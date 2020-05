Latte in polvere: come sceglierlo e quale comprare online

Shutterstock

Come scegliere il latte in polvere per neonati: i migliori da comprare online e quelli consigliati dalle mamme

Latte in polvere

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l'allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita. Tuttavia non tutte le mamme riescono ad allattare o vogliono farlo e in questo caso è necessario ricorrere al latte in polvere. Vediamo quali tipi di latte artificiale esistono e quale scegliere.

Latte in polvere Humana

Humana è uno dei latti in polvere e in formula più conosciuti. Humana 1 è la formula per i bambini fino ai sei mesi specificatamente studiata per soddisfare le esigenze nutrizionali dei neonati.

Humana 1 800g Natcare

Latte Humana 800 gr di proseguimento in polvere dai 6 mesi

Latte in polvere Aptamil

Il latte in polvere Aptamil contiene Pronutra-ADVANCE: una miscela brevettata di GOS/FOS (9:1), con DHA e nucleotidi.

Aptamil 1 latte polvere confezione da 1100 gr.

Aptamil 1 750g

Latte in polvere, marche

Esistono diverse marche di latte in polvere. Vediamo qualche proposta tra le più conosciute e acquistate su Amazon.

Plasmon Plasmon Latte Polvere Stage 1 - 700 g

Questa è una confezione da 700 g, formato Bag in Box con etichetta apri e chiudi. Il latte Plasmon Nutri-Uno contiene l’ingrediente “Latte Fermentato con L. Paracasei CBA L74”, con tecnologia brevettata. Inoltre contiene gos e nucleotidi che supportano lo sviluppo del sistema immunitario e gastrointestinale.

PRO: nelle recensioni dei clienti Amazon che hanno scelto questo latte leggiamo che è molto comodo e pratico avere due buste separate da 350 gr. Inoltre molti ritengono che ci sia un ottimo rapporto tra prezzo e qualità.

CONTRO: alcuni lo ritengono un po' pesante da digerire.

HiPP Latte 1 Combiotic Lattanti Polvere - Pacco da 4 x 600 gr

Hipp Combiotic è un latte bio in polvere preparato seguendo le più recenti linee guida nutrizionali in materia e che contiene probiotici. Si ricostituisce, come gli altri, usando la giusta quantità di polvere nel misurino e acqua tiepida.

PRO: i clienti Amazon che lo hanno acquistato si dicono soddisfatti. Si tratta di un latte biologico in vendita ad un prezzo concorrenziale che ha un buon sapore ed è nutrizionalmente corretto. E' digeribile, ha un buon sapore e aiuta a risolvere problemi di digestione e stitichezza.

CONTRO: nessun problema viene segnalato dai clienti.

Nestlé Mio Latte Polvere Dalla Nascita per Lattanti - Pacco da 6 x 800 g

Latte in polvere consigliato dalle mamme

Plasmon, Nidina, Humana, Mellin: come si sceglie un latte in polvere? Ne esistono talmente tanti, e alcuni costano meno di altri, che come si fa a capire qual è quello giusto? Ci sentiamo di dire, in base anche alla nostra esperienza, che il latte migliore è quello che piace al bambino. La formula del latte è uguale per tutte le marche, ma il sapore e la consistenza può variare in base a questo o quell'ingrediente in più. Quindi fatevi consigliare dal pediatra e poi affidatevi anche al vostro bambino: se beve il latte e lo gradisce, allora è il latte che fa per lui.

Su Amazon, comunque, possiamo avere un'idea dei latti più apprezzati filtrando i risultati e guardando solo quelli che hanno il maggior numero di stelline, cioè di recensioni positive.

Nestlé Nidina 1 Optipro dalla Nascita, Latte per Lattanti Polvere, 6 Confezioni da 800g

Questo è il latte in polvere più venduto su Amazon. E' frutto di una ricerca che dura da sessant'anni e che mira a produrre il miglior latte in formula, sia in polvere che liquido, per neonati, ma anche latte di proseguimento e di crescita per i bambini più grandi. Il latte Nidina 1 contiene DHA come prescritto dalla legge per tutte le formule per lattanti. Contiene lattosio e senza olio di palma.

