising

Luì e Sofì di Me contro Te. Sono loro gli idoli del momento dei giovanissimi. Ma di chi di tratta? E perché kids e teens ne vanno matti?

In arte Luì e Sofì, all'anagrafe Sofia Scalia e Luigi Calagna. Sono due giovani che fanno coppia nel lavoro e nella vita, hanno meno di 30 anni, arrivano da un paesino della Sicilia e sono uno dei fenomeni social più azzeccati degli ultimi anni. Youtuber ma non solo: Luì e Sofì vantano 4,6 milioni di iscritti su Youtube, 1,5 milioni su Instagram, 1,6 milioni su TikTok.

Da poco è uscito al cinema il loro primo film "Me contro Te - La vendetta del Signor S" che, in soli 3 giorni nelle sale, ha incassato quasi 5 milioni e mezzo superando persino Checco Zalone che, in quanto ad incassi cinematografici, lo sappiamo, è imbattibile. Era imbattibile.

Il fenomeno "Me contro Te" è nato nel 2014, Sofì e Luì hanno proposto su Youtube una sfida, una "challenge" condita da battute, scherzi tra di loro, racconti, mai volgari e, da allora, è stato un successo dietro l'altro. Inoltre i due spesso giocano con lo "slime" e cantano insieme. Un fenomeno che risponde perfettamente alle richieste dei giovanissimi e che, in fondo, piace anche a mamma e papà.

E così, il passo dai social al merchandising è stato naturale e di Sofì e Luì è facile trovare magliette, felpe, figurine, libri e gadget di vario tipo. Ecco di seguito alcuni esempi:

Libri

Iniziamo con un paio di libri di Luì e Sofì divertenti, fantasiosi e che i vostri bambini ameranno moltissimo. Di seguito i titoli:

Divertiti con Luì e Sofi. Il Fantalibro di Me contro Te

Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il Fantalibro di Me contro Te

Un divertente fantalibro dei Me contro Te adatto per bambini e bambine dai 7 anni. Un volume in cui il duo racconta molte cose, infanzia, famiglie, scuola, amici. Tanti episodi divertenti di quando Luì e Sofì erano piccoli, tutti illustrati con le foto. Un coloratissimo, divertentissimo, allegrissimo mondo tutto da leggere, al quale si aggiungono pagine da colorare, completare, disegnare, giochi e challenge spassose.

PRO: un libro che alcuni genitori hanno definito interattivo, perché permette ai bambini di giocare, completare, stimola la fantasia e regala delle parentesi educative e allegre ai più giovani

CONTRO: non ci sono recensioni negative sul prodotto.

Giochi

Ecco, ora, una selezione di giochi di Me contro Te che stimolano la fantasia del bambino e invitano i giovanissimi a fare tante divertenti challenge. Ecco di cosa stiamo parlando:

Me contro Te Super challenge

Un libro per trasformare ogni festa con gli amici in una successione di sfide, una più divertente dell'altra, tutte in linea con quelle di Me contro Te. Sarà come stare davvero in compagnia di Luì e Sofì. Questo gioco si presenta come un volume di grande formato, con al centro della copertina un quadrante con lancetta che serve per giocare. Età di lettura consigliata: da 10 anni.

PRO: libro ben fatto, consigliato per impegnare i bambini e tenerli lontani da schermi e tecnologia. Le challenge stimolano la fantasia e la relazione tra fratellini, cuginetti, amichetti

CONTRO: secondo un utente il libro non vale molto, lo ha comprato solo per rendere felice la figlia

Una sfida spaziale, albo con pennarello magico

Album e figurine

Di Me contro Te sono disponibili anche album con figurine da collezionare. Ecco un esempio:

Me contro Te raccoglitore più una bustina di figurine

Abbigliamento

Neanche a dirlo: provate a regalare una maglia o una felpa di Luì e Sofì ad un teenager, lo farete impazzire. Online e nei negozi dedicati, esistono già capi di abbigliamento di Me contro Te. T-shirt, felpe e gadget di vario tipo, per il tempo libero, per andare a scuola o per lo sport. Di seguito alcuni capi di abbigliamento acquistabili su Amazon:

Maglietta di Me contro Te

Felpa di Me contro Te

Una felpa di Me contro Te con logo della coppia di youtuber, chiusa davanti, con tasche e comodo cappuccio. Realizzata con 80% cotone e 20 % poliestere, perfetta idea regalo. La felpa viene venduta in coppia con uno zainetto, all'interno del quale il capo di abbigliamento può essere riposto per realizzare un pacco regalo davvero originale. Un indumento che i bambini ameranno per uscire, andare a scuola o a fare attività sportiva.

PRO: Felpa ben fatta, arrivata nei tempi, piaciuta a chi l'ha ricevuta

CONTRO: un utente ha riscontrato materiali di bassa qualità

Decorazioni per festa a tema

E che ne dite di una festa di compleanno a tema Me contro Te? Tantissimi i prodotti in vendita di Luì e Sofì per un party impeccabile. Eccone alcuni:

Cialda rettangolare per torta

Cialda personalizzabile Me contro Te

Diario

Un diario di Me contro Te, dove scrivere ogni giorno pensieri, impegni, buoni propositi, farà impazzire le bambine. Eccone un esempio:

Diario 2019-2020 Me contro Te

"Ciao, lei è Sofì e io sono Luì… siamo i Me contro te, la coppia pazza del web. Io e Luì abbiamo deciso di tenerti compagnia per un intero anno scolastico". Così si presenta il diario 2019-2020 di Me contro Te, da utilizzare per la scuola e non solo. Un diario speciale con tanti divertimenti e fumetti mensili. Un diario ben organizzato ma anche condito da tanta fantasia ed allegria.

PRO: Diario bem fatto, con copertina rigida, ampie pagine per scrivere i compiti, divertenti pagine con fumetti, idee per creare piccole challenge. Un prodotto immancabile per le fan di Me contro Te

CONTRO: non ci sono recensioni negative sul prodotto

