I migliori giochi e giocattoli di Natale per Bambini

La guida completa all'acquisto dei giocattoli di Natale per bambini, i più richiesti e desiderati

A Natale è tutto un tripudio di gioia, lucine, atmosfera calda e familiare, ma soprattutto regali! I bambini non stanno nella pelle nei giorni che precedono la Vigilia e sperano di ricevere tutti i regali che hanno chiesto a Babbo Natale nella loro letterina. E siccome siamo noi gli artefici di questa magia ecco una guida all'acquisto dei giocattoli di Natale per bambini più richiesti e desiderati.

Quali saranno i giochi e giocattoli più richiesti dai bambini per questo Natale 2019? Oltre a farci aiutare dalla letterina scritta dai nostri figli, abbiamo consultato i top 100 dei giocatoli più desiderati dai piccoli su AMAZON. Ci sono giochi di società, giochi educativi, giochi di animazione, attività creative, giochi elettronici, peluche, costruzioni, e molte altre tipologie di articoli.

Il nostro preferito

Abbiamo scelto un gioco da tavolo che ha ricevuto diversi premi e consente di giocare tutti insieme.

DIXIT di Asterion

E' un gioco di carte e narrazioni che mette al centro della partita l'immaginazione e la creatività. Dixit è un gioco splendidamente illustrato che fa appello alla fantasia e all'intuito. Per trovare l'immagine chiave, bisogna farsi trasportare dalla fantasia. Dixit offre materiali di alta qualità e una grafica mozzafiato. Il gioco include 84 carte di grande formato tutte illustrate da Marie Cardouat.

PRO: è un gioco che stimola la fantasia e piace sia ai grandi che ai piccoli, tutte le recensioni sottolineano la bellezza delle immagini.

CONTRO: le carte si rovinano troppo facilmente.

Il più venduto

Su Amazon, nella top 100, troviamo naturalmente anche i prodotti e i giocattoli più richiesti dai bambini e quindi più venduti.

Giochi Preziosi L.O.L Surprise Hairgoals S2, con Capelli Pettinabili

L.O.L surprise! È cambiata: ha i capelli veri! La serie makeover è incentrata sulla trasformazione con tanti fantastici colori di capelli e stili differenti.15 sorprese: specchio magico; messaggio segreto; mollette adesive per capelli; poltrona da salotto; bigodini per i tuoi capelli; pettine; ottiglia; accessori fashion; travestimento misterioso; outfit; scarpe; LOL Surprise Hairgoals doll.

PRO: prezzo conveniente per una nuova serie LOL surprise!

CONTRO: alcuni lamentano che le bamboline sono uscite senza capelli pettinabili.

Il più economico

Se non vogliamo spendere troppo possiamo orientarci verso diversi giocattoli che non costano più di 15 euro.

Fashion Doll Elsa Frozen 2

Giocattoli per bambini di 1-3 anni

Toccare, creare, manipolare sono le attività preferite dai bambini fino a 3 anni che vivono una fase di straordinaria scoperta del mondo e delle proprie potenzialità. Ecco tre giochi adatti per questa fascia di età.

Gioco Balance Bike Scrambler Ducati Chicco

Questa bicicletta aiuta il bambino ad acquisire l’equilibrio necessario per andare su due ruote e lo facilita nel passaggio alla bicicletta con pedali. Ha una struttura in metallo ultraleggera e sellino e manubrio regolabili. È adatta per bambini dai 2 anni. Con i colori originali di Ducati Scrambler.

PRO: le recensioni degli acquirenti sono estremamente positive e molti lodano la resistenza di questa piccola bici che sembra essere indistruttibile, oltre che il suo design accattivante. Si assembla facilmente.

CONTRO: qualcuno avrebbe preferito ci fossero dei gommini anche sul lato posteriore

Impilatore geometrico Melissa&Doug

Chicco Songy Il Cantante

Giocattoli per bambini di 4-5 anni

A 4 e 5 anni i bambini sono già più desiderosi di mettersi alla prova con giochi più impegnativi, ma amano ancora passare tanto tempo a colorare, creare e costruire.

Robot Telecomandato per Bambini

Virhuck R2 è un robot intelligente telecomandato per bambini. Dotato di sensore di gesto e di un telecomando. Il robot balla insieme alla musica, riproduce canzoni , si muove e lampeggia, supera gli ostacoli, permette di programmare un massimo di cinquanta movimenti. E' dotato di cavetto USB per ricaricarlo.

PRO: recensioni davvero positive da parte degli acquirenti. Tutti concordano che anche se il robot parla solo inglese i comandi sono molto intuitivi e i bambini si divertono parecchio e che il rapporto qualità-prezzo è davvero interessante.

Fantacolor Junior Quercetti

Coccodentista

Giocattoli per bambini di 10 anni

A dieci anni i nostri bambini sono ormai grandi per i classici giochini, ma amano dilettarsi nelle costruzioni, sperimentare, giocare ai giochi di società e naturalmente i maschietti aspettano il nuovo videogioco in uscita.

Kit nailart Crazy Chic Clementoni

Il nuovo kit di Crazy Chic utilizza la macchina asciuga smalto e tutto l'occorrente per decorare le unghie e avere uno stile scintillante da vera star. La confezione contiene una macchina per asciugare gli smalti, tanti smalti colorati, un separatore per unghie e fantastici accessori per renderle davvero uniche come gemme adesive, glitter colorati, limette e adesivi 3 D. Grazie al manuale illustrato le bambine potranno seguire step by step le fasi della nail art.

PRO: le recensioni degli acquirenti sono positive e sototlineano soprattutto la varietà di smalti, stencil e accessori.

CONTRO: qualcuno lamenta che la colla non è molto efficace.

Clementoni - Azione e reazione

Primi Punti Galt

Crazy Science La Grande Fabbrica dei Mostri Lisciani

Uno sguardo alle ultime novità in commercio per questo Natale.

Monopoli – EdizioneFrozen

Una nuova versione del gioco da tavolo più famoso del mondo quest'anno ispirato al secondo capitolo della saga della regina dei Ghiacci. che celebra il viaggio magico di Anna ed Elsa in Arendelle. I giocatori possono congelare gli avversari; pesca una carta imprevisti fiocco di neve e posizionala su qualsiasi proprietà. L’edizione Disney Frozen 2 di Monopoly contiene sei pedine ispirate ai personaggi del movie: Elsa, Anna, Hans, Kristoff, Olaf, e Sven.

PRO: tutti molto soddisfatti di questo gioco, non solo perché le immagini e i personaggi sono fatte benissimo, ma anche perché è comunque un bel gioco da tavolo da fare tutti insieme.

CONTRO: non ci sono difetti secondo i clienti Amazon.

L.O.L. Sorpresa! Glitter Globe Doll Winter Disco Series con Capelli Glitter

Non calpestarla!

Monopoly - Voice Banking (Gioco in Scatola Elettronico)

Cool Maker Go Glam Macchina Decora Unghie

Treno merci di LEGO CITY

