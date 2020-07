Le creme solari più adatte ai bambini

gpt native-top-foglia-ros-0

In vista dell'estate è bene pensare a come proteggere i bambini dai raggi UV. Tutto quello che dobbiamo sapere sulle creme solari per bambini

Creme solari per bambini

La bella stagione è alle porte e la tentazione di portare i bambini al mare alla prima giornata di sole è naturalmente molto forte. Ottima idea: il sole favorisce la produzione di vitamina D, importantissima per la salute delle ossa, e stare all'aria aperta, liberi da costrizioni e mura domestiche, rende felici i più piccoli che possono correre, giocare, respirare aria buona. Ma attenzione a proteggere la pelle dei bambini durante l'estate per evitare problemi anche molto seri, come il melanoma! E' meno spessa di quella degli adulti e si scotta facilmente. E allora ecco tutto quel che è utile sapere sulle creme solari per bambini e su come far prendere il sole ai bambini.

Creme solari neonati Mustela

Mustela è uno dei brand più amati dalle neomamme e ha creato una nuova linea di solari, ipoallergenici e dall’elevata tollerabilità, che proteggono la pelle dei neonati dai UVA e UVB, rispettandone la delicatezza. In commercio troviamo prodotti specifici per il viso, latte solare per il corpo oppure creme ad altissimo fattore protettivo, con una composizione ricca di sostanze funzionali che rispettano la delicatezza della pelle del neonato, proteggendola con i nuovi sistemi filtranti appositamente studiati.

Mustela Latte Solare Protettivo Pelle Delicata SPF 50 +

Una lozione protettiva per bambini e neonati ad altissimo fattore protettivo (50+), indicato sia per il viso che per il corpo.

PRO: secondo i clienti Amazon che l'hanno acquistato questo latte solare ha un'ottima consistenza, si assorbe velocemente, non è grasso e non sporca i vestiti. Inoltre ha un'eccezionale resistenza all'acqua. Le mamme che lo hanno usato sui bambini ne garantiscono l'efficacia protettiva.

CONTRO: nelle recensioni dei clienti leggiamo che bisogna dosare bene la quantità per evitare l'effetto “bianco”.

Creme solari per bambini migliore INCI

Se vogliamo preferire una crema solare bio, preparata con sostanze naturali e filtri non chimici, possiamo leggere con attenzione le etichette per scoprire di quali sostanze sia composta e optare per diverse marche.

Bjobj crema fluida solare bimbi spf50 100 ml

Una crema ad alto fattore di protezione, senza profumo aggiunto, ideale per la pelle delicata e sensibile dei bambini, per le pelli chiare e delicate e per i primi giorni di esposizione al sole. Contiene filtro minerale, olio di argan, jojoba e lino emollienti, il prezioso olio di karanja che protegge naturalmente la pelle dai raggi solari, estratti di calendula, malva e bisabololo dalle proprietà calmanti, lenitive ed emollienti, vitamina E e gamma orizanolo.

PRO: secondo i clienti Amazon che l'hanno acquistata questa crema ha un ottimo INCI migliore, ideale per la pelle delicata dei bimbi, e svolge una buona azione protettiva

CONTRO: non è waterproof.

Weleda Crema solare bambini sensitive senza profumo Stella Alpina SPF 50+

Questa crema protegge dal sole grazie ai suoi filtri minerali non nano che riflettono i raggi UVA e UVB. Contiene anche olio di cocco e burro di karitè per una maggiore idratazione. Non contiene profumo ed ha una dermocompatibilità confermata da test clinici anche per bambini e adulti con pelle sensibile.

PRO: una crema efficace nella protezione, resistente all'acqua e con un odore gradevole, basta una piccola quantità di prodotto per la massima protezione

CONTRO: non è facilissima da spalmare e può rimanere una patina bianca sulla pelle.

Creme solari per bambini su Altroconsumo

Altroconsumo ha effettuato diversi test per mettere a confronti i più utilizzati prodotti solari in commercio, verificandone efficacia e sicurezza. Sorprendentemente le creme solari più sicure ed efficaci sono risultate essere quelle con il miglior rapporto tra qualità e prezzo. I risultati dei test sono consultabili su Altroconsumo, ad esempio tra i prodotti che sono stati classificati come “qualità buona” troviamo i seguenti:

Garnier Ambre Solaire Kids

Il latte protettivo Advanced Sensitive KIDS è specifico per la pelle chiara e sensibile al sole dei bambini, rinforzata contro i raggi UVA lunghi. E' un prodotto ipoallergenico, senza profumo, senza coloranti e senza parabeni. Resiste all'acqua ed ha una texture fluida e non grassa, che non lascia tracce bianche.

PRO: i clienti Amazon riferiscono che si tratta di un eccellente prodotto ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con un semplice spruzzo garantisce una grande protezione.

CONTRO: non ha un INCI perfetto.