PRO: è un ottimo latte ad un prezzo estremamente conveniente. Le recensioni dei clienti Amazon che lo hanno acquistato sono positive.

CONTRO: alcuni non gradiscono l'idea del pacco scorta.

Mellin 1 Latte in Polvere per Lattanti - 3 Confezioni x 1100 gr

Latte in polvere proprietà

Iniziamo col dire che il latte in polvere è semplicemente latte vaccino disidratato al quale viene lasciata una bassissima percentuale di acqua e per il resto è composto, quindi, da vitamine, grassi, sali minerali. Questa formula di base viene poi, dalle diverse aziende produttrici, modificata in minima parte aggiungendo nutrienti che lo rendano pi simile possibile al latte materno e per renderlo più digeribile e tollerabile.

Qualsiasi latte in polvere deve rispondere dettagliatamente alla normativa europea 91/321/CE che stabilisce con chiarezza l'elenco degli ingredienti che i latti in formula devono contenere.

Come preparare il biberon, ecco i passaggi:

lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera; far bollire l'acqua e versarla nel biberon (in alternativa usare uno scaldabiberon); aggiungere i misurini seguendo le indicazioni riportati sulla confezione; chiudere il biberon e agitarlo bene; verificare la temperatura facendo scorrere qualche goccia di latte sulla mano e assaggiando.

E' importante usare il misurino per prendere il latte da sciogliere in acqua: non pressare la polvere all'interno del misurino ma raccoglierla e poi livellarla al bordo con un coltello.

Il latte preparato non va riscaldato e bollito nuovamente e va consumato entro due ore.

Latte in polvere prezzi

Quanto costa il latte in polvere? I prezzi del latte 1 possono variare di parecchio da una marca all'altra: tra 3,50€ al litro a oltre 5€ al litro circa.

Per risparmiare sul costo del latte in polvere possiamo metterci in cerca delle promozioni che in diversi momenti supermercati, ipermercati e negozi online propongono su diverse marche di latte.

Alcuni preferiscono acquistare il latte di atri Paesi europei, dove il costo del latte in polvere può essere nettamente inferiore, anche se le formule differiscono leggermente in alcuni ingredienti.

Come scegliere il latte in polvere

Partendo dalla premessa che tutte le formula di latte in polvere devono obbligatoriamente rispettare le indicazioni e la normativa europea, ciò che può cambiare e un singolo ingrediente che può rendere un latte più digeribile, o pensate, o conferirgli un sapore più gradito al nostro bambino.

In pratica non esiste un latte migliore di un altro, ma solo il latte consigliato dal pediatra e quello che piace al bambino.

Naturalmente parliamo delle linee 1, quelle di partenza che vanno bene fino a 6 mesi: esistono anche diversi tipi di latti in formula specifici per i bambini intolleranti, ad esempio.

Il nostro consiglio è quello di affidarvi al pediatra che vi dirà con quale latte iniziare, ma poi bisognerà anche valutare se il bambino lo gradisce, se cresce bene, se è digeribile e non troppo pesante.

Come prepararlo fuori casa

Per preparare il latte in polvere fuori casa vi consigliamo di munirvi di pratici contenitori da viaggio singoli dove mettere la dose giusta per ogni singola poppata e poi di portare con voi una bottiglia di acqua naturale adatta alla preparazione del latte.

Quando sarà arrivato il momento di preparare il latte potete far scaldare il biberon in un bar oppure utilizzare gli scaldabiberon da viaggio che si attaccano all'accendisigari dell'automobile.

In alternativa, se volete fare una gita fuori porta senza dovervi preoccupare di ricomporre il latte, potete optare per una formula di latte già liquido: si vende in brick di 450 grammi e va consumato entro 24 ore dall'apertura.

Philips Avent Scaldabiberon Termico

Philips Avent Dosatore per Latte in Polvere

