Film Disney in dvd: quali comprare per creare una collezione completa

Quali film Disney in dvd comprare online per arricchire la videoteca di casa con la collezione completa dei grandi classici

Film Disney in dvd

Ognuno di noi ha amato i film Disney. Sin da quando noi mamme eravamo bambine andavamo al cinema nei giorni delle feste natalizie per vedere l'ultimo lungometraggio Disney appena uscito e poi acquistavamo i VHS dei nostri film preferiti per avere una collezione in casa. Oggi la tradizione non è cambiata: i personaggi Disney sono più moderni e al passo coi tempi, ma continuano ad affascinare grandi e piccoli, proviamo, quindi, a realizzare una videoteca casalinga con i film Disney in DVD che possiamo facilmente acquistare online su Amazon.

I classici Disney in dvd, i 10 più belli

Partiamo con un elenco dei top 10 dei film Disney che proprio non possono mancare e che negli anni hanno anche avuto straordinarie riedizioni sempre più deluxe e con nuove tecnologie. Ecco la nostra personale classifica dei 10 film Disney più belli da vedere e rivedere.

Biancaneve e i 7 nani Cenerentola La Sirenetta Le avventure di Peter Pan Dumbo Alice nel Paese delle Meraviglie Il re Leone Gli Aristogatti Lilli e il vagabondo Robin Hood

Dvd Disney su Amazon

Su Amazon, il più grande marketplace del mondo, troviamo una vasta scelta di DVD Disney, e possiamo spaziare tra le edizioni più classiche fino alle special edition, perfette per chi vuole in casa un prodotto deluxe e da collezionare.

Biancaneve E I Sette Nani (Edizione Speciale, 2 DVD)

La storia è nota: la bellissima principessa Biancaneve viene abbandonata nel bosco da un cacciatore che avrebbe dovuto ucciderla per ordine della regina Grimilde (invidiosa di non essere lei la più bella del reame). Biancaneve viene accolta dai sette Nani e trascorre un periodo di spensieratezza e felicità fino a quando la regina non scopre l'inganno e si trasforma in una vecchietta che le offre una mela avvelenata. Solo il principe azzurro, con un bacio, potrà risvegliarla dal suo sonno di morte. Il cofanetto è in edizione speciale con due DVD. Chi è iscritto al programma Amazon Prime riceve il prodotto a casa il giorno successivo all'acquisto e non paga la spedizione. Iscriversi a Prime è semplice: basta andare sulla pagina, attivare la prova gratuita e poi rinnovare a 3,99 euro al mese.

PRO: ineccepibile il DVD secondo le recensioni dei clienti Amaozn ed è perfetto anche il formato HD che rende colori e disegni precisi nei dettagli.

CONTRO: qualcuno avrebbe gradito dvd colorati e con una grafica adatta ad un prodotto in edizione speciale.

La sirenetta (edizione speciale)

Questo DVD fa parte della collezione dedicata alle principesse Disney e non può mancare dalla nostra collezione. La storia narra della principessa Ariel che sfida l'autorità di suo padre Tritone, il re del mare, perché innamorata di un principe umano. Accettando il malvagio scambio promesso dalla strega del mare Ursula, Ariel perderà la sua voce e dovrà lottare per il suo amore e per la sua felicità. Straordinarie le musiche e la colonna sonora.

PRO: un DVD delizioso e in linea con le aspettative secondo le recensioni dei clienti Amazon.

CONTRO: non emerge alcuna critica.

Gli Aristogatti (Special Edition)

Il Re Leone

La Bella e la Bestia - Collection Edition (DVD)

Cenerentola (Special Edition)

Le Avventure Di Peter Pan (Special Edition)

Dvd Disney cofanetto

Non è facile accontentare i fan dei film Disney, perché non esistono cofanetti che includono tutti i grandi classici. Ecco come potete arricchire la vostra videoteca in vendita al momento.

I Capolavori Di Walt (20 DVD)

Un prezioso cofanetto che raccoglie 20 indimenticabili capolavori nati dal genio creativo di Walt Disney. Include: Biancaneve e i Sette Nani; Pinocchio; Fantasia; Dumbo; Bambi; Saludos Amigos; I Tre Caballeros; Musica Maestro; Bongo e i Tre Avventurieri; Lo Scrigno delle Sette Perle; Le Avventure Di Ichabod e Mr Toad; Cenerentola; Alice nel Paese delle Meraviglie; Le Avventure di Peter Pan; Lilli e il Vagabondo; La Bella Addormentata nel Bosco; La Carica dei 101; La Spada nella Roccia; Mary Poppins; Il Libro della Giungla.

PRO: molti consigliano l'acquisto di questo cofanetto proprio perché, oltre a film molto famosi, ce ne sono altri meno noti che vale a pena di scoprire.

CONTRO: alcuni lamentano l'esclusione da questo cofanetto di film come Il re Leone, La Bella e La Bestia o La Sirenetta.

Cofanetto La Sirenetta Trilogia (3 DVD)

Frozen Cofanetto 1,2 (2 Blu Ray)

DVD Disney usati, dove trovarli

Se siete in cerca di un DVD in particolare, magari non ne trovate uno nuovo in vendita oppure volete creare una collezione dei film Disney in DVD senza spendere troppo potete mettervi in cerca di DVD usati. Ad esempio su Ebay basta lanciare una ricerca per parole chiave per valutare le varie proposte.

I cartoni Disney più amati dai bambini

Passiamo adesso a vedere quali sono i film Dsney più amati dai bambini. Naturalmente la nostra classifica si basa sulle preferenze dei nostri picocli di casa, ma scommettiamo che non sono così diverse da quelle di tanti altri bambini.