NIVEA SUN KIDS Protect&sensitive spray solare 50+

Questo spray Bambini Protect & Sensitive FP50+ Nivea aiuta a prevenire il rischio di allergie grazie alla formula senza profumo, coloranti e conservanti e all'alto fattore protettivo UVA e UVB. Il prodotto è stato sviluppato sotto controllo pediatrico e garantisce una compatibilità cutanea anche per pelli sensibili. La protezione è facilissima da applicare con un semplice spruzzo e ultra resistente all'acqua garantendo la massima protezione anche dopo lunghi bagni. Non irrita gli occhi dei più piccoli.

LA ROCHE POSAY Anthelios dermo-pediatrics SPF 50+

Una protezione solare in grado di prevenire gli effetti nocivi dei raggi solari sulla pelle, garantisce un'elevata capacita di schermare e bloccare i raggi UV. E' delicata sulla pelle e dalla profumazione gradevole e promette un'abbronzatura naturale e uniforme.

PRO: secondo i clienti Amazon è perfetta per le pelli dei bambini piccoli, nonostante sia coprente resta comunque liquida. Eccellente per chi ha bimbi con dermatite atopica

CONTRO: a una consistenza un po' pastosa e va spalmata bene per non lasciare residui.

Crema solare neonati Bionike

Bionike è la linea di prodotti che si acquistano in farmacia, specifici per pelli delicate o vulnerabili ad irritazioni e dermatiti. Per i bambini e per chi ha una pelle ipersensibile e a tendenza atopica vanno scelti dei solari formulati esclusivamente con filtri di tipo minerale che garantiscono una tripla fotoprotezione: difendono dai raggi UVA-UVB, dai raggi Infrarossi – IR e grazie al “PRO-REPAIR Complex” prevengono i danni biologici a lungo termine. Il complesso diq eusti solari è arricchito di Niacina e un'associazione brevettata Beta-Glucano/L-Carnosina e Vitamina E.

Bionike Defence Sun Baby&Kid Latte Spray 50+

E' un latte solare facile da spalmare e non appiccicoso, specifico per la pelle delicata di neonati e bambini. Formulato per una tripla fotoprotezione. Molto resistente all'acqua è testato anche anti-sabbia.

PRO: leggendo le recensioni dei clienti Amazon che l'hanno acquistata scopriamo che questa crema è praticissima perché è spray, si spruzza e si spalma in un attimo senza ungere e garantisce la massima protezione alle delicate pelli dei bambini.

CONTRO: qualche criticità nell'INCI.

Migliore crema solare per il bambino 2019

Oggi le creme per la fotoprotezione sono molto evolute: bloccano gli UVB (i raggi ultravioletti corti che provocano scottature) e limitano anche gli UVA (che producono invecchiamento e hanno un effetto oncogeno). Inoltre la loro composizione è arricchita anche di sostanze naturali che riparano la pelle danneggiata. Alcune creme sono di marche che producono esclusivamente prodotti per l'infanzia, come Chicco, altre invece sono specifiche per i più i piccoli e sono marchi famosi per i loro solari. Tra i migliori prodotti del 2019 ve ne segnaliamo tre:

Garnier Ambre Solaire Kids Advanced sensitive 50+: uno spray delicato che si spalma in modo uniforme e protegge la pelle delicata; NIVEA SUN KIDS Protect&sensitive spray solare 50+: anche in questo caso si tratta di uno spray, quindi semplice da applicare e di consistenza morbida e non untuosa

Tra le novità che vi consigliamo di provare c'è anche la linea Isdin Fotoprotector, una protezione solare alta SPF 50 per le pelli sensibili e fragili dei bambini, indicata anche per Per pelli atopiche e sensibili.

Isdin Fotoprotector Pedriatics Lozione Spray 50 SPF

EUCERIN KIDS Sun spray 50+

Un altro prodotto in versione spray per pelli delicate come quelle dei bambini. E' facile da applicare, non grasso e resistente all'acqua protegge la pelle dei bambini dalle scottature riducendo il rischio di danni alla pelle causati dai raggi UV a lungo termine.

PRO: secondo i clienti Amazon è una crema perfetta per i più piccoli perché si spalma bene, non ha nessun odore particolare e protegge per molte ore sotto il sole. Non unge e si assorbe immediatamente.

CONTRO: non emergono particolari difetti nelle recensioni dei clienti.

Creme solari migliori in farmacia

In farmacia troviamo un gran numero di creme solari adatte ai bambini. Vediamone qualcuna.

Chicco Linea Baby Moments Protezione Solare Crema SPF 50+

Chicco ha un'intera linea dedicata alla protezione solare per le pelli delicate dei neonati, con prodotti appositamente formulati. Questa crema, della linea Baby Moments, con protezione molto alta (50+), specifica per le pelli più sensibili e delicate. Nutre la pelle, proteggendola dai raggi solari UVA e UVB e la sua formula è arricchita con Vitamina E. Va applicata abbondantemente sulla pelle circa 30 minuti prima dell'esposizione al sole e l'applicazione va ripetuta regolarmente, soprattutto dopo il bagno.

