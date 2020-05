Bici per bambini da comprare online

Shutterstock

Nel nuovo decreto è previsto un bonus per l'acquisto delle biciclette: ecco come orientarsi nell'acquisto di bici per bambini online

Bici per bambini

Con l'arrivo della bella stagione tanti genitori stanno pensando di comprare una bici per bambini, e il nuovo bonus per l'acquisto delle biciclette contenuto nel Decreto Rilancio del maggio 2020 consente di comprare una bici classica, a pedalata assistita o monopattini e segway pagando solo il 40% mentre il restante 60% verrà coperto dallo Stato con un massimo di 500 euro.

In commercio se ne trovano di diverse tipologie, da quelle senza pedali per i bambini più piccoli, ai classici tricicli fino alle biciclette per i bambini e ragazzini più grandi. Conoscendone le varie caratteristiche è possibile fare un acquisto consapevole e ragionato anche nei negozi online ricevendo la bicicletta direttamente a casa. Vediamo come orientarci nella scelta.

La bicicletta senza pedali è perfetta per i bimbi piccolissimi: diversi studi hanno confermato che aiuta i bambini ad allenarsi con equilibrio e coordinazione e a passare più rapidamente dalla bicicletta a pedali a quella senza pedali. E' un ottimo strumento per girare anche per le strade di città perché non si può andare troppo veloce e al tempo stesso stimolano il bambino a fare attività motoria e a sviluppare l'equilibrio perché non caricano il peso del corpo suo pedali o sui freni.

Bammax Bicicletta Senza Pedali

Questa bicicletta senza pedali è adatta ai bambini fino ai 2 anni, ha un peso di 1,8 chili con una distanza tra sellino e suolo di 22 centimetri. E' realizzata con una particolare verniciatura a polvere che impedisce la formazione della ruggine e ruote EVA poco rumorosi e duraturi. Il manubrio è costruito in materiale gommoso e antiscivolo.

PRO: secondo le recensioni dei clienti che l'hanno acquistata questa bici è perfetta per i bambini piccolissimi, aiuta infatti anche a muovere i primi passi e con il tempo a sviluppare equilibrio e coordinazione motoria.

CONTRO: secondo alcuni è una bici adatta ai bambini molto piccoli, non più di due anni.

Chicco - Prima Bicicletta, Rosso

Banana Bike LT – Bici Senza Pedali Leggera

Bici per bambini Decathlon

Nei grandi negozi Decathlon in tutta Italia ma anche nello shop online troviamo una vasta selezione di biciclette per bambini, colorate, super accessoriate e di tutte le misure. Vi proponiamo questo modello MTB per i bambini da 6 a 9 anni dotato di forcella ammortizzata e di 6 velocità.

Bicicletta btwin mbt Bicicletta btwin mbt (fonte: Official Website | Decathlon)

Per i bambini più piccoli da Decatlhon ci sono diversi modelli di biciclette coloratissime, come questa con il disegno del robot, ma ce ne sono anche molte altre per maschi e femmine.

Bici bambino robot Bici bambino robot (fonte: Official Website | Decathlon)

Bici per bambini più piccoli

Se vogliamo cominciare a stimolare i bambini piccolini ad andare in bici abbiamo tre possibilità:

le bici senza pedali;

i tricicli

le biciclette con le ruote.

BIKESTAR Bicicletta Senza Pedali 3-4 Anni

XJD 3 in 1 Triciclo per Bambini

Mondo Bicicletta Frozen 10

Le più economiche

Su Amazon troviamo diversi modelli di biciclette, di molte fasce di prezzo. Diamo un'occhiata a diversi modelli per varie età.

dino Bicicletta Super Wings

Denver RT Boy Skate Bicicletta, 16 Pollici

Le nostre preferite

Adesso selezioniamo le nostre biciclette per bambini preferite:

Strider - 12 PRO Baby Bicicletta Senza Pedali in Alluminio

E' una bicicletta per bambini fino a 5 anni, senza pedali e con telaio in alluminio, insegna ai bambini sin dall'inizio a bilanciarsi sulle due ruote senza pedali. Ha una ruota di 12 pollici e in dotazione diversi gadget in dotazione. Ha pneumatici in gomma, telaio in acciaio, poggiapiedi, altezza del sedile ribassata con manubrio e sella imbottiti. Ha una garanzia di 2 anni.

