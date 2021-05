Ciuccio, guida all'acquisto: come scegliere il ciuccio in base all'età e alla tipologia. I migliori ciucci per bambini in caucciù o silicone

Ciuccio, guida all'acquisto

Se avete deciso di proporre il ciuccio al nostro bambino sappiate che non c'è un solo modello di ciuccio: il mercato offre un'ampia varietà di tipologie e materiali e ogni bambino sceglierà in maniera autonoma quello che gradisce di più. Quindi, come orientarsi nella scelta? Ecco una guida all'acquisto del ciuccio, per capire quali sono le marche migliori e le diverse forme e materiali offerti.

Modelli di ciucci per bambini

Iniziamo col dire che esistono davvero tanti ciucci in vendita e tutti sono certificati, sicuri e ottimi per i bambini. La prima differenza da conoscere riguarda l'età: un ciuccio per neonato non sarà sicuramente uguale ad uno destinato ai bambini che hanno messo i dentini. Variano anche i materiali, da quelli in silicone a quelli in caucciù. Infine sono diverse le forme possibili da quelli a goccia a quelli a punta tonda. E allora dobbiamo prendere in esame le diverse forme e materiali che sono essenzialmente di due tipi. Forme Ciuccio a ciliegia: ha una tettarella piccola e rotonda del tutto simile al capezzolo ed è indicato per i neonati di pochi mesi;

ha una tettarella piccola e rotonda del tutto simile al capezzolo ed è indicato per i neonati di pochi mesi; Ciuccio anatomico o a goccia: indicato per bimbi dai sei mesi in poi, ha una piatta e allungata che si adatta bene al palato e consuete una corretta suzione. Materiali Ciuccio in caucciù : molto elastico e morbido è resistente e indicato per i bambini che stanno mettendo i dentini;

: molto elastico e morbido è resistente e indicato per i bambini che stanno mettendo i dentini; Ciuccio in silicone: indicato per i primi 6 mesi di vita, è un materiale molto morbido che imita il seno della mamma.

Infine dobbiamo tener presente anche il design: alcuni ciucci sono tutti in caucciù o silicone e non hanno parti in plastica, altri, invece, hanno una parte in plastica che è comunque realizzata con materiale che non irrita e non infastidisce.

Come scegliere il ciuccio?

La verità è che il bambino alla fine avrà l'ultima parola su quale ciuccio preferisce. Conviene, quindi, acquistarne di vari tipi per capire quale sarà il ciuccio giusto. Di sicuro possiamo valutare, nell'acquisto, sia l'età del bambino, la fase di dentizione e anche se sia allattato al seno oppure no.

10 migliori ciucci per bambini

Abbiamo scelto su Amazon i 10 migliori ciucci per bambini delle migliori marche. Abbiamo selezionato alcune offerte interessanti su Amazon che hanno ricevuto ottime recensioni e vi ricordiamo che i membri del programma Amazon Prime ricevono il prodotto a casa il giorno successivo all'acquisto e non pagano la spedizione. Iscriversi a Prime è semplice: basta andare sulla pagina, attivare la prova gratuita e poi rinnovare a 3,99 euro al mese. Chicco PhysioForma Ciuccio in Caucciù 16 - 36 Mesi, 2 Pezzi Ciuccio completamente morbido in caucciù di origine naturale, supporta la respirazione fisiologica e favorisce il corretto sviluppo della bocca del bambino. L'esclusiva PhysioForma del gommotto Chicco aiuta a posizionare la lingua in avanti e in alto lasciando aperte le vie aeree. La tettina in caucciù di origine naturale, derivante dalla pianta Hevea Brasiliensis, ha un colore naturalmente ambrato, ed è morbida e porosa, una consistenza che ricorda quella della pelle. PRO: la base dello scudo è morbida e bombata come il seno della mamma, questo consente un confortevole appoggio delle labbra e riduce il ristagno di saliva, causa di irritazioni. CONTRO: secondo alcuni durano di meno di quelli in silicone ed sono difficili da pulire.

