Black Friday su Amazon: Le offerte del 22 novembre

Settimana Black Friday 2019 su Amazon: inizia oggi 22 novembre 2019 la settimana di sconti che ci accompagnerà fino al 29 novembre. Ecco alcune delle offerte più interessanti

Black Friday Amazon Offerte del 22 novembre

Il Black Friday è atteso per venerdì 29 novembre ma su Amazon, che per primo portò la tradizione del Black Friday in Italia, le grandi offerte e le promozioni su centinaia di prodotti iniziano già oggi 22 novembre. Sul più grande marketplace del mondo potete trovare, a partire da oggi, una marea di sconti su diverse tipologie di articoli in occasione del Black Friday, e non mancheranno occasioni speciali su oggetti per le mamme e i bambini e per tutta la famiglia. E allora ecco le offerte di oggi su Amazon.

Offerte prodotti per la Neomamma

Ecco una serie di prodotti scontati durante la Black Friday per le neomamme: tiralatte, passeggini, cuocipappa, borse fasciatoio e molto altro.

Nex to me (da 229 a 129,99euro)

Chicco Next 2 Me è la culla fianco letto di Chicco, agganciabile in sicurezza al letto dei genitori e dotata di un materasso traspirante. Dopo una notte piena di sogni e tranquillità, la culla Next2Me può essere utilizzata sganciata dal letto di mamma e papà. E non solo: la culla Next2Me Chicco è regolabile in altezza in ben sei posizioni.

PRO: Le recensioni di chi ha acquistato il prodotto sono tutte positive. Un prodotto ben fatto e ben concepito secondo molti utenti. Molto comoda e utile. Ottima anche per allattare perché permette di prendere il bimbo in braccio, senza scendere dal letto e con una mano si può consolare come se fosse ne lettone.

CONTRO: Secondo un acquirente il materasso in dotazione è troppo duro

Passeggini

I passeggini sono tra i prodotti più acquistati durante il Black Friday, perché ci sono sempre offerte molto interessanti

Inglesina Sketch Rosso (da 179 euro a 117,99 euro)

Cuocipappa

Seggiolini

Inglesina seggiolino pappa

Rialzo per pappa Chicco Pocket

Tiralatte

Tiralatte portatile

Il tiralatte Medela Swing Flex è un tiralatte elettrico singolo molto efficiente. Le coppe per il seno con bordo morbido e flessibile e angolo di apertura di 105 ° riducono la pressione sul seno e facilitano ulteriormente il flusso del latte. È possibile ruotarle di 360° e adattarle sul seno nella posizione più comoda. Il ritmo di estrazione simula dolcemente il naturale comportamento di aspirazione del bambino e la potenza è regolabile individualmente. Il formato piccolo e compatto rende lo Swing Flex il compagno ottimo in movimento risultando facile, silenzioso e intuitivo. Funzionamento con batterie o alimentatore. Include due misure diverse di coppe per il seno. Swing Flex è dotato di tecnologia 2-Phase Expression che imita il ritmo di suzione naturale del bambino, che passa da intervalli brevi e rapidi per stimolare il flusso del latte ad un ritmo più lento. Per un'estrazione delicata ed efficiente.

PRO: Un buon prodotto, aspira il latte bene e non fa troppo rumore in fase di aspirazione dal seno.

CONTRO: Secondo alcuni acquirenti è costoso e si aspettavano un prodotto migliore.

Smaltimento pannolini

Borsa fasciatoio

Seggiolino da tavolo

Aspirapolvere senza sacco

Ecco gli sconti più interessanti di oggi per i giochi per bambini su Amazon.it:

Casa di Legno Melissa & Doug

Giraffa Peluche

Tavola delle attività di base

Eastpak zainetto per bambini