PRO: è ultraleggera e delle giuste dimensioni per essere utilizzata fino a 4-5 anni per poi passare direttamente alla bici con i pedali.

CONTRO:non ci sono critiche al prodotto.

Bicicletta serie 23 BOY

BIKESTAR Bicicletta Bambini 6 Anni da 20 Pollici Mountainbike

Le più vendute

Se vogliamo orientare la nostra scelta verso una bicicletta che, per prezzo e qualità, ottiene un buon riscontro da chi l'ha comprata potremmo dare uno sguardo alle bici più vendute e che hanno ottenuto le migliori recensioni.

BIKESTAR Bicicletta Bambini 4-5 Anni Classic Edition

Con diversi elementi in alluminio, questa bicicletta è dotata della stabilità necessaria. Ha il manubrio e la sella regolabili in altezza e nell’inclinazione, così da seguire la crescita dei bambini. Inoltre sella e manubrio sono ergonomici. Il telaio è in acciaio, resistente e duraturo, i componenti son atossici, la pedalata leggera; è dotata di due freni antisdrucciolo (freno della ruota anteriore e contropedale).

PRO: nelle recensioni leggiamo che si tratta di una bici molto robusta, sicura, coloratissima e piena di dettagli. Il freno è a pedale.

CONTRO: secondo alcuni è un po' troppo pesante.

Toims Spiderman Bicicletta per bambino

Come scegliere la bici migliore per i bambini

Naturalmente per molti il prezzo è un parametro importante da valutare quando si acquista un oggetto, tuttavia per quanto riguarda le bici per bambini il prezzo non dovrebbe essere il primo criterio di valutazione: su lungo periodo una bicicletta di qualità pagata un po' in più sarà più economica di una che si rompe facilmente o richiede la sostituzione di pezzi dopo qualche mese di utilizzo.

Un altra cosa da prendere in considerazione, oltre al prezzo, alla marca e alla misura, è il peso: molte biciclette per bambini sono davvero troppo pesanti e alla lunga sfiancano e potrebbero spingere addirittura il bambino ad abbandonarla in cantina. Quindi nella scelta della bici va tenuto conto del peso: un telaio in alluminio o titanio sarà certamente più leggero, ma può andar bene anche un telaio in acciaio se gli altri componenti sono in materiali leggeri e compensano la pesantezza del telaio.

Che misura scegliere in base all'età

Le dimensioni delle bici per bambini fanno riferimento alle dimensioni delle ruote, mentre quelle per gli adulti vengono generalmente misurate in base alle dimensioni del telaio della bicicletta. Le dimensioni delle ruote che troviamo in commercio sono:

12,

14,

16,

18,

20,

24 pollici.

Per capire quali sono le misure giuste per il nostro bambino dobbiamo valutare l'altezza e la lunghezza del passo del bambino, mentre per misurare la sella bisogna calcolare la distanza dal cavallo della gamba al piede. Il bambino deve poter toccare con il piede a terra e quindi va misurata la lunghezza della gamba interna del piccolo per scegliere la dimensione corretta della bicicletta.

Per misurare la lunghezza della gamba interna procedete così:

prendete un metro a nastro e un libro;

chiedete al bambino di mettersi contro il muro a piedi nudi;

invitatelo a tenere un libro tra le gambe e sistematelo il più possibile vicino al cavallo;

segnate sul muro il punto in cui si trova la parte superiore del libro e poi misurate la distanza dal pavimento con il metro.

***Contenuto sponsorizzato: PianetaMamma.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, PianetaMamma.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati***