Avène Solare Latte Bambino Spray

Avène solare latte bambino spray SPF 50 è in formula leggera, facilmente applicabile grazie all'erogatore, che protegge e svolge un'azione antiossidante sulla pelle. Contiene un sistema filtrante brevettato contenente solo 4 filtri solari per un’ampia protezione UVB-UVA ed è arricchito con acqua termale Avène.

PRO: i clienti Amazon che l'hanno acquistata sottolineano che la crema dura a lungo e resiste davvero all'acqua, inoltre è facile da spalmare grazie all'erogatore spray ed è perfetta sia per i bambini che per gli adulti

CONTRO: qualcuno la ritiene troppo untuosa.

Dermasol latte solare spray bambini spf 50

Il latte spray SPF 50 di Dermasol Bimbi New Technology è indicato per bambini da un anno in su. La sua formula contiene ceramidi, omega 3 e 6, steroli, complesso di vitamine e pantenolo ed è efficace per rinforzare il film lipidico cutaneo, idratare la pelle e contrastare i radicali liberi. Contiene filtri fisici altamente fotostabili, per la massima protezione. E' resistente all’acqua, si spalma facilmente e ha un gradevole profumo grazie alla presenza di estratti naturali. E' privo di parabeni e di profumo.

Doposoli per bambini

Dopo l'esposizione ai raggi del sole la pelle, anche se è stata adeguatamente protetta, può apparire disidratata, irritata e necessita di nutrimento e idratazione, nonché di un prodotto che contenga sostanze emollienti e lenitive. In farmacia e nei negozi specializzati troviamo, quindi, dei doposole specifici per bambini.

Mustela Doposole

Un prodotto doposole per bambini leggermente profumato, dotato di pratico erogatore spray per una facile applicazione. Grazie ad un principio attivo naturale brevettato, la Perseose di Avocado, la barriera cutanea è rafforzata.

PRO: secondo le recensioni dei clienti Amazon questo doposole ha un profumo molto gradevole perfetto anche per le mamme!, e anche una piacevole texture. Si assorbe facilmente e non unge. Per i bambini è perfetto grazie all'erogatore spray che permette un'applicazione rapida e uniforme.

CONTRO: non ci sono difetti secondo i clienti che l'hanno acquistato.

E' bene ribadire che non esistono più in commercio creme a protezione totale: nessun prodotto può proteggere completamente dai raggi UV, quindi è indispensabile applicare una crema che sia almeno 50+ sui neonati e almeno 20 oppure 30 + sui bambini un po' più grandi. La crema solare va applicata regolarmente anche se vi trovate in montagna. Per il viso sono perfetti gli stick solari che proteggono nelle zone più delicate e sensibili come le labbra, il naso e il contorno occhi.

Consigli utili

I neonati non vanno esposti mai al sole diretto, se non nelle prime ore del mattino o al tramonto e vanno tenuti a casa nelle ore più calde (dalle 11 alle 16) per evitare che sudino troppo e siano colpiti da un colpo di calore. Dopo il bagno o dopo una sudata bisogna applicare nuovamente la crema. I bambini che hanno una carnagione chiara, le lentiggini e gli occhi chiari vanno coperti con una particolare cura e devono indossare un cappellino.

Possiamo usare la crema dell'anno scorso?

Risponde all’Adnkronos Giuseppe Monfrecola, professore ordinario di Dermatologia e direttore della Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università Federico II di Napoli:

Se si usano bene, non dovrebbero avanzare nel cassetto: ne vanno applicati due milligrammi per centimetro di pelle, e se dimezziamo questa quantità, dimezziamo anche il fattore di protezione indicato sulla confezione. Se dovesse accadere, comunque, è preferibile non utilizzare creme vecchie perché l'apertura e la chiusura della confezione possono aver fatto penetrare dell'ossigeno, che col tempo potrebbe aver alterato la qualità del prodotto.

Classifica delle migliori creme solari per bambini

Altroconsumo ha messo a confronto 42 creme e spray solari ad alta protezione per valutarne sicurezza ed efficacia. A questo link trovate l'elenco dei prodotti analizzati e i risultati dei test.

Vale la pena anche di leggere i risultati di un test condotto recentemente dalla rivista francese Que Choisir. Le 3 creme solari che hanno ottenuto punteggi migliori sono, oltre alla Cien (Lidl) Sun solar spray child 50+:

Vichy Ideal sun 50+ Spray bambini

La Roche-Posay 50+ bambini, Anthelios dermo-pediatrica

Creme solari senza filtri chimici

Per garantire protezione alla pelle dai danni dei raggi UVA e UVB i prodotti solari contengono filtri chimici o fisici. Mentre i filtri chimici trattengono il calore e penetrano nella pelle, quelli fisici sono per lo più formati da particelle minerali che riflettono la luce impedendole di raggiungere la pelle.

ANTHYLLIS - Crema Solare SPF 30 - Resistente all'Acqua