MAM Day & Night - Set di 4 ciucci in silicone delicato sui denti, 2 MAM Original Il set di ciucci MAM contiene 4 ciucci, 2 MAM Original e 2 MAM Night che, grazie alla sua innovativa funzione si illuminano al buio, per notti più tranquille. Grazie al suo sottile collo simmetrico, il ciuccio MAM è particolarmente delicato sui denti e si adatta perfettamente alla bocca del bambino. Extra delicato: la tettarella MAM in silicone SkinSoft è incomparabilmente morbida e delicata sulla bocca del bambino ed è molto ben accettata. PRO: si illuminano al buio e il bambino può facilmente trovarlo di notte nel lettino. CONTRO: non ci sono particolari critiche.

Nuk Nuk Ciuccio Happy Days | 0-6 Mesi | Succhietti In Silicone Senza Bp Forma originale nuk migliorata, modellata sul capezzolo della madre durante l'allattamento, per una sensazione naturale e rilassante

Promuove un sano sviluppo dei denti e della mascella allenando le labbra del bimbo, la lingua e i muscoli facciali. Il sistema nuk air system consente all'aria di fuoriuscire, in modo che la tettarella rimanga morbida e flessibile nella bocca del bimbo. La forma piatta contribuisce a evitare i segni causati dalla pressione e impedisce al succhietto di cadere dalla bocca del bimbo. PRO: si possono mettere comodamente nei portaciucci ed essere sterilizzati nel microonde. CONTRO: l'anello può essere un po' scomodo per i bambini molto piccoli.

BIBS Colour Ciuccio confezione da 2 pezzi. Privo di BPA, Tettarella tonda. Lattice di gomma naturale, Misura 1 BIBS Colour è l'originale succhiotto con mascherina e tettarella tonde. La tettarella tonda e la mascherina leggera opaca sono pensate per imitare la forma del seno materno. Consigliato dalle ostetriche per favorire l'allattamento al seno naturale. 100% senza BPA, PVC e ftalati. Certificato EN1400+A2

Chicco PhysioForma Ciuccio in Silicone 0-2 Mesi, 2 Pezzi Completamente morbido in silicone, supporta la respirazione fisiologica e favorisce il corretto sviluppo della bocca del bambino. Il suo design di piccole dimensioni e la forma compatta, appositamente disegnata sul viso del neonato per lasciare liberi naso e mento.

Philips Avent SCF194/01 Ciuccio Morbido Soothie 0-3M Succhietto con forma innovativa per favorire una suzione naturale che promuova il naturale sviluppo di denti e gengive. Scudo soffice e rotondo come il seno materno, flessibile per il massimo confort. Pezzo unico senza parti rigide, perfetto per il sonno del neonato

Senza anello. Silicone morbido biocompatibile, BPA/Phthalate & Latex free

Suavinex Succhietto con Tettina Simmetrica in Silicone, Da 0 a 6 mesi Tettarella con rilievi di maggior spessore. Aiuta ad evitare eventuali graffi causati dai primi dentini. Tettarelle approvate dalla società spagnola di odontoiatria infantile & consigliate dalla associazione italiana di specialisti in ortodonzia

Philips Avent Succhietti Love Papà e Kiss Blue, Tettarelle Ortodontiche, Senza BPA (6-18 Mesi) - 2 Pezzi Con Anello di sicurezza. Tettarelle anatomiche, piatte e simmetriche - non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dentini e gengive. Materiale - Tettarelle in silicone 0% BPA, insapore e inodore e, quindi, accettata più facilmente dal bimbo.

Chicco Succhietto Physio Air in Silicone, Ciuccio per Bimbo Fori anti irritazione che garantiscono la circolazione dell'aria, evitando il ristagno della saliva e lasciando la pelle libera di respirare. Forma ergonomica studiata per adattarsi al viso del bambino. Bordi arrotondati: progettati per appoggiarsi delicatamente sulla pelle del bambino. Prodotti in silicone trasparente, igienico, insapore e inodore

Suavinex Succhietto Smoothie 100% Silicone SX PRO, 0-6 Mesi, Rosa Ottimo succhietto interamente in silicone con la tettarella Simmetrica SX Pro, per neonati 0-6 mesi; progettato per rispettare lo sviluppo naturale del palato

