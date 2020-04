Favole per bambini: dove comprare le raccolte e dove trovarle gratis

Shutterstock

Una selezione di favole per bambini: dove comprare online le migliori raccolte e dove trovare favole gratis da leggere e stampare

Favole per bambini

“Mamma mi racconti una favola?”, è la domanda che riecheggia in tutte le case dove ci sono dei bambini. Le favole più belle e famose hanno emozionato intere generazioni e sono rimaste immutate nel tempo, con i loro “e vissero felici e contenti” e il loro “morale della storia”. Dalle fiabe di Andersen a quelle dei fratelli Grimm, fino a quelle brevi, divertenti, moderne: negli scaffali delle librerie nelle nostre case non possono mancare le raccolte delle fiabe per bambini più famose, ecco quali.

Libri di fiabe per bambini

Scegliamo innanzitutto una raccolta di fiabe classiche e tradizionali, magari illustrata, ma possiamo anche accostare una raccolta di favole meno famose, magari a tema.

Il grande libro delle fiabe

Orchi e principesse, porcellini e capretti, re e maghi, topolini e formiche, streghe e giganti sono solo alcuni dei protagonisti di questa raccolta di fiabe classiche molto famose. Il volume è bello da leggere e da guardare: in ogni pagina ci sono testi semplici e bellissime illustrazioni per scoprire il magico mondo delle fiabe più celebri. Età di lettura: da 5 anni.

PRO: la maggior parte delle recensioni sottolineano che si tratta di un ottimo libro di fiabe per bambini piccoli, con testi della giusta lunghezza per la buonanotte e illustrazioni di qualità con colori vividi.

CONTRO: non emergono grandi difetti.

Storie di principesse

Storie divertenti per bambini

Una selezione di raccolte di fiabe che stimolano pensieri positivi, che fanno sorridere e che mettono di buonumore grandi e piccoli. Non poteva mancare una raccolta di Gianni Rodari, che con il suo umorismo e la sua intelligente ironia continua a stupire e a coinvolgere i bambini di ogni età.

Fiabe lunghe un sorriso

Favole al telefono

Storie per bambini delle scuole elementari

Arrivati alle scuole elementari i bambini cominciano a porsi tante domande, hanno bisogno di ascoltare storie che abbiano alla fine una morale, che diano un insegnamento o li spinga a riflettere sulle diverse situazioni di vita quotidiana. Ma possiamo anche cominciare a proporre dei libricini piccoli che abbiano scritte in stampatello maiuscolo, così che comincino a leggere anche da soli.

Favole per Bambini: La Grande Raccolta di Favole per Crescere Bambini Felici e Positivi

Un'altra ancora! È il titolo di questa raccolta di favole che affrontano, con delicatezza, temi contemporanei come il bullismo, l'amore, la solidarietà. I bambini ameranno ascoltare le storie di Molly, una formica audace e coraggiosa, del folletto Carlos, di Arci il lupacchiotto ed il suo amico Spank, e molti altri personaggi ed avventure.

PRO: le recensioni di chi ha acquistato questo libro sono entusiaste. La maggior parte dei clienti precisa che si tratta di storie non famose ma molto coinvolgenti per i bambini.

CONTRO: qualcuno lo ritiene banale e con una grafica non accattivante.

Fiabe rilassanti per bambini

Adesso due proposte per delle raccolte di favole che rasserenano, perfette per la buonanotte, ma anche per essere lette tutti i giorni in un momento di coccola. Spesso stimolano i bambini a capire come risolvere piccoli problemi o come pensare in modo positivo e li aiutano a riconoscere i comportamenti e i pensieri negativi che ostacolano il loro benessere.

11 favole di felicità. Imparare a pensare positivamente

Con la testa fra le favole. Favole per bambini che pensano serenamente

In gran parte delle case resiste, per fortuna!, l'abitudine di leggere delle favole della buonanotte. E' un rito che si ripete sera dopo sera: i bambini nei loro lettini e la voce della mamma o del papà che li accompagna dolcemente verso nel mondo dei sogni con delle favole classiche, dolci, che narrano di mondi fantastici o di personaggi alle prese con storie di vita quotidiana.

365 storie della buonanotte

Storie piccine per i piccolissimi

Questo libro è dedicato ai più piccoli. Si tratta infatti di una raccolta di storie brevi illustrate e colorate che hanno come protagonisti gli animali: orsetti capricciosi, coniglietti golosi, pulcini birichini e agnellini coraggiosi accompagneranno i più piccoli verso la nanna. Le storie brevi hanno poco testo, sono scritte con parole semplici, rime e filastrocche ed descrivono situazioni e concetti familiari.

PRO: la stragrande maggioranza dei clienti che lo hanno acquistato questa raccolta precisa che si tratta di un libro molto ben illustrato con storie molto semplici, brevi e in rima che attirano l'attenzione dei più piccoli. Perfetto per la buonanotte.

CONTRO: alcuni non apprezzano la lunghezza dei testi.

Fiabe per bambini gratis

Possiamo anche sfruttare le tante risorse che la Rete ci offre per poter leggere delle favole ai bambini direttamente al tablet o dallo smartphone.

Fabulinis: in questo sito ci sono tantissime storie per bambini, da quelle perfette per la buonanotte, a quelle classiche o più brevi. Si possono leggere ad alta voce oppure si può guardare il video insieme al bambino.

Paginainizio: questo sito propone un'intera sezione dedicata alle favole classiche più famose, da I Tre Porcellini a Pollicina fino a Cenerentola e molte altre. Basta sfogliare il libro virtuale e leggere le favole a voce alta.

La pagina dei bimbi: in questo sito troverete un intuitivo indice di fiabe per scegliere quella che volete leggere. Ci sono le fiabe di Esopo, con protagonisti gli immancabili animali, ma anche fiabe di grandi autori e degli stessi utenti e autori che hanno inviato le loro favole.

Favole per bambini da stampare

Se l'idea di leggere dallo smartphone non vi convince potete sempre stampare le favole che preferite e creare voi stessi al vostra personale raccolta.

La Bottega delle favole: è un'associazione che propone una ricca dir accolta di favole sempre nuove. Ordinandole si sostengono le attività dell'associazione e si riceve un file mp3 per ascoltare le fiabe, ma anche un pdf per poter seguire la storia che si sta ascoltando, si può stampare e realizzare una raccolta personale delle favole preferite.

Favolare.net: questo sito propone in diverse sezioni favole e racconti realizzati in collaborazione con la psicologa infantile Irene Onnis che aiutano i bambini ad affrontare e superare momenti difficili e delicati della loro vita ma anche oppure situazioni quotidiane difficili da accettare, emozioni e paure. Presenti anche filastrocche e favole di autori inediti.

Ti racconto una fiaba: in questo sito vengono proposte tante fiabe inviate e messe a disposizione dei bambini dai loro stessi autori.

Favole classiche: in questo blog un ricco elenco di fiabe classiche che possiamo stampare e leggere ai bambini. E' presente anche una raccolta di disegni da stampare e colorare.

