Lego Duplo: catalogo, prezzi, offerte online e i migliori set

Lego Duplo: le costruzioni per bambini in età prescolare. Il catalogo, le offerte online e i migliori set da comprare su Amazon

Lego Duplo catalogo e prezzi

Lego Duplo è la linea di mattoncini per costruire LEGO dedicata ai bambini di età prescolare: i mattoncini hanno dimensioni più grandi – ideali, quindi, per le manine più piccole - sono coloratissimi e i set sono realizzati in modo tale da ispirare la fantasia dei piccoli costruttori, ma anche per aiutarli ad imparare in modo naturale i numeri, la combinazione dei colori e della frutta, l'alternanza del giorno e della notte o imparano a contare. I mattoncini DUPLO sono compatibili con i pezzi LEGO e consentono quindi ai bambini di utilizzarli anche quando passano ai normali set LEGO. Vediamo il catalogo dei Lego Duplo, i prodotti più richiesti e le offerte per acquistare i migliori set online.

Lego Duplo treno

Sono diversi i set dedicati al mondo dei treni da quello Disney con Topolino e Minnie, al treno degli animali, fino al treno a vapore e tutti hanno pezzi colorati, mattoncini grandi e personaggi inclusi.

LEGO Duplo My First il Treno dei Numeri

Il set gioco include mattoncini colorati con numeri da 0 a 9 . Il bambino costruirà e ricostruirà questo treno, imparando a riconoscere i numeri mentre gioca. Il set è adatto alla fascia di età 1-3 anni e include due bambini DUPLO e un gatto. Contiene una locomotiva costruibile e tre vagoni.

PRO: chi ha scelto questo treno si dichiara soddisfatto perché i pezzi sono molto colorati e attirano l'attenzione dei bambini ed è perfetto come primo treno.

CONTRO: qualcuno segnala di fare attenzione a che il bambino non metta in bocca i pezzi.

LEGO- Duplo Disney Il Trenino di Topolino e Minnie, Multicolore

Costruzioni lego Duplo animali

Gli animali attirano l'attenzione dei bambini e naturalmente le costruzioni ispirate al mondo della natura sono un'ottima fonte di ispirazione per scoprire gli animali più amati.

LEGO Duplo - My First - il Treno Degli Animali

Il bambino amerà ordinare i mattoncini in base al colore e i genitori potranno parlargli di ciascun animale costruendo insieme al piccolo: un elefante con uno scivolo come proboscide, un coccodrillo con mascelle a cerniera, un leone con la bocca apribile, una giraffa con il collo snodabile e un uccello bianco. Il set include un leone su ruote con bocca apribile, un coccodrillo su ruote con mascelle a cerniera, una giraffa su ruote con collo snodabile e un uccello.

PRO: molto soddisfatti i clienti Amazon che hanno acquistato questo treno con animali. I pezzi sono molto belli e colorati, i bambini giocano volentieri creando storie e scatenando al fantasia. E i mattoncini sono inclusi in una comoda scatola.

CONTRO: le recensioni sono tutte piuttosto positive.

LEGO Duplo Town - Gioco per Bambini Cuccioli della Savana

Lego Duplo catalogo

Sul sito LEGO troviamo il catalogo e la sezione dedicati ai Lego Duplo, all'interno possiamo filtrare i risultati per fasce di età ma troviamo anche tutte le ultime novità 2020 appena arrivate in commercio. Inoltre esistono dei contenitori di mattoncini Lego Duplo che consentono al bambino un po' più grandicello di creare ciò che desidera. Questi set danno vita a scene familiari con elementi colorati e stimolano l'immaginazione dei bambini in età prescolare.

I prezzi partono da 4,99 euro, con set semplici come la gru, e arrivano fino a 119,99 euro per il treno merci.

LEGO Duplo - My First Camion dell'Alfabeto, con 2 Personaggi ed un Orsetto

LEGO Duplo Town Casa da Gioco Modulare

Lego Duplo fattoria

Un vitello, un porcellino, una gallina e un gatto sono i protagonisti dei set Lego Duplo dedicati al mondo della fattoria. Dei playset che favoriscono lo sviluppo della coordinazione motoria, consentono ai bambini di imparare attraverso un gioco costruttivo e esplorativo e di scoprire come funziona una vera fattoria.

LEGO Duplo - Animali della Fattoria

LEGO Duplo - Visitiamo la Fattoria

Lego Duplo 1-3 anni

Per i bambini piccolissimi, che approcciano per la prima volta col mondo LEGO, sono perfetti i mattoncini della serie 1-3 anni: sono coloratissimi e ispirano il gioco e la curiosità. I bambini li metteranno in bocca, li lanceranno e li useranno come vogliono, ma grazie ai genitori, pian piano impareranno a metterne uno sopra l'altro e a scoprire il mondo che li circonda (con i mattoncini con gli animali, ad esempio, o con i numeri).

LEGO Duplo - My First - Creazioni Divertenti

LEGO Duplo Classic Contenitore di Mattoncini per Multiple Possibilità di Gioco con 2

Lego Duplo 2-5 anni

In questa fascia di età i bambini cominciano a sviluppare ed affinare la coordinazione motoria e sono capaci di creare piccole costruzioni utilizzando i grandi mattoncini Duplo. Inoltre cominciano ad avere le loro preferenze anche in fatto di personaggi e temi.

LEGO Duplo Princess - Il Tea Party di Elsa e Olaf, dalle Scene del Film Disney Frozen

LEGO DUPLO Super Heroes Il Laboratorio dei Supereroi

Lego Duplo i migliori set

Una selezione dei set che secondo noi vale la pena di acquistare o di regalare ai bambini di età prescolare.

LEGO duplo Scatola Costruzioni TuttoinUno, Verde

Questa scatola contiene un'infinità di mattoncini per tante attività di costruzione e gioco creativo. La base dell'auto costruibile con bordi arrotondati e ruote funzionanti è un punto di partenza affascinante. Il set comprende anche 2 finestre apribili, il personaggio DUPLO di un bambino, un cane e mattoncini numerati con mattoncini decorati corrispondenti per aiutare il tuo bambino a imparare contare. Include anche classici mattoncini DUPLO aggiuntivi per ulteriori attività di costruzione creative.

PRO: bellissimo il contenitore, secondo le recensioni, perché è colorato, in plastica resistente e può essere facilmente aperto dal bambino stesso. Il set comprende tantissimi pezzi che si prestano ad infinite costruzioni.

CONTRO: dalle recensioni non emerge nessun difetto.

LEGO Duplo Treno a Vapore

Lego Duplo offerte online

Su Amazon, il più grande marketplace del mondo, troviamo un'intera sezione dedicata a LEGO DUPLO, con molti prodotti in evidenza a prezzi speciali. Ad esempio il Castello di Frozen, con Anna, Elsa e il pupazzo Olaf e dotato di uno speciale mattoncino luminoso per illuminare la scienza con diversi colori, è in vendita ad un prezzo speciale.

LEGO Duplo Princess il Castello di Ghiaccio di Frozen

LEGO Duplo Disney - Gioco per Bambini La Casa delle Vacanze di Topolino