Biancaneve e i 7 nani : un vero classico che vediamo e rivediamo e che colpisce maschietti e femminucce

: un vero classico che vediamo e rivediamo e che colpisce maschietti e femminucce La Sirenetta: il mondo sottomarino, così ricco di colori e personaggi simpatici, è uno dei motivi principali per cui i bambini adorano questo film, insieme alle musiche e alla canzoni straordinarie.

il mondo sottomarino, così ricco di colori e personaggi simpatici, è uno dei motivi principali per cui i bambini adorano questo film, insieme alle musiche e alla canzoni straordinarie. Peter Pan: il ragazzo che si rifiuta di crescere , l'adorabile Trilly, i bambini dell'Isola che non c'è e il cattivissimo Capitan Uncino sono i protagonisti di una delle storie più amate dai piccoli e anche dai grandi.

il ragazzo che si rifiuta di crescere , l'adorabile Trilly, i bambini dell'Isola che non c'è e il cattivissimo Capitan Uncino sono i protagonisti di una delle storie più amate dai piccoli e anche dai grandi. Cenerentola: la giovane Cinderella, vittima dei soprusi della sua matrigna e delle sue sorellastre, grazie ad una fatina potrà andare al ballo di corte e conoscere il principe che amerà per tutta la vita.

la giovane Cinderella, vittima dei soprusi della sua matrigna e delle sue sorellastre, grazie ad una fatina potrà andare al ballo di corte e conoscere il principe che amerà per tutta la vita. Frozen: Anna ed Elsa, principesse del regno di Arendelle, sono le eroine moderne della Disney. Sono loro a compiere gesta straordinarie, a salvare il loro popolo e le persone che amano, sono coraggiose e intelligenti e hanno conquistato milioni di bambini e bambine in tutto il mondo rendendo Frozen un vero e proprio classico moderno della Disney.

La Bella e la Bestia : un amore impossibile ma autentico, quello tra Belle e l Bestia che all'inizio la fa prigioniera nel suo maniero, per poi conquistarla con la sua gentilezza. E alla fine il vero amore scioglierà un terribile incantesimo.

: un amore impossibile ma autentico, quello tra Belle e l Bestia che all'inizio la fa prigioniera nel suo maniero, per poi conquistarla con la sua gentilezza. E alla fine il vero amore scioglierà un terribile incantesimo. La Bella Addormentata nel bosco : la giovane Aurora viene colpita dalla maledizione della strega Malefica e cadrà in un sonno profondo dopo essersi punta su un arcolaio e solo il vero amore potrà risvegliarla.

: la giovane Aurora viene colpita dalla maledizione della strega Malefica e cadrà in un sonno profondo dopo essersi punta su un arcolaio e solo il vero amore potrà risvegliarla. Cars: i film della serie dei Motori Ruggenti, piacciono ai bambini grazie ai temi della competizione e dell'amicizia.

I cartoni Disney più amati dalle mamme

Se ai bambini piacciono storie straordinarie di principi e principesse, mondi colorati e magie, noi mamme veniamo conquistate dalla profondità di storie dove emergono grandi sentimenti, riflessioni e vengono trasmessi messaggi importanti. Personalmente ecco i miei film Disney preferiti.

Oceania : la natura si ribella e getta il mondo in una terribile oscurità. Solo una coraggiosa principessa e un eroe che abbandona la sua presunzione possono risvegliare la dea e far tornare i fiori a sbocciare.

: la natura si ribella e getta il mondo in una terribile oscurità. Solo una coraggiosa principessa e un eroe che abbandona la sua presunzione possono risvegliare la dea e far tornare i fiori a sbocciare. Alice nel Paese delle Meraviglie: un gioco di specchi, un viaggio onirico nella mente di una ragazzina straordinaria con personaggi indimenticabili e lezioni di vita che sono valide ancora oggi.

un gioco di specchi, un viaggio onirico nella mente di una ragazzina straordinaria con personaggi indimenticabili e lezioni di vita che sono valide ancora oggi. Il re Leone : le gesta del giovane Simba, diventato orfano troppo rpesto, sono un vero e proprio viaggio di formazione per colui che è destinato a diventare Il re Leone.

: le gesta del giovane Simba, diventato orfano troppo rpesto, sono un vero e proprio viaggio di formazione per colui che è destinato a diventare Il re Leone. Fantasia : uno dei film più straordinari di Disney. I classici della musica adattati a brevi cortometraggi coloratissimi e quasi psichedelici.

: uno dei film più straordinari di Disney. I classici della musica adattati a brevi cortometraggi coloratissimi e quasi psichedelici. Dumbo : chi di noi non ha pianto fiumi di lacrime, provando compassione per questo tenero elefantino preso in giro per le sue grandi orecchie? Una parabola dell'emancipazione e dei bullizzati che va fatto vedere anche ai bambini.

: chi di noi non ha pianto fiumi di lacrime, provando compassione per questo tenero elefantino preso in giro per le sue grandi orecchie? Una parabola dell'emancipazione e dei bullizzati che va fatto vedere anche ai bambini. Red e Toby: l'apoteosi di un'amicizia impossibile, di un legame che va oltre le differenze sociali e di razza e che può arrivare anche a salvare la vita.

Film della Disney, perché piacciono ad adulti e bambini

E' innegabile che le storie immaginate da Walt Disney siano entrate nell'immaginario collettivo grazie ai loro personaggi, così immediati e forti (nella loro bontà o cattiveria), e ai messaggi che ogni film vuole trasmettere: l'importanza dell'amore, dell'amicizia, della lealtà, del coraggio, dell'onestà.

E con il passare degli anni il mondo Disney cambia, seguendo i gusti e il modo di essere delle nuove generazioni toccando temi sempre più attuali e proponendo personaggi moderni e innovativi.

